Ultimate Tennis Showdown 2020: è il sabato di Berrettini-Tsitsipas, promesso spettacolo tra Dustin Brown e Feliciano Lopez

Si riparte all’Ultimate Tennis Showdown, con il settimo dei dieci giorni di gara pronto a prendere il via in quel dell’Accademia di Patrick Mouratoglou, sita a Sophia-Antipolis, vicino Nizza. Quest’oggi il programma prevede parecchie sfide che possono avere un senso dal punto di vista tecnico.

Tra queste, c’è quella tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Il romano e il greco sono ormai i due meglio classificati del torneo, dopo l’uscita di scena, in favore del suo stesso evento, dell’austriaco Dominic Thiem. L’ellenico è anche leader della classifica, con l’italiano che lo segue in seconda posizione: se doveva esserci un ultimo match di rilievo, non poteva che essere questo, con i primi due a sfidarsi per il primato assoluto.

Loading...

Loading...

Ma il resto del programma fa vedere anche altre cose interessanti: si apre con il derby francese tra Elliot Benchetrit e Benoit Paire, per poi proseguire con la fascinosa sfida tra il tedesco Dustin Brown e lo spagnolo Feliciano Lopez. La sessione pomeridiana si chiude con un confronto di stili non da poco, nel senso che tra l’australiano Alexei Popyrin e il francese Richard Gasquet di comune c’è davvero ben poco, con l’uno molto propenso a giocare con i colpi iniziali, l’altro da sempre figlio di un rovescio apprezzatissimo e non solo.

La sessione serale, prima di Berrettini-Tsitsipas, prevede un’altra partita particolare, tra il belga David Goffin e il promettente francese Corentin Moutet. Un altro confronto di stili: un po’ più di sicurezza quello di Goffin, decisamente più estroso quello del suo avversario.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS DALLE 22.15 (SABATO 4 LUGLIO)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse