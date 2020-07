LIVE Lecce-Lazio 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Caicedo porta in vantaggio gli ospiti sfruttando un errore di Gabriel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13′ Inzaghi non è affatto contento e ha già mandato a riscaldare un paio di giocatori.

Loading...

Loading...

11′ I pugliesi hanno reagito bene e stanno spingendo a caccia del pareggio. Bene la squadra di Liverani nonostante il punteggio attuale.

8′ Primi minuti di partita pazzi. Il Lecce si è visto annullare dal VAR la rete del vantaggio, per poi subire gol dalla Lazio pochi attimi dopo su errore del portiere Gabriel.

6′ GOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!! Sta succedendo di tutto, Gabriel sbaglia il rinvio, poi si salva su Parolo ma arriva Caicedo a depositare in porta il vantaggio degli ospiti, 0-1.

5′ GOL ANNULLATO!!! Nel portarsi avanti il pallone Mancosu ha utilizzato il braccio sinistro.

4′ Attenzione! L’arbitro va al VAR per controllare l’azione del gol.

3′ GOOOOOOOL DEL LECCE!!! Mancosu si fa trovare tra le linee, si sposta la palla sul sinistro e realizza una rete di bellezza sopraffina trovando l’incrocio dei pali.

2′ Sfonda sulla fascia Lazzari che crossa al centro, girata volante di Immobile debole e bloccata da Gabriel.

1′ PARTITI! Primo possesso per la Lazio.

19:28 I giocatori hanno appena fatto il loro ingresso in campo, a breve si comincia.

19:25 Caicedo nel warm-up dimostra di avere il piede caldo

19:20 La sfida si preannuncia ricca di spettacolo, visto che entrambe le compagini propendono per un calcio propositivo e votato all’attacco. Ci attendono tante emozioni allo Stadio Via del Mare.

19:15 Gli ospiti vogliono invece mettere pressione sulla Juventus, impegnata più tardi in casa del Milan. L’obiettivo è quello di ricucire il distacco e magari rifarsi sotto sfruttando lo scontro diretto ancora da giocare.

19:10 I padroni di casa hanno il compito di strappare qualche punticino stasera, anche considerando la difficile partita che ha domani il Genoa contro il Napoli.

19:05 Simone Inzaghi ritrova Ciro Immobile al centro dell’attacco: l’assenza dell’attaccante napoletano si è fatta certamente sentire nella sconfitta di sabato per mano del Milan.

19:00 Immagini dal riscaldamento dei biancocelesti

18:37 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel – Donati, Lucioni, Paz, Calderoni – Mancosu, Petriccione, Barak – Falco, Saponara – Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha – Patric, Acerbi, Radu – Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony – Caicedo, Immobile.

18:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lecce-Lazio, match che apre la 31ma giornata della Serie A 2019-2020.

Probabili formazioni Lecce-Lazio – Presentazione giornata Serie A di oggi (7 luglio)

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lecce-Lazio, match che apre la 31ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio Via del Mare arriva un’Aquila ferita, sconfitta clamorosamente in casa dal Milan con il punteggio di 3-0: una battuta d’arresto forse cruciale che potrebbe aver spalancato alla Juventus le porte dello Scudetto.

I bianconeri hanno ora sette lunghezze di vantaggio, ma la Lazio spera di recuperare qualche punticino in questa giornata favorevole sulla carta, con la Vecchia Signora impegnata proprio a San Siro contro il Milan. Tra le fila biancocelesti tornano Ciro Immobile e Felipe Caicedo, assenze determinanti nell’ultima uscita di campionato. Simone Inzaghi perde però il fantasista Correa, il quale ha subito sabato una lesione al legamento collaterale del ginocchio.

Dall’altro lato c’è un Lecce reduce da sei sconfitte consecutive, in cui ha subito una caterva di gol (25, per la precisione). L’obbligo per la squadra di Fabio Liverani è quello di aggiustare la retroguardia, altrimenti diventa difficile potersi giocare con il Genoa la salvezza, che al momento dista due punti.

La sfida si preannuncia ricca di spettacolo, visto che entrambe le compagini propendono per un calcio propositivo e votato all’attacco. Appuntamento alle ore 19:30 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO