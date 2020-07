Calcio, Serie A 2020: l’Inter fa visita al Verona. Sfida salvezza tra Spal e Udinese

Oggi, 9 luglio, si disputeranno le ultime due partite della 31ma giornata di Serie A. L’Inter è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta subita in casa per mano del Bologna. I ragazzi di Antonio Conte dovranno dimostrare di essersi messi alle spalle i problemi di tenuta psicologica e fisica che ha condizionato la seconda parte del match contro i rossoblu.

Di certo l’avversario non sarà dei più abbordabili. Il Verona, infatti, è la grande sorpresa di questa stagione. I ragazzi di Ivan Juric sono legittimamente in corsa per un posto in Europa League anche se la battuta d’arresto contro il Brescia ha un po’ frenato la rimonta su Napoli e Roma. Il match prenderà il via alle ore 21.45. Grande curiosità anche sulla prestazione che metterà in campo Lautaro Martinez al centro di aspre critiche dopo l’errore dal dischetto nella sfida poi persa contro il Bologna.

Loading...

Loading...

Sa tanto di ultima spiaggia per la Spal la partita contro l’Udinese che inizierà alle ore 19.30. I ragazzi di Luigi Di Biagio sono ultimi con nove punti da recuperare sul quartultimo posto. Una situazione disperata per la squadra di Ferrara anche perchè dopo il confortante pareggio contro il Milan è arrivata la pesante sconfitta nello scontro diretto contro la Sampdoria. Decisamente meno complessa la situazione dell’Udinese che però dovrà dimenticare in fretta il rocambolesco pareggio in rimonta contro il Genoa, quando i ragazzi di Luca Gotti erano avanti 2-0.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse