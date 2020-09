LIVE Berrettini-Ruud 6-4 3-6 6-7 in DIRETTA: il romano spreca e viene beffato al tie-break decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD

Finisce qui dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata.

Casper Ruud affronterà il vincente tra Novak Djokovic e Dominik Koepfer, in questo momento in campo sul Centrale.

Finisce qui. Casper Ruud in semifinale al Foro Italico dopo aver giocato tre rovesci in back altissimi e tenuto lontano Berrettini, impietrito a fondo campo. 4-6 6-3 7-6(5) per il norvegese, dopo 2 ore e 57 minuti e dopo l’ultimo dritto in rete di Matteo.

5-6 Match point Ruud. Prima sulla riga, ora serve Berrettini.

5-5 Ace di Ruud. Il prossimo sarà match point per uno dei due.

5-4 Berrettini, purtroppo perde il controllo del dritto dopo aver giocato un paio di colpi molto interessanti in uscita dalla seconda. Se ne va il minibreak, due turni di battuta per Ruud.

5-3 Berrettini, SERVIZIO E DRITTO!

4-3 Berrettini, non riesce a tenere in campo il dritto l’azzurro, che ora ha due importantissimi servizi.

4-2 MINIBREAK BERRETTINI CHE ENTRA CON IL ROVESCIO SULLA SECONDA DI RUUD! Non si riorganizza il norvegese, dritto largo! Si cambia campo dopo 2 ore e 51 minuti.

3-2 Berrettini, servizio, dritto e smash! Torna a battere per due volte Ruud.

2-2 Berrettini finisce nella ragnatela delle palle altissime di Ruud, mette poi il rovescio in rete. Non c’è più il minibreak di vantaggio.

2-1 Berrettini, prima vincente di Ruud. Due servizi per l’azzurro.

2-0 MINIBREAK BERRETTINI! CON LA CANNONATA DI DRITTO IN CORSA! E Ruud aveva giocato un gran recupero sul primo dei due dritti!

1-0 Berrettini, subito ben in spinta col dritto e poi chiude con lo smash nonostante Ruud cerchi di prendere tutto! Due servizi per il norvegese.

6-6 Ed è ultimo tie-break, con un pizzico di fortuna per Ruud sul rovescio in controbalzo. Chi vince va in semifinale.

40-15 Scambio estenuante, si gira un paio di volte, poi Berrettini cerca il dritto verso la riga di fondo, che è però lungo.

30-15 Stavolta il dritto dal centro di Ruud in uscita dal servizio esce in corridoio, non si organizza in tempo sulla risposta di Berrettini piuttosto profonda.

30-0 Non trova l’impatto con la risposta di rovescio Berrettini, mandandola lunga.

15-0 Prima vincente di Ruud.

6-5 Berrettini: IL DRITTO VINCENTE DI MATTEO! E in uscita dal servizio si assicura almeno il tie-break!

40-0 Dodicesimo ace di Berrettini!

30-0 Altra ottima prima di Berrettini.

15-0 Parte con l’ace Berrettini! Undicesimo.

5-5 Le prova tutte Ruud per giocare tre volte il dritto incrociato in contropiede, alla fine costringe Berrettini all’errore e tiene la battuta.

40-30 Peccato! Berrettini sbaglia il dritto lungolinea, che nella pratica era giusto dato che aveva allontanato Ruud.

30-30 ENTRA CON IL DRITTO BERRETTINI! Vincente il suo lungolinea dopo aver aggredito la seconda con il rovescio incrociato e aver spostato assai Ruud!

30-15 Berrettini gira lo scambio con il dritto, costringendo Ruud prima a giocare il suo in controbalzo e poi a prendere un rischio, chiamato però dritto in rete.

30-0 Comanda con il dritto Ruud, di nuovo Berrettini non recupera.

15-0 Spinge bene con il dritto Ruud, non controlla il recupero di rovescio Berrettini.

5-4 Berrettini! Matteo sbilancia Ruud con il rovescio che rimane molto sotto la rete, e adesso è il norvegese a dover andare a servire per restare nel match.

