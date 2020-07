Genoa-Napoli in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Dopo i primi due anticipi di ieri, la Serie A 2019-2020 torna protagonista questa sera con la parte centrale del 31° turno che vedrà lo svolgimento di 6 incontri complessivi. Uno di questi match sarà quello delle ore 19.30 allo stadio “Marassi” tra Genoa e Napoli, con i padroni di casa alla disperata caccia di punti salvezza e gli ospiti chiamati a vincere e convincere per proseguire il percorso di crescita intrapreso con Rino Gattuso in panchina. I liguri, dopo il sorprendente successo del Lecce con la Lazio nell’anticipo, sono virtualmente terzultimi e dunque in zona retrocessione ad un punto di ritardo dai pugliesi. Dall’altra parte i partenopei, già qualificati per la fase a gironi della prossima Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia, si trovano a -1 dal quinto posto del Milan in compagnia della Roma.

La partita tra Genoa e Napoli, valevole per la 31ma giornata della Serie A 2019-2020, comincerà questa sera alle ore 19.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto di uno dei match più interessanti di giornata. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO

Ore 19.30 Genoa-Napoli (diretta tv su Sky Sport Serie A e diretta streaming su Sky Go)

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schöne, Behrami, Barreca; Iago Falque, Pinamonti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

