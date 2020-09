Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 28 settembre

Oggi, 28 settembre, andrà in scena la seconda giornata del Roland Garros 2020 dedicata al primo turno. Scenderanno in campo il meglio del tennis mondiale. Il numero 2 del mondo e favoritissimo alla vittoria finale, Rafael Nadal, sarà impegnato nell’ultimo match al Philippe Chatrier contro il bielorusso Egor Gerasimov. Il vincitore degli US Open, Dominic Thiem, giocherà sullo stesso campo la seconda partita di giornata contro Marin Cilic.

Saranno ben cinque gli azzurri impegnati tra il tabellone maschile e femminile. Fabio Fognini esordirà nello Slam francese contro Mikhail Kukushkin giocando la prima partita, alle ore 11:00, sul Simonne Mathieu. Jasmine Paolini aprirà la giornata al “Court 3” ne match contro Aliona Bolsova, a seguire Lorenzo Sonego che sfiderà Emilio Gomez provenienti dalle qualificazioni. Sfida molto impegnativa per Salvarore Caruso che si troverà di fronte Guido Pella. Sara Errani giocherà la prima partita di giornata sul “Court 10” contro Monica Puig.

La seconda giornata del Roland Garros 2020 prenderà il via alle ore 11:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà una selezione di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito il programma degli italiani.

ORDINE DI GIOCO 28 SETTEMBRE 2020

PHILIPPE CATRIER

dalle 11:00 – Kvitova vs Dodin

a seguire – Cilic vs Thiem

a seguire – Ahn vs S.Williams

a seguire – Gerasimov vs Nadal

SUZANNE LENGLEN

dalle 11:00 – Zavatska vs Bertens

a seguire – Svitolina vs Gracheva

a seguire – Monfils vs Bublik

a seguire – Medvedev vs Fucsovics

SIMONNE-MATHIEU

dalle 11:00 – Fognini vs Kukushkin

a seguire – Zidansek vs Muguruza

a seguire – Majchrzak vs Khachanov

a seguire – Paquet vs Cornet

COURT 14

dalle 11:00 – Mmoh vs Herbert

a seguire – Kerber vs Juvan

a seguire – Millman vs Carreno Busta

a seguire – Rus vs Burel

COURT 7

dalle 11:00 – Gaston vs Janvier

a seguire – Swiatek vs Vondrousova

a seguire – Zhang vs Keys

a seguire – Mannarino vs Ramos-Vinolas

COURT 3

dalle 11:00 – Bolsova vs Paolini

a seguire – Gomez vs Sonego

a seguire – Kuzmova vs Kr.Pliskova

COURT 4

dalle 11:00 – Pironkova vs Petkovic

a seguire – Paul vs Duckworth

a seguire – Pella vs Caruso

a seguire – Fernandez vs Linette

COURT 5

dalle 11:00 – Martinez vs Vukic

a seguire – Haas vs Hsieh

a seguire – Bedene vs Rinderknech

COURT 9

dalle 11:00 – Nishioka vs Auger-Aliassime

a seguire – Zarazua vs Jacquemot

a seguire – Krajinovic vs Milojevic

a seguire – Parry vs Hercog

COURT 10

dalle 11:00 – Puig vs Errani

a seguire – Mchale vs Muchova

a seguire – Vesely vs Broady

a seguire – Galan vs Norrie

COURT 11

dalle 11:00 – Siniakova vs Davis

a seguire – Diez vs Mcdonald

a seguire – Voegele vs Tig

a seguire – Altmaier vs Lopez

COURT 12

dalle 11:00 – Opeeka vs Sock

a seguire – Korpatsch vs Anisimova

a seguire – Struff vs Tiafoe

COURT 13

dalle 11:00 – Bellis vs Pera

a seguire – Kuznetsova vs Pavlyuchenkova

a seguire – Ruud vs Sugita

a seguire – Sandgren vs Hurkacz

Diretta tv Eurosport 1 ed Eurosport 2

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

Foto: Lapresse