LIVE Lecce-Lazio 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: Il colpo di testa di Lucioni stende i biancocelsti. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI LECCE-LAZIO 2-1

Loading...

Loading...

GLI HIGHLIGHTS DI LECCE-LAZIO 2-1

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

21:40 LE PAGELLE DELLA LAZIO: Strakosha 6 – Patric 4, Acerbi 5, Radu 5.5 (dal 46’ Luiz Felipe 6) – Lazzari 6.5 (dal 85’Adekanye s.v.) , Parolo 5.5 (dal 70’ Cataldi 6), Leiva 5.5 (dal 46’ Milinkovic Savic 6.5), Luis Alberto 5.5, Jony 5 (dal 46’ Lukaku 6) – Caicedo 6, Immobile 5. All. Inzaghi 5.

21:37 LE PAGELLE DEL LECCE: Gabriel 6 – Donati 6.5, Lucioni 7, Paz 6, Calderoni 6.5 – Mancosu 5.5, Petriccione 6.5 (dal 72’ Deiola 6), Barak 6.5 – Falco 7 (dal 72’ Rispoli 6), Saponara 6 (dal 59’ Farias 6.5) – Babacar 6.5 (dal 52’ Majer 6). All. Liverani 7.5.

100′ FINITA! Lecce batte Lazio 2-1 al termine di una partita al cardiopalma.

99′ VOLA GABRIEL! Parata sensazionale ancora del portiere che toglie dall’incrocio un colpo di testa di Milinkovic Savic. Croce e delizia l’estremo difensore del Lecce.

98′ Ultimi assalti disperati della Lazio a caccia del pareggio.

96′ Lucioni si rialza, si giocherà per altri tre minuti.

95′ Lucioni a terra dopo un duro scontro aereo con Milinkovic Savic.

93′ ESPULSO PATRIC! Il difensore della Lazio ha dato un morso a Donati, ingenuità clamorosa e gesto davvero poco consono.

92′ Lucioni e Caicedo vanno muso a muso, finale di partita incandescente.

90′ Ci saranno ben sette minuti di recupero.

89′ Adekanye ha dato nuova linfa alla Lazio che continua ad attaccare.

87′ PARATA INCREDIBILE DI GABRIEL! Riflesso spaventoso del portiere del Lecce che come un gatto vola sul colpo di testa da due passi di Adekanye.

85′ Ultima sostituzione per la Lazio: Adekanye per Lazzari.

84′ ERRORE CLAMOROSO DI GABRIEL! Il portiere sbaglia ancora il rilancio, Immobile è troppo frettoloso e prova il pallonetto di prima intenzione, la palla non si alza e viene bloccata dall’estremo difensore.

81′ Ammonito Immobile per proteste.

80′ Grande progressione di Rispoli che supera Lukaku e serve Farias, il tiro del fantasista si infrange sull’esterno della rete.

79′ Girata a centro area di Milinkoic Savic debole e facile preda di Gabriel.

78′ Il Lecce si rintana e prova a ripartire in contropiede, Lazio a trazione super offensiva.

75′ MIRACOLO DI STRAKOSHA! L’albanese si supera su un tentativo da due passi di Majer e tiene a galla i biancocelesti.

73′ Ultimi due cambi per il Lecce: Deiola e Rispoli sostituiscono Petriccione e Falco.

71′ Quarta sostituzione per la Lazio: entra Cataldi ed esce Parolo.

70′ PETRICCIONE SALVA SULLA LINEA! Colpo di testa a botta sicura di Luiz Felipe sul quale compie un miracolo il centrocampista del Lecce.

69′ LUIS ALBERTO! Fiammata dello spagnolo che scaglia un siluro ben disinnescato da Gabriel.

68′ Ora la Lazio preme forte sull’acceleratore, Lecce in difficoltà.

65′ Giallo a Petriccione per aver fermato una ripartenza con un fallo tattico.

