LIVE Civitanova-Perugia 2-3, Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: la Sir vince il primo trofeo stagionale!

00:13 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata.

00:12 Perugia fa back to back e interrompe il dominio di Civitanova.

00:11 Come da pronostico il match è stato di assoluto spessore, alla Lube è mancata un po’ di lucidità nel tie-break, ma alla fine Perugia è stata più cinica.

00:10 LA SIR VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA 2020!

14-16 Muroneeeee di Solè su Juantorena!!!

14-15 Mani-out di Solè sulle mani di Anzani.

14-14 Mani-out di Juantorena, stiamo assistendo ad un match incredibile!

13-14 Attacco rocambolesco di Plotnyski, che prende il nastro e spiazza Anzani in difesa.

13-13 Esce la battuta di Leon.

12-13 Non passa l’attacco di Juantorena, poca brillantezza di De Cecco, che ha alzato tre palle di fila ad Osmany.

12-12 Finisce qui la serie al servizio di Leal.

11-12 Erroraccio in attacco di Leon.

11-11 Ace di Leal!

10-11 Mani-out di Leal, che pone fine ad uno scambio bellissimo.

9-11 Esce il servizio di Hadrava.

9-10 Primo tempo di Simon.

8-10 Leon trova le mani del muro di Hadrava.

8-9 Erroraccio in attacco di Leon, che ha sciupato la palla del +3.

7-9 Plotnyskyi passa in parallela.

7-8 Murone di Anzani su Plotnyskyi.

6-8 Ter Horst pesta la linea dei nove metri.

5-8 Murone di Solè su Hadrava.

5-7 Invasione a ret di Osamny Juantorena, che aveva fatto punto in attacco.

5-6 Punto di seconda intenzione per De Cecco.

4-6 Si insacca l’attacco di Plotnyskyi.

4-5 Murone di Juantorena su Ter Horst.

3-5 Sbaglia pure Leal, fase di gioco non bellissima.

3-4 Errore anche per Travica.

2-4 Esce la battuta di Hadrava.

2-3 Bordata di Leal da posto quattro.

1-3 Ricambia il favore Anzani.

1-2 Esce il servizio di Plotnyskyi.

0-2 Errore in attacco di Leal.

0-1 Si riparte con una pipe di Leon.

25-19 Juantorena porta i suoi al tie-break.

24-19 Murone di Anzani su Plotnyskyi.

23-19 Ottimo primo tempo di Anzani.

22-19 Esce la battuta di Simon.

22-18 Non passa la battuta di Leon.

21-18 Ottimo attacco di Ter Horst su Simon.

21-17 Parallela di Hadrava da seconda linea.

20-17 Primo tempo in mezzo al muro per Simon.

19-17 Risponde con la stessa moneta Leon.

19-16 Mani-out di Hadrava da posto due.

18-16 Si insacca l’attacco di Ter Horst, che ha preso il posto di Vernon-Evans.

18-15 Murone di Hadrava su Leon.

17-15 Mani-out di Leon, che riposta i suoi a -2.

17-14 Continua a passare al centro Solè.

16-13 Murone di Solè su Juantorena.

16-12 Bene Ter Horst da posto due.

16-11 Hadrara passa in mezzo alle mani del muro di Solè.

15-10 Murone di Juantorena su Ter Horst.

14-10 Esca il servizio di Leon.

13-10 Primo tempo per Fabio Ricci.

12-9 Esce la battuta di Rychlicki.

12-8 Primo tempo assurdo di Simon.

11-8 Leon spinge sulle mani di Rychlicki.

11-7 Esce il servizio di Plotnyskyi.

10-7 Bordata di Leon su Balaso.

10-6 Ancora un punto dal centro per Anzani.

9-6 Risponde con la stessa moneta Solè.

9-5 Primo tempo affettato di Anzani.

8-5 Murone di Plotnyskyi su Rychlicki.

8-4 Ace di Simon.

7-4 Primo tempo di Simone Anzani.

6-4 time-out per Heynen.

5-4 Esce la battuta di Leon.

4-4 Mani-out di Leon.