40-30 Servizio e dritto con i piedi ben dentro il campo di Berrettini!

30-30 Trova la prima centrale vincente Berrettini!

15-30 Spinge ancora da fondo Ruud, perde campo Berrettini e non controlla il dritto. Ancora un momento complicato, dopo oltre due ore e mezza.

15-15 Difficile scambio per Berrettini, però questa volta Ruud non controlla il rovescio mandandolo lungo. Il norvegese lo aveva di nuovo inchiodato sulla diagonale del rovescio dopo la seconda.

0-15 Ruud riesce a muovere Berrettini e a chiudere con lo smash vincente. Dal momento più difficile è riuscito a trovare ancora altre risorse il norvegese.

4-4 Ruud, riesce a spingere di nuovo con il dritto e a ottenere il game il norvegese.

40-30 Gran prima esterna di Ruud, Berrettini cerca il difficile dritto in allungo, che però non passa la rete.

30-30 Ruud si affida a ciò che gli è certo, servizio e vari dritti in avanzamento.

15-30 E sbaglia ancora Ruud con il dritto, in corridoio. Adesso anche il norvegese qualche certezza in meno inizia ad averla.

15-15 Spinge con il dritto Berrettini, che ha anche trovato quel mezzo passo giusto in più in risposta!

15-0 Prima centrale di Ruud vincente.

4-3 Berrettini, servizio, dritto e smash! Torna avanti il numero 1 d’Italia e 8 del mondo!

40-15 Ed arriva la prima vincente! Si tratta della prima del game dopo aver servito tre volte la seconda.

30-15 Si toglie dalla diagonale sinistra Ruud con il dritto, che però finisce in corridoio.

15-15 Scappa molto molto indietro sulla seconda Ruud, Berrettini lo punisce con il dritto vincente!

0-15 Si trova male fin dall’inizio in questo scambio Berrettini, in rete l’ultimo rovescio.

3-3 BREAK BERRETTINI! E finalmente arriva la parità, con un Matteo che sembra aver riguadagnato del morale, il rovescio difensivo di Ruud non va a superare la rete!

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI, qui Matteo non può niente, Ruud gioca servizio esterno e due dritti verso la sua destra.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! Ruud prova a metterlo fuori gioco con dritto profondo e palla corta, Matteo recupera e poi chiude con la volée alta di dritto!

15-30 Bella risposta di dritto aggressiva e poi dritto incrociato che funziona per Berrettini!

15-15 Prova due volte a difendersi Berrettini dal dritto di Ruud, ma la terza è quella buona per il norvegese.

0-15 Non controlla il dritto in uscita dal servizio Ruud.

2-3 Ruud, serve di nuovo bene Berrettini, ma si gioca nei turni di servizio del norvegese ad ora.

40-15 Dritto in rete in uscita dal servizio di Berrettini.

40-0 Prima e rovescio incrociato vincente di Berrettini.

30-0 Ancora servizio e dritto di Berrettini.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

1-3 Ruud, seconda esterna carica, non trova il rovescio lungolinea in campo Berrettini.

40-0 Non controlla il recupero di rovescio Berrettini.

30-0 Rovescio in rete di Berrettini.

15-0 Ruud sempre in spinta soprattutto con il dritto, Berrettini che in questo momento non riesce a schiodarsi, in risposta, dalle situazioni difensive.

1-2 Ruud, ancora con il servizio e dritto Berrettini che riesce a chiudere un gioco complesso. Adesso però è il servizio del norvegese a dover essere costretto al cedimento, cosa che non accade dal primo game del match.

Vantaggio Berrettini, trova l’ace!

40-40 Dritto in rete di Berrettini in uscita dal servizio. Altro game ai vantaggi.

40-30 Pesca il lob vincente Ruud con Berrettini che gioca non bene la demivolée di dritto.

40-15 Stesso schema di poco fa, con la variante del dritto giocato al volo.

30-15 Servizio e dritto di Berrettini, questi giocati con più fiducia.

15-15 Poco convinta palla corta di rovescio di Berrettini che si ferma sul nastro.