63′ Petriccione ci prova da lontano, la sua conclusione esce alla destra di Strakosha.

60′ Secondo cambio per i padroni di casa: Farias per Saponara.

59′ OCCASIONE LAZIO! Dagli sviluppi di un corner Milinkovic Savic aggancia il pallone e tira non trovando lo specchio della porta di pochissimo.

57′ Ammonito Gabriel per perdita di tempo.

56′ Inserimento con i tempi giusti di Milinkovic Savic che scarica dietro per Luis Alberto, il tiro dello spagnolo però va alle stelle.

54′ In questo momento nei padroni di casa Falco è la punta centrale, ad agire quasi come un falso nove.

52′ Prima sostituzione per il Lecce: esce l’infortunato Babacar, entra Majer.

51′ Brivido Lecce! Uscita a vuoto di Gabriel, è fortunato il portiere del Lecce perché la palla attraversa l’area senza che nessuno riesca ad impattarla.

49′ Nell’intervallo la Lazio aveva cambiato tre uomini: Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Lukaku al posto di Radu, Lucas Leiva e Jony.

48′ GOOOOOOOOOOOL DEL LECCE!!! Errore grave di Acerbi che si perde Lucioni da calcio d’angolo, il colpo di testa del difensore è preciso e regala il vantaggio ai salentini, 2-1.

47′ MANCOSU! Conclusione dalla distanza che supera la traversa per un pelo.

46′ Cominciata la ripresa!

53′ Si chiude qui un primo tempo pazzo, Lecce-Lazio 1-1.

51′ MANCOSU SBAGLIA! Il centrocampista del Lecce tira alle stelle e fallisce il primo rigore della sua stagione.

50′ Il direttore di gara conferma il rigore al Lecce!

49′ L’arbitro viene richiamato al VAR per rivedere l’episodio al rallentatore.

48′ RIGORE PER IL LECCE! Sul cross basso di Calderoni tocca con la mano Patric, l’arbitro non ha dubbi.

47′ Nel frattempo sono stati concessi cinque minuti di recupero.

46′ Calcia Falco ma la palla si alza troppo.

44′ Ammonito pure Radu che stende Falco dopo essere stato saltato secco. Ottima chance per il Lecce.

43′ Cartellino giallo a Donati per un intervento duro ai danni di Jony.

42′ L’intensità è leggermente calata, inizia ad affiorare un po’ di stanchezza tra i giocatori.

39′ Dopo un lunghissimo controllo, l’arbitro dice che si può proseguire senza concedere il rigore!

37′ Il VAR sta controllando il tocco di Falco sul traversone di Jony, si sta valutando per un possibile tocco di mano e quindi penalty per la Lazio.

36′ Il cross di Jony si infrange sul corpo di Falco.

35′ Fallo ingenuo di Calderoni su Lazzari, buona posizione per mettere un traversone insidioso a centro area per gli ospiti.

33′ Pareggio più che meritato per quanto visto in campo. I pugliesi continuano ad attaccare.

30′ GOOOOOOOOOOOOL DEL LECCE!!! Falco scappa via a destra e serve un cioccolatino a Babacar, il colpo di testa del senegalese è ben angolato e regala ai padroni di casa il pareggio, 1-1.

28′ Terminata la pausa, si riprende a giocare.

26′ Cooling break concesso dall’arbitro: i giocatori tirano il fiato dopo un avvio di partita molto emozionante.

23′ GABRIEL! Il portiere del Lucce si oppone alla conclusione ravvicinata di Immobile con un ottimo intervento di piede.

21′ Ammonito Caicedo per una simulazione nell’area di rigore del Lecce.

18′ Continua la forte spinta dei padroni di casa che stanno costringendo gli avversari nella propria metà di campo.

16′ OCCASIONE LECCE! Strakosha rinvia male di pugno, il pallonetto di Calderoni sorvola la traversa di un nulla.

13′ Inzaghi non è affatto contento e ha già mandato a riscaldare un paio di giocatori.

