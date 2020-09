DIRETTA MotoGP, GP Misano 2 LIVE: Bagnaia stampa il record della pista! Valentino Rossi in Q2, out Dovizioso

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP

10.52 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 13.30 con la FP4, che sarà seguita dalle qualifiche. A più tardi!

10.50 La classifica della FP3:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.127

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’31.185 0.058 / 0.058

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.359 0.232 / 0.174

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.429 0.302 / 0.070

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’31.626 0.499 / 0.197

6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’31.680 0.553 / 0.054

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.701 0.574 / 0.021

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’31.753 0.626 / 0.052

9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.760 0.633 / 0.007

10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 297.5 1’31.826 0.699 / 0.066

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’31.860 0.733 / 0.034

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’31.890 0.763 / 0.030

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.894 0.767 / 0.004

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.962 0.835 / 0.068

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.229 1.102 / 0.267

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 1’32.260 1.133 / 0.031

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’32.292 1.165 / 0.032

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’32.378 1.251 / 0.086

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.021 1.894 / 0.643

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’33.048 1.921 / 0.027

10.48 E’ stato cancellato il tempo a Binder per aver oltrepassato il limite del tracciato. Valentino Rossi e Petrucci guadagnano una posizione.

10.47 Un giro pazzesco quello di Bagnaia, speriamo che non abbia riportato gravi conseguenze nella scivolata finale: può giocarsi la pole! Vinales bene sul giro secco, male sul passo. I migliori nei long-run sono stati Quartararo e Morbidelli. Valentino Rossi ha centrato l’obiettivo Q2, ma sul passo non è a posto, la Yamaha vibra tanto. In crisi Dovizioso, ‘bastonato’ dalle altre Ducati di Bagnaia, Petrucci e Miller: così vincere il Mondiale è impossibile. Se non supererà lo scoglio della Q1 (ed è tutt’altro che scontato che accada), il suo GP sarà già compromesso, perché dovrà partire troppo indietro nella griglia di partenza.

10.43 Bagnaia ha chiuso la FP3 al comando in 1’31″127, record della pista. A 0.058 Vinales, 3° Quartararo a 0.232, 4° Morbidelli a 0.302. Completano la top10 Mir, Binder, Nakagami, Valentino Rossi, Pol Espargarò e Petrucci. 14° Dovizioso, che dovrà passare dal Q1.

10.42 Si qualificano per la Q2 Valentino Rossi e Petrucci, fuori Dovizioso, 14°. Il forlivese è quasi il peggiore delle Ducati, solo Rabat ha fatto peggio con la Esponsorama….

10.41 Ora è Vinales secondo, si porta a soli 0.058 dal record della pista di Bagnaia. Rossi è ottavo, ma dovrebbe salvarsi.

10.40 Quartararo sale in seconda piazza a 0.232.

10.39 Sale in seconda posizione Vinales, scavalcando Morbidelli.

10.39 Dovizioso si migliora, ma resta 12°. Eliminazione vicinissima.

10.38 NOOOOOOO!!! Caduto anche Francesco Bagnaia! Si sta appoggiando alla spalla di un commissario per camminare.

10.38 Caduto anche Oliveira, resta a terra dolorante.

10.37 RISALE VALENTINO ROSSI! 1’31″680, è settimo: basterà? Dovizioso è 12°, a rischi eliminazione.

10.36 Caduta del “solito” Pol Espargarò.

10.35 Con gomma nuova soft al posteriore, Dovizioso commette subito un errore ed abortisce il primo tentativo.

10.34 Al momento la qualificazione di Dovizioso è appesa a un filo: è 10°, ma chiaramente dovrà migliorarsi ulteriormente. Rischiano tantissimo Petrucci (13°) e Valentino Rossi (14°). Bagnaia dovrebbe aver ipotecato il pass per la Q2.

