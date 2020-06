Serie A calcio, quali partite vedere su Sky e DAZN dal 30 giugno al 2 luglio: calendario, orari, tv

Tra martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio si disputerà la 29ma giornata della Serie A 2020 di calcio, si continua a giocare senza sosta dopo essere scesi in campo nel weekend. Si tratta di un turno infrasettimanale particolarmente importante per la classifica generale, la battaglia per lo scudetto proseguirà con tre sfide a distanza assolutamente da non perdere: Juventus e Lazio sono attese da due trasferte su campi di squadre in piena lotta per non retrocedere, i biancocelesti apriranno le danze martedì (ore 19.30) contro il Torino mentre i bianconeri se la dovranno vedere un paio di ore dopo nella tana del Genoa; l’Inter prova a rimanere ancora in corsa, a San Siro incrocerà il Brescia che è con l’acqua alla gola (mercoledì 1° luglio, alle ore 19.30 in contemporanea con Bologna-Cagliari).

Ben quattro partite in programma mercoledì sera (ore 21.45) ovvero SPAL-Milan (rossoneri obbligati a vincere per puntare all’Europa), Lecce-Sampdoria (scontro salvezza), Verona-Parma (sfida per l’Europa League) e Fiorentina-Sassuolo. Il big match è Atalanta-Napoli, in programma giovedì 2 luglio alle ore 19.30: gli orobici sono quarti e puntano alla Champions League, i partenopei vogliono vincere per provare una clamorosa rimonta. A chiudere il programma sarà Roma-Udinese (ore 21.45), i giallorossi sognano la Champions League mentre i bianconeri inseguono punti salvezza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle partite della Serie A 2020 di calcio in programma dal 30 giugno al 2 luglio. Sette incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky, gli altri tre match saranno visibili in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SERIE A CALCIO 30 GIUGNO-2 LUGLIO: PROGRAMMA, ORARI, TV, STREAMING

MARTEDÌ 30 GIUGNO:

19.30 Torino-Lazio (diretta tv su Sky)

21.45 Genoa-Juventus (diretta tv su Sky)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO:

19.30 Bologna-Cagliari (diretta tv su Sky)

19.30 Inter-Brescia (diretta streaming su DAZN)

21.45 SPAL-Milan (diretta tv su Sky)

21.45 Verona-Parma (diretta tv su Sky)

21.45 Lecce-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

21.45 Fiorentina-Sassuolo (diretta tv su Sky)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO:

19.30 Atalanta-Napoli (diretta streaming su DAZN)

21.45 Roma-Udinese (diretta tv su Sky)

Foto: Lapresse