15-0 Prima centrale vincente di Berrettini.

0-2 Ruud, spinge ancora con il dritto e conferma quel break di vantaggio che è stato per pochi secondi in pericolo.

Vantaggio Ruud, seconda e dritto dal centro.

40-40 In rete il dritto di Berrettini, che si dispera e ne ha tutte le ragioni. Due ore di partita.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: spedisce lunghissimo il dritto Ruud, dopo tantissimo tempo torna una chance, dalla fine del primo set.

30-30 Stavolta arriva la palla corta di dritto di Berrettini!

30-15 Decisamente precario lo smash di Ruud a rete, ma Berrettini rimanda il rovescio molto sotto il nastro.

15-15 Prima vincente di Ruud.

0-15 Sbaglia male il dritto Ruud in avanzamento, mettendolo in corridoio.

0-1 Break Ruud, e stavolta è fatale la seconda a Berrettini, con Ruud che prende campo con il dritto e tira il vincente lungolinea che lo porta subito in vantaggio.

Vantaggio Ruud, palla break: è la quarta. Sulla diagonale del rovescio quello di Berrettini finisce in rete.

40-40, 3a parità: ancora la prima di Berrettini!

Vantaggio Ruud, palla break: entra in spinta con il dritto il norvegese, e chiude con il vincente.

40-40, 2a parità: prende qualsiasi cosa Ruud, che corre da tutte le parti per difendersi, anche sulla volée di Berrettini, che poi ne gioca una seconda di rovesscio che esce.

Vantaggio Berrettini, servizio e dritto.

40-40 Altra gran prima esterna di Berrettini, è lunga di un nulla la risposta di rovescio di Ruud. Doppio salvataggio per Matteo.

30-40 Palla break Ruud, prima vincente esterna di Berrettini.

15-40 Due palle break Ruud, appena lungo il rovescio di Berrettini. Subito situazione pericolosissima.

15-30 Dimezza lo svantaggio con l’ace Berrettini.

0-30 Servizio, dritto e poi palla corta di Berrettini troppo alta, Ruud ci arriva e poi supera il romano.

0-15 Ruud gira lo scambio con un gran dritto lungolinea e chiude con un secondo dritto sulla riga esterna, andando anche indietro col corpo.

E può ora ripartire il match. Berrettini primo a servire nel terzo set.

Ricompare anche Ruud.

Rientra Berrettini.

Entrambi i giocatori sono al momento non sulle sedie, in attesa di iniziare il terzo set.

Due break finora a decidere tutto, uno da una parte e uno dall’altra. Calo di Berrettini nel secondo, mentre è uscito dal campo Ruud e dunque ci sarà un po’ da aspettare.

3-6 Set Ruud, non si alza il rovescio di Berrettini e dunque si va al terzo parziale dopo un’ora e 40 minuti.

40-0 Tre set point Ruud, ancora con il dritto.

30-0 Spinge con il dritto Ruud, Berrettini non controlla il recupero di dritto.

15-0 Cerca di mischiare le carte anche Berrettini, ma il dritto altissimo gli finisce anche appena lungo.

3-5 Ruud, ancora Berrettini con il servizio! Ora tocca al norvegese concretizzare.

Vantaggio Berrettini, servizio e dritto.

40-40 Si salva con l’ace Berrettini, è il settimo!

30-40 Set point Ruud, in corridoio il dritto di Berrettini.

30-30 Trova la spinta da fondo Ruud per guadagnarsi il punto di dritto, troppo campo lasciato da Berrettini.

30-15 Brutto errore a rete di Berrettini.

30-0 Servizio e dritto di Berrettini.

15-0 Viene a prendersi il punto a rete Berrettini.

2-5 Ruud, seconda esterna di livello e dritto vincente successivo. Berrettini servirà per rimanere nel secondo set.

40-30 Ace di Ruud.

30-30 Il nastro aggiusta la palla a Ruud che chiude con il dritto vincente dopo che aveva dovuto giocare la seconda.

15-30 Scende troppo il rovescio slice di Berrettini, che finisce in rete.

0-30 Terzo doppio fallo di Ruud, ha rischiato la seconda centrale e non gli è andata bene in questo caso.

0-15 Molto penetrante con il dritto Berrettini! Ruud costretto al recupero sbaglia in lunghezza.

2-4 Ruud, brillante slice di rovescio di Berrettini che trova il lungolinea.

40-0 Sbaglia la risposta Ruud.

30-0 Gran rovescio vincente di Berrettini in uscita dal servizio.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

1-4 Ruud, ancora in spinta con il dritto il norvegese che evita rischi.

Vantaggio Ruud, molto bravo a spostare Berrettini facendogli fare il giro del Foro Italico e poi chiudendo con il dritto.

40-40 Prende tutto difendendosi Berrettini, Ruud mette in rete il dritto. Fase che diventa incerta.

40-30 Gran prima e gran dritto di Ruud.

Grave errore del giudice di linea che ritiene fuori una palla di dritto chiaramente dentro la riga di Ruud, corretto all’istante da Lahyani, Berrettini avrebbe forse giocato il dritto vincente. Punto che si ripete.

30-30 Secondo ace di Ruud.

15-30 Sbaglia il contropiede di dritto Ruud in uscita dal servizio, anche questo in corridoio.

15-15 Ruud esce con il rovescio lungolinea da quella diagonale, ma lo mette in corridoio.

15-0 Velenosa risposta di rovescio di Berrettini, Ruud gioca il dritto incrociato, ma Matteo non trova il proprio dritto in corsa, che finisce in rete.

1-3 Ruud, trova l’ace Berrettini! Esce da una situazione molto complicata, con il rischio di 0-4 che era davvero dietro l’angolo.

Vantaggio Berrettini, servizio e dritto per l’azzurro che ha una nuova palla dell’1-3.

40-40 Gran recupero di Ruud sulla palla corta di Berrettini, gli gioca la controsmorzata incrociata vincente.

40-30 Trova l’ace Berrettini, molto importante in questo momento.

30-30 Seconda molto carica di Berrettini, Ruud risponde praticamente in braccio al giudice di linea e manda la palla lunga.

15-30 Prima centrale vincente di Berrettini.

0-30 Dritto in rete di Berrettini in uscita dal servizio.

0-15 Berrettini scende a rete, ma si espone al dritto di Ruud. Momento complicato per l’azzurro, in questo che appare un passaggio a vuoto.

0-3 Ruud, dritto in controbalzo di Berrettini che esce.

40-0 Risposta lunga di Berrettini.

30-0 Servizio e dritto di Ruud.

15-0 Spinge con il dritto Ruud, che si è un pochino liberato, forse, in questo momento.

0-2 Break Ruud, stavolta il dritto di Berrettini in avanzamento finisce in rete e c’è il primo turno di servizio perso da Matteo.

30-40 Palla break Ruud, Berrettini forse sorpreso da una traiettoria altissima in risposta, e anche vicina alla riga, mette larghissimo il dritto.

30-30 SI SALVA BERRETTINI! Grandissima volée bassa di dritto a recuperare un violento passante di rovescio di Ruud, poi chiude ancora con lo stesso colpo alto!

15-30 Rovescio slice che finisce in corridoio per Berrettini, che da qualche game spesso finisce sotto 15-30.

15-15 Servizio e dropshot di dritto di Berrettini, Ruud ci arriva, ma senza poter rimandare di là la palla.

0-15 Gran rovescio lungolinea vincente di Ruud, che si stampa sulla riga laterale.

0-1 Ruud, rimane sul nastro la risposta di rovescio di Berrettini.

40-30 Scambio piuttosto lungo e controllato, alla fine è Ruud il primo a sbagliare con il rovescio.

40-15 Lungo il dritto di Berrettini.

30-15 Ace di Ruud. Siamo a un’ora di gioco.

15-15 Il dritto vincente di Berrettini!

15-0 Servizio e dritto di Ruud. Intanto Simona Halep è in semifinale nel torneo femminile per ritiro della kazaka Yulia Putintseva sul 6-2 3-0 in favore della rumena.

