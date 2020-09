Internazionali d’Italia 2020 oggi: orari, tv, streaming, ordine di gioco quarti di finale

Oggi, 19 settembre, andranno in scena i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2020. Il primo a scendere in campo per quanto riguarda il tabellone maschile sarà il nostro Matteo Berrettini che affronterà alle ore 12.00 Casper Ruud. Una sfida complessa per il tennista romano che dovrà dare fondo a tutte le proprie qualità per avere la meglio sul norvegese. L’altra sfida di cartello di oggi sarà quella tra Diego Schwartzman e Rafael Nadal, con il maiorchino che parte decisamente favorito anche se l’argentino è un osso duro in particolare sul rosso. Novak Djokovic dovrà vedersela contro Dominik Koepfer che ieri ha eliminato Lorenzo Musetti. Loading... Loading... In campo femminile la partita di maggiore interesse è quella che vedrà impegnate Victoria Azarenka e Garbiñe Muguruza. La numero 1 del seeding Simona Halep sfiderà Yulia Putintseva mentre l’ucraina Karolina Pliskova cercherà di superare l’olandese Elise Mertens. Sarà possibile seguire i quarti di finali degli Internazionali d’Italia per quanto concerne l’ATP in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, e gli incontri WTA in diretta tv su SupertennisTv. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match di Berrettini. ORDINE DI GIOCO 19 SETTEMBRE 2020 CENTRALE Dalle ore 12.00

QF (1) Simona Halep VS Yulia Putintseva

Non prima delle ore 14.30

QF (1) Novak Djokovic VS (Q) Dominik Koepfer

Non prima delle ore 19.00

QF (11) Elise Mertens VS (2) Karolina Pliskova

Non prima delle ore 20.30

QF (8) Diego Schwartzman VS (2) Rafael Nadal PIETRANGELI

Dalle ore 12.00

QF (4) Matteo Berrettini VS Casper Ruud

Non prima delle ore 14.00

QF (SE) Victoria Azarenka VS (9) Garbiñe Muguruza

QF (12) Marketa Vondrousova VS (4) Elina Svitolina

Non prima delle ore 18.00

QF (12) Denis Shapovalov VS (15) Grigor Dimitrov

GRAND STAND ARENA

Dalle ore 12.00

SF Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru VS (7) Shuko Aoyama / Ena Shibahara

SF (4) Marcel Granollers / Horacio Zeballos VS John Peers / Michael Venus

SF (1) Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova VS Hayley Carter / Luisa Stefani

SF Jeremy Chardy / Fabrice Martin VS Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin

DIRETTA TV – ATP Sky Sport Arena, WTA Supertennis

DIRETTA STREAMING – ATP SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