4-3 Non passa l’attacco di Plotnyskyi.

3-3 Si insacca l’attacco di Rychlicki.

2-3 Leon passa in mezzo al muro.

2-2 Primo tempo di Simon nei tre metri.

1-1 Pesta la linea dei nove metri Plotnyskyi.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Solè.

19-25 Ricci regala il terzo set ai suoi.

19-24 Ancora un punto in attacco per Leon.

19-23 Murone di Leon su Hadrava.

19-22 Non passa questa volta la battuta di Simon.

19-21 Ace di Simon su Colaci.

18-21 Bel colpo di Hadrava, che ha preso il posto di Rychlicki.

17-21 Diagonale nei tre metri di Leon…

17-20 Mani-out di Leal da posto quattro.

16-20 Plotnyskyi trova le mani del muro di Simon.

15-19 Pipe di Leon impressionante, non può nulla in difesa Anzani.

15-18 Primo tempo in torsione per Anzani.

14-18 Parallela assurda di Vernon-Evans, che chiude la palla nei quattro metri.

14-17 La Lube vince, grazie ad un errore di Vernon-Evans, lo scambio più bello di tutta la partita.

13-17 Non passa la battuta di Wilfredo.

12-17 Bordata di Leon in parallela.

12-16 Pipe indifendibile di Leal.

11-16 Disastro in difesa di Rychlicki.

11-15 Primo tempo potente di Simon.

10-15 Muro a tetto di Leon su Rychlicki.

10-14 Mani-out di Leon da posto quattro.

10-13 Difesa assurda di Balaso, poi ci pensa Juantorena in attacco.

9-13 Non passa la battuta di Plotnyskyi.

8-13 Primo tempo appoggiato di Solè.

8-12 Plotnyskyi mette giù una palla a filo rete.

8-11 Murone di Leal su Plotnyskyi.

7-11 Fallo di trattenuta per Solè.

5-11 Risponde con la stessa moneta Plotnyskyi.

5-10 Parallela interna di Leal.

4-10 Pipe di Leon.

4-9 Mani-out di Juantorena da posto due.

3-9 Ace assurdo di Leon.

3-8 Errore in attacco di Juantorena.

2-6 Pipe spettacolare di Plotnyskyi.

2-5 Juantorena sfrutta le mani del muro di Leon.

1-5 Sparacchia fuori Leal dai nove metri.

0-4 Errore in attacco di Leal.

0-3 Murone di Travica su Rychlicki.

0-2 Ace di Plotnyskyi.

0-1 Si riparte con un errore in attacco si Simon.

23-25 Errore in attacco di Rychlicki, la Sir impatta sull’1-1.

23-24 Sbaglia questa volta il centrale cubano, set-point per la Sir.

23-23 Ace di Simon!

22-23 Simon pianta un chiodo e ora se ne va al servizio.

21-23 Leon reagala un break importantissimo ai suoi.

21-22 Solè risponde con un primo tempo profondo.

21-21 Primo tempo di Simon.

20-21 Errore dai nove metri per Rychlicki.

20-20 Bordata di Rychlicki da posto due.

19-20 Parallela millimetrica di Vernon-Evans.

19-19 Brutto errore in battuta per Ricci.

18-19 Non passa l’attacco di Leal.

18-18 Non passa la battuta di Wilfredo.

17-18 Passa questa volta Leon, che scarica tutta la sua potenza.

17-17 Ancora una stampatona di Anzani su Leon, impressionante!

16-17 Murone di Anzani su Leon.

15-17 Rychlicki sblocca la situazione della Lube.

14-17 Alzata spettacolare di Travica, Leon poi pianta un chiodo in mezzo al campo. Time-out per De Giorgi.

14-16 Mani-out di Leon da posto quattro.

14-15 Primo tempo impressionante di Simon.

13-15 Non passa la battuta di Leal.

13-14 Mani-out di Leal, ma bellissima alzata di Juantorena.

12-14 Ace di Plotnyskyi su Balaso.

12-13 Ricambia il favore Rychlickyi.

12-12 Sparacchia fuori Vernon-Evans dai nove metri.