Chiave del set, chiaramente, il break iniziale, quello che non ha permesso a Ruud di esprimersi come voleva, portandolo alla prima volta di un primo set perso nel torneo. Molto bravo Berrettini in questo caso, e anche nel corso del parziale si è visto l’innalzamento del suo livello di gioco rispetto alle partite con Coria e Travaglia.

6-4 SET BERRETTINI! Prima la seconda carichissima e profonda, poi lo scambio complesso, poi la palla corta di dritto, infine il confronto a rete vinto: Matteo, dopo 54 minuti, è avanti!

Vantaggio Berrettini, SET POINT! Contropiede di dritto in uscita dal servizio!

40-40 Salvata la palla break! Berrettini gioca servizio e dritto, Ruud prova a correre per giocare il suo in campo aperto, ma la palla è a mezza rete.

30-40 Palla break Ruud, il nastro porta via la palla al dritto di Berrettini.

30-30 Viene a prendersi il punto a rete Berrettini, dopo aver accelerato con il dritto e aver egregiamente difeso la stessa rete!

15-30 Berrettini segue a rete il dritto, ma la volée bassa di rovescio si ferma sul nastro.

15-15 Ruud riguadagna campo con il dritto e costringe Berrettini all’errore di rovescio.

15-0 Gran prima di Berrettini.

5-4 Berrettini, Ruud riesce a spingere bene con il dritto. Sotto gli occhi di Novak Djokovic, in piedi dietro all’ultima fila del Pietrangeli (poco abitata da umani), il romano servirà ora per il set.

Vantaggio Ruud, prima esterna, slice e Berrettini non riesce a rimandarla dall’altra parte.

40-40 Che peccato! Campo vuoto sul lato destro, Berrettini ci si avventa con il rovescio, ma la palla esce di poco.

30-40 SET POINT BERRETTINI: doppio fallo di Ruud, è il secondo del match. Il primo ha regalato all’azzurro il break.

30-30 Seconda carica e angolata e dritto vincente di Ruud.

15-30 Cerca di spingere con il rovescio Ruud, ma la palla si ferma sul nastro.

15-15 Due dritti piuttosto profondi di Berrettini, uno in risposta e uno in recupero, sul secondo Ruud gioca il proprio dritto in controbalzo senza però superare la rete.

15-0 Rovescio lungo di Berrettini.

5-3 Berrettini, e siccome Ruud risponde ancora più lontano sulla seconda rispetto alla prima, il romano gliela gioca esterna, a tre quarti di velocità, per buttarlo quasi sulle tribune e prendersi il game!

40-30 Servizio e dritto di Berrettini! Va annotato che Ruud ora risponde sempre più da lontano, sia al servizio che, spesso, nel corso del punto.

30-30 Le accelerazioni di dritto stavolta aiutano Berrettini! Ne gioca due poderose e la seconda è vincente.

15-30 Appena lungo il dritto in uscita dal servizio di Berrettini.

15-15 Gran dritto in uscita dal servizio di Berrettini, molto complesso perché giocato su un’altra palla davvero alta.

0-15 Scambio fatto di palle altissime, Berrettini cerca il dritto vincente, ma lo manda lungo.

4-3 Berrettini, spinge Ruud con il dritto prendendosi punto e un game in cui, pur avendo avuto qualche problema, mai ha dovuto fronteggiare palle break.

Vantaggio Ruud, rovescio appena lungo di Berrettini.

40-40, 3a parità: dritto di Ruud contro rovescio di Berrettini, e alla fine è il norvegese a mettere il proprio in corridoio.

Vantaggio Ruud, Berrettini gioca tre volte nell’ultimo mezzo metro di campo di Ruud, poi cambia con il rovescio in back, mettendolo però in rete.

40-40, 2a parità: prova il serve&volley Ruud, ma Berrettini gli risponde nei piedi e poi chiude di dritto!

Vantaggio Ruud, Berrettini sbaglia l’impatto sulla palla con il rovescio.

