LIVE Spal-Udinese 0-2, Serie A in DIRETTA: primo tempo convincete dei friuliani!

45+2′ Finisce qui il primo tempo!

45′ Due minuti di recupero.

44′ Calcio d’angolo per la formazione di casa.

41′ La Spal sta provando a reagire, ma il ritmo di gioco resta comunque molto basso.

39′ Fallo in attacco di Castro, calcio di punizione per l’Udinese.

36′ Questo risultato fa tanto male alla Spal, se la partita dovesse finire così la retrocessione sarebbe praticamente certa.

35′ GOOOOOL!!! OKAKA SFRUTTA UN RIMPALLO FAVOREVOLE E LA METTE DENTRO DI DESTRO!!

34′ Calcio d’angolo per la Spal.

31′ Cross impreciso di Zeegelaar.

29′ Petagna ha provato l’azione personale, ma il suo sinistro è debole e centrale, nessun problema per Musso.

28′ Si riparte a giocare.

26′ Cooling break in corso.

25′ Ancora una palla gol per l’Udinese, pessima però la conclusione di destro di Lasagna.

24′ Ottima azione difensiva di Becao, che blocca la corsa di D’Alessandro.

21′ Brutto controllo di Okaka, che vanifica la possibilità di un contropiede.

18′ GOOOOOOL!!!! DE PAUL SORPRENDE TUTTI, TIRA UNA CANNONATA DI DESTRO E PORTA L’UDINESE IN VANTAGGIO!

17′ Murgia prova con il destro dlla distanza, ma l’esecuzione non è delle migliori.

14′ Fuorigioco di Okaka, altra azione sprecata per l’Udinese.

11′ Spal in grande difficoltà in questi primi minuti, i ragazzi di Di Biagio stanno tenendo un baricentro molto basso.

9′ Il primo calcio d’angolo del match sarà per la formazione ospite.

8′ Azione pericolosissima dell’Udinese: De Paul la mette dentro, Lasagna ci prova di testa, ma la sua conclusione finisce di poco sopra la traversa.

6′ Petagna e Felipe non si capiscono, sarà rimessa dal fondo per l’Udinese.

4′ Fofana aspetta troppo e spreca un’occasione importante.

3′ Prova a metterla in mezzo De Paul, ma la difesa di casa si fa trovare pronta.

1′ Si parte!

19:27 E’ il momento dell’inno della Serie A TIM.

19:24 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo.

19:21 L’Udinese non potrà invece contare su Mandragora, Prodi e Sema.

19:18 La Spal dovrà fare a meno di Cionek, Fares, Valoti e Zukanovic.

19:15 L’Udinese andrà a caccia di una vittoria per assicurarsi la salvezza, la zona retrocessione dista appena cinque punti, la Spal dovrà invece cercare di finire in maniera dignitosa questo campionato, visto che la retrocessione sembra ormai certa.

19:12 Entrambe le squadre avranno sicuramente come obiettivo quello di migliorare la prestazione del match di andata, quando una partita non troppo entusiasmante si era conclusa con il risultato di 0-0.

19:09 Gli estensi hanno racimolato un solo punto, ottenuto contro il Milan, e una serie di sconfitte contro Cagliari, Napoli e Sampdoria, i friulani, invece, hanno collezionato una vittoria contro la Roma, due sconfitte con Atalanta e Torino e un pareggio con il Genoa.

19:06 Il rientro in campo, dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19, recita un copione abbastanza simile per le due squadre dal punto di vista dei risultati.

19:03 L’Udinese occupa invece la quindicesima piazza con 32.

19:00 La Spal si trova in ultima posizione con appena 19 punti all’attivo.

18:57 Le due formazioni non stanno di certo disputando una delle loro migliori stagioni.

18:54 Il direttore di gara sarà Daniele Chiffi, Giorgio Schenone e Alessio Tolfo gli assistenti.

18:51 L’Udinese risponde con (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Becao; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Zeegeelar; Lasagna Okaka. All. Gotti.

18:48 Questi gli undici della formazione di casa (3-5-1-1): Letica, Felipe, Vicari, Bonifazi, Sala, Missiroli, Valdifiori, Murgia, D’Alessandro, Castro, Petagna. All. Di Biagio.

18:45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spal-Udinese, match della trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spal-Udinese, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Paolo Mazza, senza tifosi sugli spalti, i padroni di casa proveranno a dare filo da torcere ai ragazzi di coach Luca Gotti, con l’obiettivo di lasciare l’ultimo posto in classifica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Spal-Udinese, match della trentunesima giornata del campionato di Serie A Tim 2019-2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla, si parte alle ore 19:30!

PROBABILI FORMAZIONI:

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, D’Alessandro. All. Di Biagio.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski. All. Gotti.

