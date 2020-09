LIVE Fognini-Kukushkin 5-7 6-3 6-7 0-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il kazako approfitta di un problema fisico dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.10 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Fognini e Kukushkin. Buon proseguimento di giornata.

16.08 Kukushkin ha vinto al quarto set il match con l’azzurro che ha accusato un problema fisico che ha condizionato pesantemente il quarto set. Nel complesso Fognini a sprazzi con alcune buone giocate e altre meno. Ovviamente la priorità sarà quella di un pieno recupero fisico del tennista di Arma di Taggia.

6-0 Kukushkin, Il kazako stacca il pass per il secondo turno del Roland Garros.

40-15 Fognini prova a forzare col rovescio sulla seconda del kazako ma sbaglia.

30-15 Ace Kukushkin!

15-15 Servizio morbido e dritto ad incrociare comodo di Kukushkin ma Fognini non prova il recupero.

0-15 Il nastro aiuta Fognini e rende imprendibile il suo dritto.

5-0 Break Kukushkin! La partita è di fatto finita con il problema fisico di Fognini

30-40 Doppio fallo di Fognini. Palla break per Kukushkin che sa tanto di match point.

30-30 L’azzurro non intende entrare negli scambi e cerca di chiuderli velocemente ma finisce per sbagliare com’è accaduto con l’ultimo dritto da fondo campo.

30-15 Ace al centro dell’azzurro. Il servizio sembra l’unica arma possibile in questa fase della partita.

15-15 Prima vincente di Fognini.

0-15 L’azzurro cerca di accorciare lo scambio col dritto ma sbaglia.

4-0 Kukushkin. Fognini condizionato dal problema fisico si è praticamente fermato.

40-15 Risposta vincente dell’azzurro sulla prima di Kukushkin.

40-0 Niente da fare, Fognini sembra aver alzato bandiera bianca.

30-0 Ace Kukushkin!

15-0 Servizio e dritto di Kukushkin sul quale Fognini riesce solo a toccare.

0-3 Altro break di Kukushkin. Ormai il match è compromesso.

0-40 Tre palle break per Kukushkin.

0-30 Kukushkin accelera e Fognini arriva tardissimo con il dritto.

0-2 Comoda smorzata di Kukushkin.

40-15 Lungo il rovescio di Kukushkin.

40-0 Tutto facile per Kukushkin.

30-0 Brutta risposta di Fognini.

0-1 Break di Kukushkin.

15-40 Due palle break per Kukushkin ma Fognini è fermo.

15-30 Doppio fallo del ligure.

15-15 Fognini riesce ad arrivare bene su una palla di rovescio e Kukushkin sbaglia.

Fitto discorso tra Fognini e il fisioterapista. Non è iniziato, però, il trattamento.

6-7 Kukushkin vince il terzo set al tie-break, ma a preoccupare è l’infortunio accusato da Fabio Fognini.

1-7 Dritto vincente del kazako.

1-6 Sbaglia Kukushkin.

0-6 Doppio fallo di Fognini.

0-5 Altro ace del kazako.

0-4 Ace di Kukushkin.

0-3 Fognini sbaglia la volèe.

0-2 Errore di Fognini, che sente dolore sicuramente.

0-1 Smash di Kukushkin, ma attenzione si è fatto male Fognini.

6-6 Si va al tie-break!

40-30 Altro ace di Fognini.

30-30 Ace di Fognini.

15-30 Fantastico rovescio incrociato del kazako.

5-6 Kukushikin è avanti nel terzo set. Ora Fognini serve per andare al tie-break

40-15 Altro errore di Fognini.

30-15 Questa volta è Kukushkin a sbagliare.

30-0 Brutto errore di dritto del ligure.

5-5 Break davvero improvviso del kazako

15-40 Due palle break per Kukushkin.

15-30 Rovescio vincente del kazako.

15-0 Servizio e dritto del ligure.

5-4 Kukushikin vince il game, ma ora Fognini serve per chiuderlo.

40-30 Super dritto del ligure.

40-15 Lunga la risposta di rovescio di Fognini.

30-0 Chiusura a rete di Kukushkin.

5-3 Fogini vince il game si avvicina alla vittoria del terzo set.

40-15 Fognini accelera ed obbliga Kukushkin all’errore.

30-15 Comoda volèe del ligure.

4-3 Kukushkin tiene il servizio, ma Fognini resta avanti di un break.

40-15 In corridoio anche questa risposta.

30-15 In rete la risposta di Fognini

4-2 Il ligure resta avanti di un break nel set.

40-15 Altro bel punto del ligure.