40-40 Il nastro è buono con Berrettini, Ruud non trova l’impatto con il rovescio che va in corridoio.

40-30 Seconda profonda di Ruud, rovescio in rete di Berrettini.

30-30 Berrettini cerca di aggredire la seconda di Ruud con il dritto: l’idea è ottima, l’esecuzione meno con il dritto in rete.

15-30 Gioca la palla corta Ruud, ma gli risponde con la controsmorzata incrociata Berrettini per ottenere il punto!

15-15 Servizio e dritto in avanzamento di Ruud.

0-15 Gran rovescio lungolinea vincente di Berrettini!

4-2 Berrettini, gran recupero del romano con il dritto su un complesso rovescio di Ruud, che poi sbaglia malamente il dritto successivo. Salvata una palla break.

Vantaggio Berrettini, terzo ace!

40-40 ACE! Il secondo di Berrettini, sulla T e in un momento importante!

30-40 Palla break Ruud: dritto a metà rete di Berrettini.

30-30 Seconda piuttosto carica di Berrettini, sulla quale Ruud va molto indietro e tira un goffo rovescio in rete.

15-30 Accelerazione di dritto di Berrettini che finisce in rete.

15-15 LA PALLA CORTA! Ottima soluzione di Berrettini con il dritto che Ruud non prende!

0-15 Rovescio in rete di Berrettini.

3-2 Berrettini, a zero anche Ruud con il rovescio.

40-0 Rischia Ruud con il dritto in uscita dal servizio, è determinato vincente dopo esser stato chiamato fuori e dopo la discesa dalla sedia di Lahyani.

30-0 Prima centrale vincente di Ruud.

15-0 Servizio e dritto di Ruud, non fa in tempo Berrettini ad arrivare sulla palla.

3-1 Berrettini, grande profondità di entrambi, ma è Matteo che scarica il dritto che chiude il game!

40-0 Poderoso Berrettini con il dritto! Ruud costretto a cedere dopo esser stato costretto a rispondere tre metri abbondanti oltre la riga di fondo.

30-0 Primo ace di Berrettini.

15-0 Splendida soluzione di rovescio incrociato di Berrettini dopo aver spostato Ruud fuori dal campo!

2-1 Berrettini, fuori il rovescio lungolinea dell’azzurro che però ha un break di vantaggio conquistato nel primo game.

40-15 Servizio e dritto di Ruud.

30-15 Tenta la risposta bloccata di rovescio Berrettini, che però finisce in corridoio.

15-15 Servizio e dritto di Ruud, stavolta Berrettini non trova il recupero con il proprio dritto.

0-15 Profondissima risposta di Berrettini, Ruud è costretto ad andare indietro e non si organizza in tempo con il dritto che finisce in rete.

2-0 Berrettini, risolve con la prima vincente!

Vantaggio Berrettini, GRAN PUNTO! Matteo deve vincerlo due volte, perché Ruud arriva sia sul dritto dal centro verso destra che sullo smash, poi arriva la palla corta, il norvegese ci arriva, ma la controsmorzata è vincente!

40-40 Servizio, due dritti e due smash di Berrettini: palla break annullata!

30-40 Palla break Ruud: il norvegese riesce a tenere lontano Berrettini, che alla fine mette il dritto in rete.

30-30 Ottima prima esterna di Berrettini.

15-30 Servizio e dritto di Berrettini.

0-30 Doppio fallo di Berrettini.

0-15 Dritto in rete di Berrettini nello scambio.

1-0 BREAK BERRETTINI: doppio fallo di Ruud con il nastro che si porta via di lato la seconda del norvegese.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: stavolta Ruud comanda con il dritto, spinge lontano il romano e ottiene il punto.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI: ottimo cambio di ritmo del romano, Ruud costretto al dritto largo!

0-30 Berrettini diventa fortunato nella sfortuna! Il nastro accomoda la palla a Ruud, ma il romano legge bene dove il dritto del norvegese finisce e spedisce il suo in campo aperto dove non c’è nessuno!

0-15 Subito molto penetrante con il rovescio Berrettini, Ruud non trova l’impatto con la traiettoria bassa.

