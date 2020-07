LIVE Genoa-Napoli 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: Mertens e Lozano espugnano Marassi, non basta Goldaniga ai rossoblu. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE GARE DELLE 19.30

GLI HIGHLIGHTS DI GENOA-NAPOLI

21.30: Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e appuntamento alle prossime sfide di serie A

21.28: le pagelle dell’incontro:

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Goldaniga 6, C. Zapata 5.5, Masiello 5.5; Biraschi 5.5 (82′ Ghiglione n.g.), Behrami 5.5 (64′ Lerager 5), Schone 5.5, Cassata 6 (70′ Iago Falque 6), Barreca 5.5; Pinamonti 6 (82′ Favilli n.g.), Sanabria 5 (71′ Pandev 5.5). All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Hysaj 6.5, Maksimovic 5.5, Manolas 5.5, Mario Rui 6; Elmas 6 (82′ Zielinski n.g.), Lobotka 6.5, Fabian Ruiz 7.5; Politano 5.5 (64′ Lozano 6.5), Mertens 6.5 (64′ Milik 5.5), Insigne 6 (82′ Younes n.g.). All. Gattuso

21.26: una magia di Mertens e un lampo di Lozano, imbeccato da Fabian Ruiz, migliore in campo, regalano al Napoli i tre punti che significano quinto posto in classifica. Genoa discontinuo e non particolarmente fortunato. Per i rossoblù Goldaniga aveva conquistato il momentaneo pareggio

94′ Finisce qui! Il Napoli conquista la quarta vittoria in cinque gare post-interruzione. I partenopei espugnano con il risultato di 2-1 il campo di un Genoa che resta in piena zona retrocessione

90′ 4′ di recupero ma il Genoa sembra poco brillante

88′ Iago Falque serve in area Pandev che si fa deviare il tiro da Meret ma Pandev era in fuorigioco

85′ Squadre stanche, il Genoa non riesce ad incidere, il Napoli pensa a gestire

82′: Youness e Zielinski dentro fuori Elmas e Insigne. nel Genoa dentro Favilli e Ghiglione per Biraschi e Pinamonti

77′ Attacca il Genoa ma al momento il Napoli non corre rischi

72′ Alta la punizione dal limite di Insigne

70′ Nel Genoa escono Cassata e Sanabria per Iago Falque e Pandev

69′ Conclusione di Mario Rui da fuori area, Perin devia sopra la traversa

66′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL NAPOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Magia di Fabian Ruiz che serve da centrocampo un pallone perfetto per l’inserimento di centrale di Lozano che si presenta solo davanti a Perin e lo batte per il nuovo vantaggio del Napoli

63′ Ci prova Hysaj da fuori area. Palla fuori nettamente. Entrano Milik e Lozano, escono Politano e Mertens

59′ Attacca il Napoli ma la circolazione di palla è più lenta rispetto al primo tempo. Il Genoa per ora non rischia

57′ Tiro cross di Politano dal versante sinistro, la palla sfiora la traversa e finisce sul fondo

56′ E’ un bel Genoa adesso. Il Napoli si è letteralmente bloccato. Ci prova Sanabria da fuori area ma il suo destro finisce al lato di poco alla destra di Meret

49′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL GENOAAAAAAAAAAAAAA!!! Sul corner da destra di Schone è Goldaniga a saltare più alto di tutti e a battere Meret di testa

48′ Cassata ruba palla sulla destra e serve Sanabria, tocco per Pinamonti che conclude a girare alto sopra la traversa. Genoa pericoloso

46′ Inizia il secondo tempo, non ci sono cambi

48′ Si chiude il primo tempo con il Napoli in vantaggio 1-0. Vantaggio meritato per i partenopei che hanno dominato la prima parte di gara

45′ GOOOOOOOOOOOOOLLLLL NAPOLIIIIIIIIIIIIIIII!!! Azione manovrata degli ospiti e tocco per Mertens sulla zona sinistra, stavolta il tiro a girare del belga non lascia scampo a Perin insaccandosi sull’angolo basso dalla parte opposta

42′ Sul corner, rinvio svirgolato da Pinamonti e conclusione di Lobotka fuori misura dal limite

41′ Cross velenoso di Insigne dalla sinistra, Zapata devia in angolo

39′ Manolas perde palla sulla tre quarti e ci pensa Maksimovic a fermare Sanabria lanciato a rete

38′ Conclusione alta di Insigne dal limite

35′ Occasionissima Genoa!!! Caparbio Barreca sulla sinistra riesce ad arrivare al cross per Cassata che, spostato sulla destra, gira al volo di destra e Meret devia sul palo

34′ Negli ultimi minuti il Napoli ha allentato un po’ la presa e il Genoa prova ad approfittarne per fare possesso palla e abbassare il ritmo

31′ Ancora una grande azione del Napoli Politano serve Elmas, migliore in campo, servizio per l’accorrente Mertens e Perin è bravo a deviare in corner la conclusione ravvicinata da destra del belga