11-12 Primo tempo di Solè, che sta facendo la voce grossissima in questa fase.

11-11 Invasione aerea di Travica.

10-11 Ci pensa Leal in parallela.

9-11 Murone di Solè su Anzani.

9-10 Prova un pallonetto spinto Rychlicki, ma si prende un muro di Plotnyskyi.

9-9 Attacco di una difficoltà enorme per Rychlicki.

8-9 Pipe mostruosa di Leon, non può nulla in difesa Balaso.

8-8 Mani-out di Leon da posto due.

8-7 Ricambia il favore Travica.

7-7 Esce il servizio di Simon.

7-6 Si rifa subito il centrale cubano.

6-6 Forza troppo il gioco De Cecco e Simon si becca un muro di Ricci.

6-5 Parallela violenta di Leon, non ci arriva in difesa Leal.

6-4 Si insacca l’attacco di Rychlicki.

5-4 Murone di Solè su Juantorena.

4-3 Diagonale lunga di Vernon-Evans.

4-2 Imprecisioni in ricezione per la Sir, ci pensa in attacco Simon.

3-2 Parallela indifendibile di Leal.

2-2 Ancora difese spettacolari di Civitanova, questa volta però Juantorena sbaglia in attacco.

2-1 Grandi difese della Lube, poi l’attacco di Leal si insacca, regalando il punto ai suoi.

1-1 Non passa la battuta di Leon.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Ricci.

25-22 Rychlicki regala il primo set ai suoi.

24-22 Ricambia il favore Simon.

24-21 Errore in battuta di Zimmermann.

23-21 Risponde presente Vernon-Evans.

23-20 Bordata di Leal da posto quattro.

22-20 Parallela millimetrica di Leon, Fefè De Giorgi è costretto a chiamare time-out.

22-19 Quattro tocchi per la lube.

22-18 Murone di Solè su Leal.

22-17 Palla piazzata di Ter Horst, male in difesa Rychlicki.

22-16 Parallela precisa per Rychlicki.

21-16 Parallela spettacolare di Ter Horst.

21-15 Si ferma in rete la battuta del centrale italiano.

20-15 Buon primo tempo per Ricci.

20-14 Rychlicki passa in mezzo al muro a tre piazzato di Perugia.

19-14 Non passa la battuta di Rychlicki.

19-13 Mani-out di Juantorena da posto quattro.

18-13 Bella palla di Travica, Vernon-Evans non può sbagliare senza muro.

18-12 Errore al servizio di Solè.

17-12 Leon continua a passare con facilità in attacco.

17-11 Mani-out di Leal, che sistema una palla non semplice.

16-11 Ace di Plotnyskyi, che pesca la zona di conflitto tra Juantorena e Leal.

16-10 Plotnyskyi passa sopra il muro di Luciano De Cecco.

16-9 Pallonetto spinto di Leal.

15-9 Parallela precisa di Vernon-Evans da posto due.

15-8 Travica forza troppo il gioco e Solè si becca un muro da parte di Simon.

14-8 Mani-out di Anzani su Solè dal centro.

13-8 Primo tempo di Ricci, non ci arriva in difesa Balaso.

13-7 Ricezione perfetta di Leal, poi ci pensa Juantorena in attacco.

12-7 Pipe di Plotnyskyi.

12-6 Ancora un punto in diagonale per Rychlicki.

11-6 Si ferma in rete la battuta di Simon.

11-5 Nessun problema per Rychlicki da seconda linea.

10-5 Diagonale nei due metri per Leon…

10-4 Esce la parallela di Vernon-Evans. Time-out per Heynen.

9-4 Ace di Leal, la Lube torna a +5.

8-4 Invasione a rete di Travica.

7-4 Difese spettacolari per la Lube, poi ci pensa Leon in attacco.

7-3 Bellissima sette di Solè.

7-2 Esce la battuta dell’opposto canadese.

6-2 Vernon-Evans trova le mani del muro di Leal.

6-1 Primo tempo anticipato per Simon, Civitanova prova subito a scappare via.

5-1 Pipe indifendibile di Juantorena, ottima visione di gioco per De Cecco.