30-15 Kukushkin sbaglia la risposta.

15-15 Bel dritto di Fognini.

3-2 Game a zero del kazako.

30-0 Servizio vincente di Kukushkin.

3-1 Game comodo per il ligure.

40-15 Risposta sbagliata dal kazako.

30-15 Accelerazione di dritto di Fognini.

15-15 Kukushkin chiude bene a rete.

2-1 Il ligure strappa il servizio a Kukushkin.

30-40 Palla break per Fognini.

30-30 Scambio fantastico e chiusura con il rovescio di Fognini.

30-15 Fogni sbaglia l’accelerazione di dritto.

1-1 Fognini tiene bene il servizio.

40-30 Ottima chiusura a rete del ligure.

30-30 Errore di rovescio del ligure.

30-15 Dritto vincente di Fognini

0-1 Kukushkin tiene il servizio a zero.

40-0 Fognini sbaglia la risposta.

30-0 Bella smorzata del kazako.

15-0 Primo punto del terzo set per Kukushkin.

Riparte l’incontro.

Fognini ha lasciato il campo. Momento di pausa nel match.

6-3 FOGNINI VINCE IL SECONDO SET!

40-0 Tre set point.

30-0 Fantastica smorzata di Fognini.

5-3 BREAK DI FOGNINI! Arriva anche una reazione positiva di incitamento da parte del ligure.

40-A C’è una quarta palla break!

40-40 Lungo il dritto di Fognini.

30-40 Kukushkin annulla le prime due.

0-40 Tre palle break per Fognini.

0-30 Il nastro accompagna fuori il dritto del kazako.

4-3 Arriva il controbreak di Kukushkin. Davvero un pessimo game per Fognini.

30-40 Palla del controbreak per il kazako.

30-30 Scambio duro vinto da Fognini.

15-30 Kukushkin regala con la risposta di dritto.

0-30 Sbaglia Fognini.

4-2 BREAK DI FOGNINI

30-40 Lungo il dritto di Fognini.

15-40 Kukushkin annulla la prima.

0-40 Tre palle break per Fognini.

0-30 Super risposta di Fognini.

3-2 Fognini tiene a zero il servizio.

40-0 Dritto vincente di Fognini.

30-0 Servizio vincente del ligure.

2-2 Kukushkin vince il game al servizio.

40-15 Altro errore in risposta di Fognini.

30-15 Un altro dritto in corsa sbagliato dal ligure.

2-1 Fognini resta avanti nel secondo set.

40-30 Servizio vincente di Fognini.

30-30 Errore in risposta di Kukushkin.

15-30 In rete il dritto in corsa di Fognini.

1-1 Fognini sbaglia la risposta. Il ligure continua a lamentarsi per le sue condizioni fisiche.

A-40 Altro errore di Fognini dopo uno scambio durissimo.

40-40 Scambio lungo vinto da Fognini, che si lamenta per un dolore muscolare.

A-40 Non riesce il passante di dritto a Fognini.

40-40 Kukushkin annulla la palla break.

30-40 Palla break per Fognini.

30-30 Bella accelerazione di rovescio del kazako.

15-15 Dritto vincente di Fognini.

1-0 Fognini vince un game combattuto

A-40 Altra risposta sbagliata.

40-40 Il kazako sbaglia la risposta.

30-40 Palla break Kukushkin.

30-30 Palla corta vincente di Fognini.

15-15 Sul nastro il rovescio di Fognini.

5-7 Mikhail Kukushkin vince il primo set.

40-0 Tre set point per Kukushkin.

30-0 Fognini mette in rete un comodo rovescio.

5-6 Purtroppo arriva il break di Kukushkin.

40-A Ancora palla break. Sfortunato Fognini dal tocco del nastro del kazako

40-40 Kukushkin sbaglia di rovescio.

30-40 Super rovescio di Fognini.

15-40 Due palle break per Kukushkin.

15-30 Altro errore di Fognini.

15-15 Bel dritto di Fognini.

5-5 Kukushkin tiene bene il servizio.

40-30 Altro rovescio vincente del kazako.

30-30 Rovescio lungolinea di Kukushkin.

0-30 Palla corta magistrale di Fognini.

5-4 Fognini chiude il game ed ora Kukushkin serve per restare nel set.

40-30 Rovescio lungolinea vincente per il ligure.

30-30 In corridoio il dritto di Fognini.

30-15 Kukushikin questa volta arriva bene sulla smorzata e chiude.

30-0 Bella palla corta di Fognini.

4-4 Kukushkin fa suo comodamente il game al servizio.

40-15 Altro errore di dritto dell’azzurro.

