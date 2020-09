Tennis, infortunio Lorenzo Musetti: non preoccupano le condizioni della spalla

Senza dubbio Lorenzo Musetti ha tanti motivi per cui essere soddisfatto della sua esperienza negli Internazionali d’Italia 2020 a Roma. L’azzurrino, classe 2002, si è spinto fino agli ottavi di finale, togliendosi la soddisfazione di battere dei giocatori di altissimo profilo come lo svizzero Stanislas Wawrinka e il giapponese Kei Nishikori. Il ragazzino, nativo di Carrara, ha pagato dazio rispetto al tedesco Koepfer. Svuotato letteralmente di energie, ha sofferto anche per un problema alla spalla, che non gli ha permesso di esprimere il suo miglior tennis. Una problematica che si è evidenziata soprattutto al servizio.

Un piccolo infortunio che Lorenzo aveva avvertito già nel corso dell’allenamento mattutino, prima del match degli ottavi, ma che non dovrebbe destare particolari preoccupazione. Musetti ha evidenziato deficienze fisiche e di esperienza, non essendo ancora abituato a sopportare tantissime partite l’una dietro l’altra, arrivando completamente scarico all’appuntamento. Vero è che ora il suo programma dovrebbe prevedere i Challenger di Forlì, grazie a una wild card, e di Parma e poi nel mirino la partecipazione al nuovo ATP 250 al Forte Village in Sardegna.

Foto: LaPresse