27′ Cooling break

22′ Insigne lancia Mario Rui con una magia, cross da destra, Elmas serve l’accorrente Mertens che, dal limite prova il tiro a girare ma Perin blocca

20′ Attacca in massa il Napoli ma ora il Genoa sembra difendersi con ordine

15′ Ancora Napoli e ancora Elmas. Fabian Ruiz trova il corridoio giusto per Elmas che controlla spalle alla porta e rovescia ma non sorprende Perin che si tuffa sulla sua destra e devia in corner

12′ Errore di Maksimovic in disimpegno, palla per Sanabria che in scivolata conclude debolmente da buona posizione e Meret blocca

10′ Gol annullato non per fuorigioco ma per un fallo di mano sull’ultima carambola di Manolas. Si resta sullo 0-0

9′ Lungo controllo al Var

7′ GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL NAPOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Sugli sviluppi del corner si crea una mischia in area, ci prova Fabian Ruiz, la palla arriva dopo una carambola a Elmas che gira in rete da due passi. Var per un possibile fuorigioco

7′ Fabian Ruiz trova il corridoio giusto sulla destra per Politano che si avvicina a Perin ma da posizione angolata trova attento Perin sul palo più vicino

6′ Cross da sinistra di Mario Rui, deviazione in corner di Goldaniga

3′ Azione personale di Politano, tacco di Insigne ma la palla non passa per la respinta della difesa genoana

1′ Iniziato il match

19.29: Squadre pronte per iniziare la sfida

19.26: All’ingresso delle formazioni l’omaggio al Maestro Ennio Morricone

19.24: Tutto pronto per l’ingresso in campo delle squadre

19.21: Milik, Mertens e Zielinski sono diffidati e in caso di cartellino giallo potrebbero saltare il big match di domenica sera al San Paolo con il Milan, reduce dall’impresa con la Juventus

19.19: Il Genoa ha perso le ultime tre gare interne di campionato, subendo sempre almeno tre reti a incontro. I rossoblù non vincono da febbraio tra le mura amiche

19.16: Il Napoli arriva da tre vittorie e un pareggio con 10 punti nelle ultime quattro gare, per il Genoa solo due punti dopo la ripresa del campionato, frutto di due pareggi con Brescia e Udinese

19.13: Da quando Gennaro Gattuso siede sulla panchina del Napoli, gli azzurri hanno totalizzato 27 punti in 15 giornate di campionato

19.10: Nel Genoa la coppia di attacco è Sanabria-Pinamonti, mentre Pandev scenderà in campo in corsa

19.08: Zielinski e Milik partono dalla panchina, in campo dal primo minuto Elmas e Politano, mentre in difesa Hysaj prende il posto di Di Lorenzo

19.05:

19.03:

19.01: Le due tifoserie sono gemellate ma oggi non ci potrà essere la consueta festa tra tifosi perchè a Marassi potranno entrare solo 300 persone per le norme anti-Covid

18.59: Il Genoa si è salvato in extremis domenica sera sul campo dell’Udinese passando da 0-2 a 2-2 negli ultimi 10 minuti ma i rossoblù non si possono fermare visto che ieri il Lecce ha battuto la Lazio e li ha scavalcati al quart’ultimo posto in classifica

18.57: Tra poco più di mezz’ora a Marassi scendono in campo Genoa e Napoli per una sfida che si preannuncia appassionante e molto importante soprattutto per i rossoblù

18.34: Ecco le formazioni ufficiali:

18.32: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida della 31ma giornata di campionato tra Genoa e Napoli. Squadre in campo alle 19.30

Le probabili formazioni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Napoli, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Grifoni rinfrancati dalla rocambolesca rimonta di Udine con due reti negli ultimi dieci minuti e napoletani che hanno confermato il buon momento di forma superando tra le mura amiche la Roma non più tardi di sabato sera: si affrontano dunque due squadre in buona salute.

Da una parte il Napoli di Gattuso che può sperare nella Champions League solo vincendo tutte le partite e sperando in un crollo repentino ma improbabile di Atalanta o Inter, dall’altra il Genoa che è il punto di riferimento di chi vuole restare in serie A e al momento è in zona retrocessione (Lecce, a 2 punti, Brescia a 6 lunghezze e Spal a 8).

Il Grifone dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Perin tra i pali, il difesa Romero, Soumaoro e Masiello. A centrocampo Schone centrale con Sturaro e Cassata mezze ali e sulle fasce Biraschi e Barreca. In attacco la coppia Sanabria e Iago Falque. Gattuso dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui esterni di difesa e nel mezzo Maksimovic e Manolas. A centrocampo Lobotka in regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre davanti il tridente formato da Politano, Milik e Insigne.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Napoli, match valido per le trentunesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si gioca nella cornice dello stadio Marassi di Genova, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 19.30, buon divertimento!

Foto LM/LPS/Marco Iorio