30-15 Lungo il rovescio di Fognini.

15-15 In corridoio il dritto del kazako.

4-3 Fantastica palla corta di Fognini, che completa l’operazione sorpasso.

A-40 Fantastica difesa di Fognini che poi chiude con il rovescio in contropiede.

40-40 Stecca con il dritto il ligure.

40-30 Altra accelerazione di Fognini.

30-30 Accelerazione di Fognini.

0-30 Errore di rovescio di Fognini.

3-3 ARRIVA IL CONTROBREAK! Bella reazione di Fognini.

0-40 Ci sono tre palle break per il ligure.

0-30 Risposta vincente di Fognini

2-3 Comodo game per il ligure.

40-0 Risposta in rete di Kukushkin.

30-0 Servizio vincente di Fognini.

1-3 Kukushkin tiene comodamente il servizio.

40-15 In rete la risposta di Fognini.

30-15 Sbaglia Kukushkin.

30-0 Errore di dritto di Fognini.

1-2 Fognini annulla la palla break e tiene il servizio.

A-40 Fognini accelera bene di dritto.

40-40 Ottima chiusura a rete di Fognini.

40-A Palla break per Kukushkin sul doppio fallo di Fognini.

40-40 Palla corta vincente del kazako.

A-40 Risposta in rete di Kukushkin.

40-40 Altro brutto errore di Fognini.

40-30 Ace di Fognini

30-30 Doppio fallo di Fognini

30-0 Kukushkin mette in rete lo smash.

0-2 Tutto facile finora per il kazako.

40-15 Altro errore di Fognini.

30-15 Rovescio sbagliato di Kukushkin.

30-0 Risposta in rete di Fognini.

0-1 Immediato break di Kukushkin.

15-40 Ci sono dubito due palle break per il kazako.

15-30 In rete il rovescio di Kukushkin.

0-30 Altro errore di Fognini.

0-15 In rete il back di rovescio di Fognini.

COMINCIA LA PARTITA! Serve Fognini.

13.12 Visto il freddo Fognini comincerà a giocare con i pantaloni lunghi della tuta.

13.05: Ultime fasi di riscaldamento tra i due giocatori.

13.01: Si avvicina finalmente il momento dell’inizio della partita tra Fognini e Kukushkin.

12.56: Si attende ancora l’ingresso in campo di Fognini e Kukushkin.

12.50: Sono stati scoperti i campi e si spera che la pioggia possa essere clemente.

12.45: Riprendiamo la nostra diretta.

11.20: Ci collegheremo nuovamente quando la situazione da Parigi sarà migliorata.

11.10: E’ ritornata la pioggia! Campi nuovamente coperti.

11.00: Si prosegue nella pulizia dei campi. Oggi è una giornata che potrà subire alcune pause dovute alla pioggia.

10.51: Dovrebbe aver smesso di piovere a Parigi. I campi sono stati appena scoperti e quindi è probabile che il match non inizi alle 11.00.

10.47: L’ultima partita giocata da Kukushkin è quella del turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia, sconfitto dal tedesco Dominik Koepfer.

10.43: Sono quattro i precedenti tra Fognini e Kukushkin. 2-2 il resoconto delle sfide, con Fognini che ha vinto gli ultimi due match giocati a Monaco di Baviera (2016) e Pechino (2019).

10.39: Il ligure pare in recupero in queste settimane. Ad Amburgo è stato sconfitto al secondo turno dal norvegese Casper Ruud, uno dei tennisti più in forma del momento.

10.34: Fognini va a caccia di risposte dopo una serie di settimane complicate dovute al recupero dalla doppia operazione alle caviglie.

10.30: Cominciamo la diretta di Fognini-Kukushkin.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida in programma a Parigi, in Francia, per quanto concerne il Roland Garros di tennis 2020, oggi, lunedì 28 settembre, per il primo turno del tabellone maschile tra l’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 14, ed il kazako Mikhail Kukushkin.

Il match sarà il primo sul Court Simonne Mathieu a partire dalle ore 11.00. A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, oggi, lunedì 28 settembre, si disputeranno altri incontri del primo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. In campo tra gli uomini Lorenzo Giustino, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso e tra le donne Jasmine Paolini e Sara Errani.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live della sfida tra l’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 14, ed il kazako Mikhail Kukushkin valida per il primo turno del tabellone maschile del Roland Garros di tennis 2020: si tratta del match che sarà il primo sul Court Simonne Mathieu a partire dalle ore 11.00, quindi la nostra diretta scatterà attorno alle ore 10.30. Buon divertimento!

