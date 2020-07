Bologna-Sassuolo in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Siamo giunti alla trentunesima giornata del campionato di Serie A di calcio. Oggi e domani in campo per le ultime partite di questo turno che va a completarsi. Stasera, alle 21.45, allo stadio Dall’Ara si affronteranno Bologna e Sassuolo. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma e che con una vittoria possono ancora mantenere accesi i sogni di lottare per un piazzamento nella prossima Europa League.

Andiamo a scoprire le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Bologna-Sassuolo, match valido per la 31^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su uno dei canali Sky Sport (numero 254) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

BOLOGNA-SASSUOLO: PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Dominguez, Schouten; Orsolini, Barrow, Palacio

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

BOLOGNA-SASSUOLO: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO:

21.45 Bologna-Sassuolo

BOLOGNA-SASSUOLO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport (numero 254)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse