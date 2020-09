LIVE Fognini-Humbert, Masters1000 Roma in DIRETTA: ostacolo francese per il ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Ugo Humbert, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020. Esordio nel Masters 1000 romano per il ligure, che è tornato a giocare la scorsa settimana a Kitzbuehel dopo la doppia operazione alle caviglie. Un rientro difficile per il nativo di Arma di Taggia, che è stato nettamente sconfitto in due set dal numero 303 del mondo. Ci sarà dunque da valutare lo stato di forma di Fognini, che spera di aver raggiunto un buon livello anche in ottica Roland Garros.

Non sarà una partita facile per Fognini, che si troverà dall’altra parte della rete il mancino francese. Humbert è reduce dallo US Open, dove è stato sconfitto al secondo turno da Matteo Berrettini in tre set. Il numero 42 del mondo ha vinto all’esordio a Roma contro il sudafricano Kevin Anderson in due set con il punteggio di 6-3 7-5.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Fognini-Ugo Humbert, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terzo match sul centrale (non prima delle 15.00).

