DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2020 LIVE: scatta la FP4, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DELLA F1

Loading...

Loading...

13.18 I grandi favoriti per la pole position sono Fabio Quartararo e Maverick Vinales, apparsi in grande forma con le Yamaha, proprio come Franco Morbidelli.

13.15 Quindici minuti all’inizio delle prove libere 4, intanto si sono concluse le qualifiche della Moto3.

13.12 Gli ammessi al Q2 delle quaifiche sono: Quartararo, Vinales, Oliveira, Petrucci, Zarco, Pol Espargarò, Morbidelli, Valentino Rossi, Binder, Mir.

13.10 Andrea Dovizioso è leader del Mondiale ma è in difficoltà a Barcellona perché la Ducati ha poco grip, ora deve passare dal Q2: il weekend è in salita per il forlivese.

13.08 Il Dottore andrà avanti a correre per un altro anno, intanto sogna di fare molto bene anche in questo Mondiale e di riscattare la caduta di settimana scorsa a Misano.

13.06 Intanto la notizia della mattina è la firma di Valentino Rossi con Yamaha Petronas per il 2021.

13.04 Le qualifiche scatteranno alle ore 14.10.

13.02 La FP4 inizierà alle ore 13.30, i piloti avranno a disposizione 30 minuti per l’ultima messa a punto.

13.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 4 e delle qualifiche del GP di Cataglona, ottava tappa del Mondiale MotoGP.

Il programma del GP Catalogna (26 settembre) – La presentazione del GP Catalogna (26 settembre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP4 e delle qualifiche del GP della Catalogna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona si definiranno gli ultimi assetti prima di girare in modalità time-attack e fare la differenza.

Un circuito impegnativo quello del Montmeló, dove dietro ogni curva vi può essere un pericolo: un piccolo errore nel punto di frenata o di inserimento e si finisce per le terre. Ne sa qualcosa Franco Morbidelli, caduto nel corso delle prove libere del venerdì, ma straordinariamente veloce in configurazione da qualifiche e da gara. Il “Morbido”, vincitore della prima gara a Misano (primo successo in carriera in top-class), ha voglia di concedere il bis. Il feeling con la Yamaha Petronas è ottimale e nel corso del day-1 ne ha dato una dimostrazione. Oggi, però, è il giorno della conferma e sarà importante ottenere un crono da prima fila. La categoria, ormai, è sempre più simile alla F1 e partire indietro è un handicap troppo grande per chi aspira a ottenere il meglio possibile.

In questo contesto, però, una problematica su tutte c’è e si chiama grip. Il livello di aderenza sul tracciato iberico è ai minimi storici. Mai, infatti, si era corso in questo periodo dell’anno e le squadre hanno dovuto fare i conti con riferimenti completamente mutati. Di norma in Catalogna si gareggia a giugno e non a settembre e queste differenze climatiche stanno avendo degli effetti di non poco conto sul lavoro dei piloti, in fatto di messa a punto, dubbiosi sulla scelta della mescola da adottare nella corsa domenicale. Un dilemma che, soprattutto, riguarda Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il forlivese, leader del campionato, ha dovuto fare i conti con una problematica di non poco conto, non trovando quel feeling necessario con l’anteriore, fondamentale per spingere e attaccare. Le Ducati, in generale, sono in sofferenza e lo possono confermare l’australiano Jack Miller, Francesco “Pecco” Bagnaia e Danilo Petrucci. Si prospetta quindi un sabato di difficoltà per la scuderia di Borgo Panigale e gli interventi non sono semplici per mutare lo spartito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP4 e delle qualifiche del GP della Catalogna, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com