10.33 Valentino Rossi è 14° a 0.923 e rientra ai box. E’ durissima.

10.32 I GIOVANI ITALIANIIIIIIIIIIII!!! Morbidelli è secondo a 0.375 da un pazzesco Bagnaia!

10.30 BAGNAIAAAAAAAAAAAAA!!! TEMPONEEEEEEEE!! 1’31″127, rifila mezzo secondo a Binder e stampa il record della pista! Sembra l’unico a saper guidare la Ducati!

10.29 Rossi non si migliora nel primo tentativo con la soft.

10.28 Mir si migliora e scavalca Morbidelli in sesta posizione. I top7 sono racchiusi in meno di 2 decimi nella classifica combinata!

10.27 Dovizioso sale in ottava posizione a 0.327 da Binder.

10.26 Media all’anteriore e soft al posteriore per Dovizioso e Valentino Rossi.

10.25 Iniziano i time-attack con gomme soft al posteriore.

10.24 Dovizioso sul passo è un secondo al giro più lento di Quartararo e Morbidelli. Si prospetta un’altra gara in difesa per il forlivese leader del Mondiale. Saremmo sorpresi se domani sera il ducatista fosse ancora in vetta alla classifica.

10.23 La classifica combinata vede sempre Binder a precedere Nakagami, Quartararo, Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci e Bagnaia. Per ora nessuno ha ancora provato il time-attack con le soft.

10.22 Pol Espargarò si migliora ed è in vetta alla FP3 in 1’31″962 davanti a Bagnaia, Morbidelli e Quartararo.

10.21 Rischia di cadere Quartararo, ma ciò nonostante chiude un altro ottimo giro in 1’32″4.

10.21 Da ora in poi vi renderemo conto della classifica combinata delle prove libere, ovvero quella decisiva per approdare in Q2.

10.19 Si sta scaldando Quartararo. E’ quarto in 1’32″363 con gomme usurate. Negli ultimi 4 passaggi ha girato sempre in 1’32″5. E’ sui tempi di ieri.

10.18 1’32″8 per Morbidelli, molto solido sul passo.

10.16 Risale Vinales ed è settimo a 0.472 dalla vetta.

10.15 E’ molto instabile in accelerazione la Yamaha. Valentino Rossi non riesce a guidare come vorrebbe, Vinales scuote addirittura il capo: è sconsolato!

10.13 Vinales (media-hard) è 20°, sta facendo tanta fatica. Ieri aveva detto: “Sul passo è un disastro”.

10.13 Valentino Rossi torna in pista con media all’anteriore e hard al posteriore. Doppia media per Morbidelli.

10.11 Dovizioso ora sta girando sull’1’33″3-1’33″5. Non è un passo irresistibile.

10.10 In questo avvio hanno convinto molto sul passo sia Morbidelli sia Bagnaia. Quartararo meno incisivo rispetto a ieri. Il francese è nono a quasi 6 decimi.

10.08 Risale Andrea Dovizioso, sesto a 0.464 dalla vetta.

10.07 Torna davanti Pol Espargarò in 1’32″047, appena 0.002 su Bagnaia. 3° Morbidelli a 0.236, 10° Valentino Rossi, 13° Petrucci, 14° Dovizioso.

