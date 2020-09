VIDEO Internazionali d’Italia 2020: Matteo Berrettini prevale nel derby degli ottavi di finale contro Stefano Travaglia

Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2020. Il tennista romano ha fatto suo il derby tutto italiano contro Stefano Travaglia, superato al termine di una sfida combattuta e che si è decisa dopo due tie-break. Si tratta del secondo quarto in carriera per Berrettini in un Masters 1000, dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno a Shanghai, ma è il primo nel torneo di casa; mentre Travaglia saluta Roma dopo un ottimo torneo e con il best ranking in tasca. Di seguito gli highlights del match:

VIDEO HIGHLIGHTS MATTEO BERRETTINI VS STEFANO TRAVAGLIA – INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020





Foto: LaPresse