LIVE Bologna-Sassuolo 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: Berardi e Haraslin guidano gli ospiti al successo. Pagelle e highlights

23.50 Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per averci seguito, alla prossima e buon proseguimento di serata!

LE PAGELLE

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Denswil 6, Bani 5,5, Dijks 5,5; Schouten 5,5 (Baldursson 5,5), Medel 6 (Dominguez 6), Svanberg 5,5 (Sansone 5,5); Orsolini 6 (Skov Olsen 5,5), Palacio 5,5 (Cangiano s.v.), Barrow 6,5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6,5, Chiriches 6,5, Peluso 6 (Ferrari 6), Rogerio 6,5; Magnanelli 6, Locatelli 6 (Magnani 6); Berardi 6,5 (Bourabia 5,5), Defrel 6,5 (Traoré 5,5), Haraslin 7 (Boga 6,5); Caputo 6.

23.42 TRIPLICE FISCHIO! Vince il Sassuolo 1-2. Il Bologna si è svegliato decisamente troppo tardi.

92′ Bologna all’attacco ora, corner per i padroni di casa.

90′ GOAL DEL BOLOGNA! A quattro minuti dalla fine Barrow la riapre. Segna sempre lui.

88′ Il Sassuolo continua ad attaccare e ha guadagnato due corner nell’ultimo minuto.

84′ Entra Cangiano per Palacio nel Bologna.

83′ Bologna praticamente mai pericoloso in questo secondo tempo e mancano circa dieci minuti alla fine.

80′ Tiro fa fuori di Boga, palla a lato.

79′ Altro cambio nel Sassuolo: fuori Berardi dentro Bourabia.

78′ Bel colpo di testa di Denswil su calcio d’angolo, ma Rogerio si trova in traiettoria e spazza via.

77′ Buona ripartenza del Sassuolo che porta, però, ha un colpo di testa molto debole di Caputo che non impensierisce Skorupski.

75′ Il Bologna attacca, ma fatica a creare occasioni.

73′ Berardi vanifica un contropiede interessante commettendo fallo in attacco.

72′ Doppio cambio nel Sassuolo, dentro Traoré per Defrel e Ferrari per Peluso.

69′ Orsolini entra in area, ma, in seguito, si esibisce in un tiro-cross che finisce in curva.

68′ Il Bologna non riesce a essere incisivo e ormai mancano poco più di venti minuti alla fine.

65′ Cambio nel Sassuolo, fuori l’autore del secondo goal Haraslin, dentro Boga.

62′ Bel contropiede del Bologna, ma il cross di Palacio per Barrow è troppo lungo.

60′ Per il Bologna esce Svanberg ed entra Sansone. Fuori anche Medel e dentro Dominguez.

56′ RADDOPPIO SASSUOLO! Defrel vince un contrasto sulla tre quarti e parte alla volta dell’area senza incontrare la resistenza della difesa bolognese. Davanti a Skorupski tira a botta sicura, ma l’estremo difensore dei padroni di casa dice di no. Sulla respinta, però, la palla finisce sui piedi di Haraslin che la spedisce in rete.

54′ Partita abbastanza statica ora.

49′ Orsolini pesca con un rasoterra Barrow in mezzo all’area, questi si gira e tira, ma la sua conclusione trova l’opposizione della difesa del Sassuolo. Corner.

46′ Sassuolo subito all’attacco. Gli ospiti si guadagnano un corner.

22.51 RIPARTITI

22.36 Il primo tempo finisce qua, Sassuolo avanti grazie a un goal di Berardi.

48′ Grande galoppata di Barrow che dopo cinquanta metri di corsa si presenta in area, ma il suo tiro trova l’opposizione di un difensore.

43′ Altra occasione per il Sassuolo. Caputo entra in area e tira deciso, ma Skorupski devia in angolo.

40′ GOAL DEL SASSUOLO! La sblocca Berardi, su assisti di Muldur, con un gran destro dopo stop e dribbling a seguire che mette a sedere il suo marcatore.

