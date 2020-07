LIVE Pagelle Inter-Brescia, voti Serie A in DIRETTA

L’Inter torna in campo allo Stadio San Siro per la sfida contro il Brescia. Antonio Conte si affida alla coppia d’attacco composta da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez per dare continuità al rocambolesco successo ottenuto con il Parma. I ragazzi di Diego Lopez sono praticamente all’ultima spiaggia e hanno assoluta necessità di fare punti per sperare ancora nella salvezza. Di seguito le pagelle della partita.

PAGELLE INTER-BRESCIA 3-0

INTER

Handanovic 6: Match senza particolari sussulti, anche per i grossi limiti mostrati dall’attacco del Brescia. Donnarumma lo grazia dopo soli 3 minuti sparando altissimo da pochi passi.

D’Ambrosio 6,5: Attento in copertura, guidato dai compagni di reparto si fa trovare sempre pronto, non lascia spazio agli attaccanti avversari. Si fa valere in attacco con il colpo di testa del 3-0.

De Vrij 6: Da un suo cattivo posizionamento nasce la grande occasione per il Brescia, complice anche un passaggio errato di Young. Per il resto è attentissimo e guida al meglio la linea difensiva.

Bastoni 6: Grande applicazione in fase difensiva. Attento a coprire anche nelle marcature preventive, sostegno sempre presente per i compagni di reparto.

Moses 7,5: E’ una vera spina nel fianco, l’opzione preferita dai centrocampisti nerazzurri. Le sue folate offensive sono praticamente inarrestabili per la difesa bresciana. E’ determinante nelle azioni dei primi due gol.

Barella 6,5: La gamba è quella dei giorni migliori. Accompagna gli attaccanti e fa da schermo davanti alla difesa, sin qui prestazione di ottimo livello.

Borja Valero 6: Sin qui si è limitato a svolgere il suo compito. Sempre vicino ai compagni e pronto a ricevere lo scarico.

Gagliardini 6: Tanta corsa e non moltissima qualità. Una prestazione sufficiente sin qui.

Young 7: Sale e scende senza sosta sulla sinistra. Sfrutta come meglio non si può il fantastico assist di Sanchez trovando un destro al volo che si spegne nell’angolino basso. Ad impreziosire la sua prestazione un bellissimo assist per il gol della sicurezza di D’Ambrosio.

Sanchez 7,5: L’assist per Young è una gemma preziosa. Dalla destra vede solo il compagno di squadra e gli serve un pallone fantastico. Ogni qual volta punta l’area avversaria sembra poter creare qualche pericolo. Il gol è il giusto premio per una super prestazione. Sfiora il raddoppio direttamente da calcio d’angolo.

Martinez 6: Si vede che ha gran voglia di fare ma sin qui non ha avuto molte occasioni. Ci ha provato un paio di volte di testa senza particolare precisione. In pieno recupera si fa trovare pronto a pochi passi dalla porta ma tira sul portiere.

BRESCIA

Joronen 6: Incolpevole sui gol, per il resto si è fatto trovare pronto. Si fa notare per un recupero in extremis su un calcio d’angolo beffardo di Sanchez e per una grande uscita su Martinez.

Sabelli 5,5: Prova a chiudere in diagonale sull’azione da gol, recupera su Lautaro Martinez ma perde completamente Young anche se la colpa non è sua. Nelle rare sortite offensive è troppo impreciso.

Papetti 5,5: Match di grande sofferenza, prova a limitare i danni per quel che può. Quando Sanchez e Martinez scambiano in maniera ravvicinata finisce per perdere l’orientamento.

Mateju 4,5: Sul primo gol rimane a metà strada tra Moses e Sanchez, sul secondo perde l’esterno dell’Inter e lo stende in area, un inizio di match da incubo.

Semprini 5: Soffre tremendamente le avanzate dell’Inter sulla sua fascia di competenza. Spaesato non riesce ad arginare le offensive di Moses.

Skrabb 6: A differenza di alcuni compagni di squadra, nonostante le evidenti difficoltà, si applica e prova a tenere testa agli avversari.

Tonali 6: Sfrutta benissimo l’errore in uscita della difesa dell’Inter e regala un vero e proprio cioccolatino a Donnarumma che spreca. Un prova sin qui fatta di grande grinta, anche perchè spesso è costretto ad inseguire gli avversari.

Dessena 6: Solita prestazione di grande esperienza e saggezza tattica. Prova a contrastare la supremazia in mediana dei nerazzurri.

Zmrhal 5,5: Da lui ci si attende che provi ad accendere la luca. Sin qui praticamente fuori dal match.

Ayé 5: Il Brescia riesce a creare molto poco se poi lui sbaglia anche appoggi elementari la situazione si complica ulteriormente.

Donnarumma 5: Incredibile il suo errore al 3′ minuto quando viene servito alla perfezione da Tonali ma da pochi passi dalla porta spara altissimo. Un vero e proprio regalo alla difesa nerazzurra.

Foto: Lapresse