Al servizio Ruud.

12:10 Giocatori di nuovo alle loro sedie, e dunque siamo pronti al via di questo quarto di finale!

12:07 Contemporaneamente, sul Centrale, la numero 1 del seeding e 2 del mondo del circuito femminile, Simona Halep, affronta Yulia Putintseva anche in questo caso per un posto in semifinale; un confronto vinto dalla rumena sulla kazaka a Melbourne.

12:03 Ecco in campo Berrettini e Ruud, pronti a svolgere il palleggio di riscaldamento.

12:00 Si attende soltanto l’ingresso in campo di Berrettini e Ruud.

11:55 Pochi minuti ormai all’ingresso in campo dei due giocatori, in una Roma che quest’oggi regala una giornata di sole mista a qualche nuvola, ma nulla che lasci presagire un pericolo di pioggia.

11:50 A prescindere dalla prestazione di oggi di Berrettini, per i colori italiani questi rimarranno degli Internazionali d’Italia positivi, con otto azzurri al secondo turno, tante ottime indicazioni dalle qualificazioni, le scalate di Sinner e Musetti e diverse partite di ottimo livello giocate dai nostri portacolori (senza dimenticare, nonostante la sconfitta, una certa ripresa di Fognini).

11:45 A causa del suo avanzamento al Foro Italico, Berrettini ha scelto di non giocare l’ATP 500 di Amburgo, posizionato a metà tra Roma e Roland Garros; di tanti forfait ha approfittato Lorenzo Sonego, ultimo ingresso diretto nel main draw tedesco.

11:40 Il programma odierno del Pietrangeli

11:35 Terza sfida tra i due, in cui sono tante le particolarità: rivincita sulla terra rossa dopo il Roland Garros 2019 per l’italiano, rivincita degli ultimi US Open per il norvegese, primo match fuori dagli Slam per entrambi l’uno contro l’altro. Berrettini per la prima volta nel torneo gioca fuori dal Centrale, dato che il match si tiene sul Pietrangeli.

11:30 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Internazionali d’Italia in cui Matteo Berrettini cerca, 13 anni dopo Filippo Volandri, di riportare un italiano in semifinale al Foro Italico. Tra lui e l’obiettivo c’è di mezzo il norvegese Casper Ruud.

Il programma di oggi – La presentazione del match

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2020 che mette di fronte Matteo Berrettini e il norvegese Casper Ruud.

Per entrambi si tratta del primo quarto al Foro Italico, ma se per Ruud è la prima volta in assoluto a livello di Masters 1000, per Berrettini è invece la seconda della sua ancor giovane carriera, dopo quella a Shanghai di un anno fa. Il romano arriva all’appuntamento senza aver giocato il suo miglior tennis contro l’argentino Federico Coria e poi contro Stefano Travaglia, mentre dall’altra parte il norvegese è riuscito a vincere diversi match complicati, con il russo Karen Khachanov, con Lorenzo Sonego e con il croato Marin Cilic.

Due i precedenti tra i due giocatori, entrambi significativi: al secondo turno del Roland Garros 2019 vinse Ruud, al termine di una partita tra le peggiori dell’anno di Berrettini, finita 6-4 7-5 6-3. Risultato a specchio, ma più severo, a favore dell’italiano agli ultimi US Open, dove al terzo turno è arrivato un chiaro 6-4 6-4 6-2. Quella di oggi è dunque la prima sfida lontano dall’ambiente degli Slam.

Si gioca sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli, al suo ultimo giorno di utilizzo per il singolare maschile e quello femminile prima che sia il solo Centrale a prendersi la scena da domani (con il pubblico, dotato di 1000 spettatori per sessione, dunque 2000 domani e 1000 lunedì, per le finali). All’orizzonte si staglia la figura di Novak Djokovic, con il numero 1 del mondo che per arrivare al penultimo atto sfiderà il tedesco Dominik Koepfer.

Matteo Berrettini e Casper Ruud entreranno in campo sul Pietrangeli alle ore 12:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