37′ Un’altra palla pericolosa attraversa l’area del Bologna, stavolta messa in mezzo da Muldur, ma ancora una volta nessuno è abbastanza lesto da avventarsi sulla sfera.

35′ Cross insidioso di Defrel che attraversa l’area, ma nessuno riesce a toccare.

30′ Il momento il Sassuolo costruisce di più, ma il Bologna ha saputo rendersi più insidioso.

30′ Bella conclusione da fuori di Berardi, palla di poco a lato.

29′ Altro angolo per il Sassuolo dopo una conclusione di Rogerio murata dalla difesa.

28′ Punizione di Berardi che finisce diretta tra le braccia di Skorupski.

26′ Giallo per Medel.

24′ Tiro di poco a lato di Haraslin.

20′ 0-0 dopo venti minuti, ma ambedue le squadre hanno già avuto occasioni importanti.

16′ Bologna vicinissimo al goal. Bani calcia a rete da pochi metri, ma Chiriches salva i suoi con un intervento sulla linea.

14′ Prova la ripartenza il Bologna, ma l’azione viene strozzata dal fallo di Orsolini su Locatelli.

13′ Il Sassuolo continua ad attaccare e Defrel ha anche avuto una buona occasione. Gli ospiti, ora, si sono guadagnati un corner.

9′ Bel tiro di Rogerio, ma Skorupski non si fa trovare impreparato.

7′ Pallone rasoterra di Rogerio, Tomiyasu devia in corner.

4′ Punizione interessante per il Sassuolo, ma Haraslin centra la barriera.

2′ Il Bologna risponde con Palacio che tira da fuori e centra in pieno la traversa!

1′ Il Sassuolo si fa vedere subito in avanti, Berardi prova subito a mettere la palla in area, ma la difesa del Bologna risponde presente.

21.45 PARTITI!

21.35 Il match inizierà tra una decina di minuti circa. Intanto il Cagliari, con il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina, raggiunge momentaneamente il Sassuolo a quota 40 punti.

21.25 Se una delle due squadre dovesse vincere e contemporaneamente la Roma perdere, il sodalizio trionfatore di questo match si troverebbe seriamente in corsa per un posto di Europa League.

21.15 Partita che si prospetta entusiasmante, ambedue le squadre schierano un modulo molto offensivo e nelle ultime uscite hanno dimostrato di non avere problemi a segnare con costanza. In particolare il Sassuolo, nel post sosta, ha sempre realizzato almeno tre reti a incontro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

21.00 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bologna-Sassuolo di OA Sport. Il match inizierà tra quarantacinque minuti.

Le probabili formazioni

Buonasera cari amici ed amiche e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Bologna-Sassuolo. Un match che vede contrapposte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma le quali, oltretutto, grazie ai risultati recenti si sono avvicinate alla zona Europa League. Il Bologna, che ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite, infatti, si trova al nono posto a quota 41 punti. Il Sassuolo, invece, reduce da due successi consecutivi, è decimo a 40. La sesta piazza occupata, al momento, dalla Roma, dista sette punti per i padroni di casa e otto per gli ospiti. Nel caso una delle due squadre uscisse oggi dal campo sconfitta, essa vedrebbe le sue chance di agguntare la qualificazione alla seconda coppa continentale diminuire drasticamente.

Il Sassuolo ha nell’attacco il suo punto di forza. Gli emiliani, infatti, con 55 reti segnate, vantano il quinto reparto offensivo del campionato. Solo Atalanta, Lazio, Juventus e Inter, al momento, hanno saputo fare meglio. Il Bologna, che nell’ultimo turno ha vinto in rimonta in casa dell’Inter, può, però, annoverare tra le sue file uno degli attaccanti più in forma del momento, vale a dire quel Musa Barrow, di proprietà dell’Atalanta, arrivato a gennaio il quale continua a segnare senza soluzione di sosta.

Il match inizierà ufficialmente verso le 21.45, ma l’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 21.00, quando verranno comunicare le formazioni ufficiali. Appuntamento a più tardi, dunque, non mancate!