11′ I pugliesi hanno reagito bene e stanno spingendo a caccia del pareggio. Bene la squadra di Liverani nonostante il punteggio attuale.

8′ Primi minuti di partita pazzi. Il Lecce si è visto annullare dal VAR la rete del vantaggio, per poi subire gol dalla Lazio pochi attimi dopo su errore del portiere Gabriel.

6′ GOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!! Sta succedendo di tutto, Gabriel sbaglia il rinvio, poi si salva su Parolo ma arriva Caicedo a depositare in porta il vantaggio degli ospiti, 0-1.

5′ GOL ANNULLATO!!! Nel portarsi avanti il pallone Mancosu ha utilizzato il braccio sinistro.

4′ Attenzione! L’arbitro va al VAR per controllare l’azione del gol.

3′ GOOOOOOOL DEL LECCE!!! Mancosu si fa trovare tra le linee, si sposta la palla sul sinistro e realizza una rete di bellezza sopraffina trovando l’incrocio dei pali.

2′ Sfonda sulla fascia Lazzari che crossa al centro, girata volante di Immobile debole e bloccata da Gabriel.

1′ PARTITI! Primo possesso per la Lazio.

19:28 I giocatori hanno appena fatto il loro ingresso in campo, a breve si comincia.

19:25 Caicedo nel warm-up dimostra di avere il piede caldo

19:20 La sfida si preannuncia ricca di spettacolo, visto che entrambe le compagini propendono per un calcio propositivo e votato all’attacco. Ci attendono tante emozioni allo Stadio Via del Mare.

19:15 Gli ospiti vogliono invece mettere pressione sulla Juventus, impegnata più tardi in casa del Milan. L’obiettivo è quello di ricucire il distacco e magari rifarsi sotto sfruttando lo scontro diretto ancora da giocare.

19:10 I padroni di casa hanno il compito di strappare qualche punticino stasera, anche considerando la difficile partita che ha domani il Genoa contro il Napoli.

19:05 Simone Inzaghi ritrova Ciro Immobile al centro dell’attacco: l’assenza dell’attaccante napoletano si è fatta certamente sentire nella sconfitta di sabato per mano del Milan.

19:00 Immagini dal riscaldamento dei biancocelesti

18:37 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel – Donati, Lucioni, Paz, Calderoni – Mancosu, Petriccione, Barak – Falco, Saponara – Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha – Patric, Acerbi, Radu – Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony – Caicedo, Immobile.

18:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lecce-Lazio, match che apre la 31ma giornata della Serie A 2019-2020.

Probabili formazioni Lecce-Lazio – Presentazione giornata Serie A di oggi (7 luglio)

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lecce-Lazio, match che apre la 31ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio Via del Mare arriva un’Aquila ferita, sconfitta clamorosamente in casa dal Milan con il punteggio di 3-0: una battuta d’arresto forse cruciale che potrebbe aver spalancato alla Juventus le porte dello Scudetto.

I bianconeri hanno ora sette lunghezze di vantaggio, ma la Lazio spera di recuperare qualche punticino in questa giornata favorevole sulla carta, con la Vecchia Signora impegnata proprio a San Siro contro il Milan. Tra le fila biancocelesti tornano Ciro Immobile e Felipe Caicedo, assenze determinanti nell’ultima uscita di campionato. Simone Inzaghi perde però il fantasista Correa, il quale ha subito sabato una lesione al legamento collaterale del ginocchio.

Dall’altro lato c’è un Lecce reduce da sei sconfitte consecutive, in cui ha subito una caterva di gol (25, per la precisione). L’obbligo per la squadra di Fabio Liverani è quello di aggiustare la retroguardia, altrimenti diventa difficile potersi giocare con il Genoa la salvezza, che al momento dista due punti.

La sfida si preannuncia ricca di spettacolo, visto che entrambe le compagini propendono per un calcio propositivo e votato all’attacco. Appuntamento alle ore 19:30 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO