LIVE Berrettini-Travaglia, Masters1000 Roma DIRETTA: il derby italiano che vale i quarti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, match valevole per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2020. Un derby tutto italiano che mostra quanto stia facendo bene il tennis azzurro nel Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foto Italico.

Il numero 8 del ranking ATP nell’unico match disputato sin qui ha superato senza troppi problemi l’argentino Federico Coria. Decisamente più complesso il percorso per il 28enne nativo di Ascoli Piceno che ha dovuto affrontare Taylor Fritz al primo turno e Borna Coric al secondo, in entrambi i casi ha vinto con il punteggio di 2-0. Va da sé che i favori del pronostico sono dalla parte di Berrettini anche se Travaglia ha dimostrato un ottimo stato di salute fisica e mentale.

Tra i due tennisti ci sono quattro precedenti tutti giocati sulla terra rossa e in maniera decisamente inattesa sono tutti a favore di Travaglia ma si tratta di partite giocate tra il 2015 e il 2016, quando Berrettini era ancora un ragazzo, quindi nell’analisi di questo match hanno poco valore.

Il tennista romano è il numero 4 del seeding, davanti a lui Novak Djokovic (1) e Rafael Nadal (2) mentre Stefanos Tsitsipas (3) è stato eliminato da Jannik Sinner. Berrettini, quindi, può legittimamente aspirare ad arrivare alle ultime fasi degli Internazionali d’Italia 2020 ma per fare ciò dovrà prima di tutto vincere il derby con Stefano Travaglia che venderà cara la pelle e metterà in campo tutte le proprie qualità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Stefano Travaglia, match valevole per gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla.

Foto: Lapresse