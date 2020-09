Internazionali d’Italia 2020: Berrettini contro Ruud, il terzo capitolo vale la semifinale al Foro Italico

Matteo Berrettini contro Casper Ruud, atto terzo. Questa volta in palio c’è un posto nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2020, un traguardo a cui il tennista romano ambisce particolarmente. Il numero otto del mondo può essere il primo italiano da Filippo Volandri (anno 2007) e chiudere tra i migliori quattro al Foro Italico.

Come detto sarà il terzo capitolo nelle sfide tra Berrettini e Ruud. Il primo episodio risale al secondo turno del Roland Garros della passata stagione, con il norvegese che si era imposto comodamente nel secondo turno dello Slam parigino. La sfida numero due, invece, si è giocata solo due settimane fa, ma questa volta la superficie era il cemento di Flushing Meadows, con Berrettini che è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale dopo un successo per tre set a zero.

Berrettini arriva a questa partita dopo aver sconfitto all’esordio l’argentino Federico Coria e poi negli ottavi il connazionale Stefano Travaglia in un derby complicato e risolto solo grazie a due tie-break. Cammino di grande rilievo quello di Ruud, che ha superato all’esordio in tre set il russo Karen Khachanov e poi ha ottenuto due belle e meritate vittorie contro Lorenzo Sonego e Marin Cilic.

Servirà un Berrettini molto attento fin da subito e che riesca a mantenere un’alta percentuale di prime di servizio, in modo da poter subito comandare lo scambio. Ruud proverà a portare il match nella battaglia, cercando di allungare gli scambi e provando a mettere in difficoltà il romano con variazioni soprattutto sul rovescio. Una partita difficile per Matteo, che ha comunque tutto per poter vincere e regalarsi una semifinale (probabilmente contro Nadal) a casa sua e nel suo torneo.

Foto: Lapresse