LIVE Genoa-Napoli, Serie A calcio in DIRETTA: Elmas e Lobotka dal primo minuto nel Napoli

19.10: Nel Genoa la coppia di attacco è Sanabria-Pinamonti, mentre Pandev scenderà in campo in corsa

19.08: Zielinski e Milik partono dalla panchina, in campo dal primo minuto Elmas e Politano, mentre in difesa Hysaj prende il posto di Di Lorenzo

19.01: Le due tifoserie sono gemellate ma oggi non ci potrà essere la consueta festa tra tifosi perchè a Marassi potranno entrare solo 300 persone per le norme anti-Covid

18.59: Il Genoa si è salvato in extremis domenica sera sul campo dell’Udinese passando da 0-2 a 2-2 negli ultimi 10 minuti ma i rossoblù non si possono fermare visto che ieri il Lecce ha battuto la Lazio e li ha scavalcati al quart’ultimo posto in classifica

18.57: Tra poco più di mezz’ora a Marassi scendono in campo Genoa e Napoli per una sfida che si preannuncia appassionante e molto importante soprattutto per i rossoblù

18.34: Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Cassata Schone, Behrami, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

18.32: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida della 31ma giornata di campionato tra Genoa e Napoli. Squadre in campo alle 19.30

Le probabili formazioni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Napoli, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Grifoni rinfrancati dalla rocambolesca rimonta di Udine con due reti negli ultimi dieci minuti e napoletani che hanno confermato il buon momento di forma superando tra le mura amiche la Roma non più tardi di sabato sera: si affrontano dunque due squadre in buona salute.

Da una parte il Napoli di Gattuso che può sperare nella Champions League solo vincendo tutte le partite e sperando in un crollo repentino ma improbabile di Atalanta o Inter, dall’altra il Genoa che è il punto di riferimento di chi vuole restare in serie A e al momento è in zona retrocessione (Lecce, a 2 punti, Brescia a 6 lunghezze e Spal a 8).

Il Grifone dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Perin tra i pali, il difesa Romero, Soumaoro e Masiello. A centrocampo Schone centrale con Sturaro e Cassata mezze ali e sulle fasce Biraschi e Barreca. In attacco la coppia Sanabria e Iago Falque. Gattuso dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui esterni di difesa e nel mezzo Maksimovic e Manolas. A centrocampo Lobotka in regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre davanti il tridente formato da Politano, Milik e Insigne.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Napoli, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si gioca nella cornice dello stadio Marassi di Genova, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 19.30, buon divertimento!

