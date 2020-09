VIDEO Fabio Fognini-Kukushkin 1-3, highlights Roland Garros: azzurro eliminato al primo turno con problemi fisici

Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2020, terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis. Il ligure si è dovuto arrendere al kazako Mikhail Kukushkin per 7-5, 3-6, 7-6(1), 6-0 e ha così salutato prematuramente la terra rossa di Parigi. Il nostro portacolori sembrava avere in mano il pallino dell’incontro dopo essersi imposto nel secondo set ed era avanti di un break nel terzo parziale, ma poi si è fatto rimontare dall’avversario e nel corso del tie-break ha accusato un problema fisico. L’azzurro è rimasto in campo nonostante le evidenti criticità, ma nulla ha potuto contro l’attuale numero 88 del ranking ATP. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Fognini-Kukushkin, primo turno del Roland Garros 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS FOGNINI-KUKUSHKIN:

Foto: Lapresse