10.06 Rientrano ai box Valentino Rossi e Morbidelli.

10.05 Valentino Rossi scende a 1’32″7. Sta volando sul passo Bagnaia, che piazza un altro ottimo 1’32″2!

10.04 Ottimo giro di Bagnaia. 1’32″049. E’ in vetta alla FP3 e decimo nella classifica combinata!

10.03 Il “solito” Pol Espargarò (Ktm) si prende la vetta in 1’32″206. 2° Rins a 0.247.

10.00 Aleix Espargarò in vetta con l’Aprilia in 1’32″832. Seguono Morbidelli, Petrucci e Valentino Rossi.

9.59 Scivolata per Jack Miller con la Ducati Pramac.

9.58 Doppia media anche per Fabio Quartararo, mentre Vinales ha optato per una hard al posteriore.

9.56 Ricordiamo i 10000 spettatori sugli spalti.

9.56 Doppia gomma media per Morbidelli; media all’anteriore e hard al posteriore per Valentino Rossi e Dovizioso.

9.55 INIZIATA LA FP3!

9.53 Valentino Rossi domani disputerà la 250ma gara in MotoGP con la Yamaha.

9.52 Ieri Fabio Quartararo ha mostrato un passo notevole. Riuscirà a confermarsi in gara?

9.46 La prima sessione della FP3 verrà utilizzata per effettuare delle prove in funzione della gara. Poi, negli ultimi 20 minuti, partirà l’assalto al tempo sul giro secco.

9.26 Al momento, dunque, Bagnaia, Dovizioso e Rossi sarebbero fuori dalla Q2. Dovranno risalire la china per evitare di rendere estremamente in salita il fine settimana.

9.23 La classifica combinata dopo FP1 e FP2 di ieri:

1 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.611 16 1’31.628 19

2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.102 19 1’31.630 17 0.002 0.002

3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.721 20 1’31.644 23 0.016 0.014

4 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.589 18 1’31.669 20 0.041 0.025

5 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.841 18 1’31.699 15 0.071 0.030

6 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.811 18 1’32.307 19 0.183 0.112

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.926 12 1’32.126 19 0.298 0.115

8 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.965 18 1’32.032 18 0.337 0.039

9 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.435 18 1’31.973 20 0.345 0.008

10 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.170 18 1’32.072 20 0.444 0.099

11 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.410 12 1’32.138 11 0.510 0.066

12 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.152 15 1’32.692 14 0.524 0.014

13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.185 15 1’32.339 16 0.557 0.033

14 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.183 11 1’32.238 19 0.610 0.053

15 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.832 10 1’32.263 19 0.635 0.025

16 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.627 11 1’32.279 21 0.651 0.016

17 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.437 21 1’32.369 21 0.741 0.090

18 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.634 18 1’32.407 17 0.779 0.038

19 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.496 19 1’32.788 22 1.160 0.381

20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.101 21 1’32.916 18 1.288 0.128

21 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’33.384 21 1.756 0.468

9.18 Si gareggia a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 di MotoGP del GP di Emilia Romagna e Riviera di Rimini.

Il programma del GP Emilia Romagna (19 settembre) – La presentazione del GP Emilia Romagna (19 settembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Misano le squadre lavoreranno alacremente per trovare la giusta messa a punto in vista del time-attack odierno e della gara di domani soprattutto.

Le prove libere del venerdì hanno evidenziato un equilibrio davvero incredibile nelle posizioni di vertice sul giro secco, con i primi cinque della classifica combinata racchiusi in appena 71 millesimi ed i primi diciotto in meno di otto decimi. Nonostante il netto passo avanti da un weekend all’altro di KTM (Brad Binder 1°, Pol Espargarò 5° ieri) e Honda (Takaaki Nakagami 2°), resta leggermente favorita per la pole position Yamaha con i vari Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Strada in salita invece per Valentino Rossi, almeno per il momento, alla luce di un venerdì in cui il Dottore non ha impressionato sul passo lasciando inoltre a desiderare sul giro secco con gomme nuove.

Fari puntati anche su Ducati, che ha dimostrato finora un potenziale globalmente più competitivo rispetto a Misano 1 e che quindi può provare ad agguantare la prima fila soprattutto con Jack Miller e Francesco Bagnaia. Obiettivo seconda fila per il leader iridato Andrea Dovizioso, chiamato ad una qualifica perfetta per poi affrontare la gara con buone prospettive. Da segnalare infine le due Suzuki ed in particolare quella di Joan Mir, dotato di un passo gara strepitoso che gli può consentire di lottare anche per la vittoria in caso di buona posizione di partenza in griglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP3, per poi assistere alle FP4 programmate alle ore 13.30 a precedere le qualifiche. Buon divertimento!