4-1 Mani-out di Rychlicki da posto due.

3-1 Non passa la battuta di Osmany Juantorena.

3-0 Errore in attacco per l’ucraino.

2-0 Murone di Anzani su Plotnyskyi.

1-0 Si parte con una battuta in rete di Leon.

21:31 Perugia risponde con: Travica, Vernon-Evans, Ricci, Solè, Plotnyskyi, Leon e Colaci.

21:30 Questo il sestetto di Civitanova: De Cecco, Rychlicki, Simon, Anzani, Juantorena, Leal e Balaso.

21:27 E’ il momento dell’inno nazionale.

21:25 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, è tutto pronto!

21:22 C’è attesa per quelle che saranno le scelte tecniche dello staff di Perugia, in particolar modo sarà interessante scoprire se Atanasijevic sarà della partita o se verrà, come avvenuto nelle due partite di semifinale, rimpiazzato da Vernon-Evans.

21:19 Fare un pronostico è davvero difficile, Civitanova è una squadra ormai rodata, l’unico cambio importante rispetto allo scorso anno è stato fatto in regia, dove De Cecco ha preso il posto di Bruno, la situazione di Perugia è invece diversa, il sestetto della Sir è infatti molto cambiato rispetto a quello del 2019-20.

21:16 Perugia ha invece avuto vita facile, gli umbri hanno infatti spazzato via Modena, concedendo un solo set nel match di ritorno.

21:13 La Lube ha dovuto sudare più del previsto, la formazione marchigiana ha infatti perso il match di andata contro Trento (2-3), per poi vincere in casa sia il match di ritorno (3-2), che il golden set.

21:10 Le due squadre giungono a questa finale in maniera abbastanza diversa.

21:07 La Sir è invece a secco di trofei da quasi 11 mesi, quando il 2 novembre, dopo una finale appassionante contro Modena (3-2), vinceva proprio la Supercoppa.

21:04 La lube, dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere nella scorsa stagione, non ha di certo intenzione di smettere ora.

21:01 Finalmente è arrivato il momento di assegnare il primo trofeo stagionale, lo scenario non sarà quello dell’Arena di Verona, ma Civitanova e Perugia si affronteranno comunque nella città veneta, in particolar modo all’Agsm Forum.

20:58 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perufia, finalissima della Supercoppa Italiana di volley 2020.

Il programma della sfida

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, finalissima della Supercoppa Italiana di volley maschile 2020. Il momento di assegnare il primo trofeo stagionale è ormai arrivato, purtroppo lo scenario non sarà quello della fantastica Arena di Verona, le due squadre si affronteranno comunque nella città veneta, ma all’Agsm Forum, che sarà parzialmente gremito di tifosi.

La Lube è l’assoluta dominatrice della scorsa stagione, i ragazzi di Fefè de Giorgi hanno vinto tutto quello che c’era da vincere (Scudetto, Champions League, Mondiale per club) e le premesse sono ottime per continuare a primeggiare anche quest’anno. La Sir è ormai a secco di trofei da 11 mesi, era il due novembre quando, dopo una finale al cardiopalma con Modena (3-2), Leon e compagni sollevavano al cielo proprio la Supercoppa Italiana. Le due squadre giungono a questa finale in maniera assai diversa: la Lube ha dovuto sudare più del previsto, la formazione marchigiana ha infatti perso il match di andata contro Trento (2-3), per poi vincere in casa sia il match di ritorno (3-2), che il golden set; Perugia ha invece avuto vita facile, gli umbri hanno infatti spazzato via Modena, concedendo un solo set nel match di ritorno. Difficile fare un pronostico, la cosa certa è che Civitanova può contare su una squadra ormai rodata, l’unico cambio rispetto alla scorsa stagione interessa la regia, dove De Cecco ha preso il posto di Bruno, diverso è invece il discorso per la Sir, che si trova con un sestetto abbastanza diverso rispetto a quello del 2019-20 e in più ha l’incognita Atanasijevic, che nei due match di semifinale è stato rimpiazzato Vernon-Evans.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, finalissima della Supercoppa italiana di volley maschile 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 21:30!

