Calcio, il Lecce rimonta e batte la Lazio per 2-1 nel match della 31ma giornata della Serie A 2020

Il campionato della Serie A di calcio vede scattare la 31ma giornata. Il match delle ore 19.30 era quello tra Lecce e Lazio, che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa col punteggio di 2-1. Vantaggio ospite al 5′ con Caicedo, pari di Babacar alla mezz’ora e gol vittoria di Lucioni al 47′. Da segnalare il rigore sbagliato nel recupero del primo tempo da Mancosu ed un gol annullato allo stesso calciatore in avvio di partita. La Lazio resta a -7 dalla Juventus, il Lecce scavalca il Genoa e si porta al quartultimo posto.

Nel primo tempo al 2′ gol annullato a Mancosu dal VAR per fallo di mano, poi al 5′ ecco il vantaggio ospite con Caicedo che approfitta di un errore del portiere avversario ed insacca comodamente sulla ribattuta. Il pari del Lecce arriva alla mezz’ora, con Babacar che stacca bene sul cross di Falco e fa 1-1. I padroni di casa possono passare in vantaggio nel recupero del primo tempo, ma Mancosu calcia alle stelle dal dischetto: si va al riposo in parità.

Loading...

Loading...

In avvio di ripresa è Lucioni al 47′ a portare in vantaggio i salentini con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La Lazio spinge alla ricerca del pari, e lo sfiora prima con Milinkovic-Savic al 79′ e poi con Adekanye al minuto 87, ma Gabriel è attento. Nel recupero rosso per Patric, finisce 2-1 per il Lecce.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse