LIVE Berrettini-Khachanov 6-7 (6) 4-6, Thiem’s 7 in DIRETTA: il russo vince in due set, per l’azzurro domani semifinale

Non si è ancora ben compreso, tramite l’organizzazione, quali siano le semifinali, ma dovrebbero essere Thiem-Bautista Agut e Berrettini-Rublev.

Dritto completamente fuori misura di Berrettini, Karen Khachanov vince per 7-6 (6) 6-4 e, pur eliminato, vince la sua prima partita (e unica) a Kitzbuhel.

30-40 Match point Khachanov, Berrettini annulla il primo prendendo campo con il dritto e chiudendo con lo smash in salto.

15-40 Due match point Khachanov, non passa il rovescio di Berrettini.

15-30 Rovescio appena lungo di Berrettini.

15-15 Khachanov cerca e trova un gran passante in corsa di dritto proprio all’incrocio delle righe.

15-0 Berrettini vince in spinta lo scambio da fondo.

4-5 Khachanov, rovescio che resta appena sotto il nastro di Berrettini, che andrà a servire per restare nel match.

40-30 Va lungo il rovescio di Khachanov.

40-15 Sbaglia di rovescio Khachanov.

40-0 Altro servizio e dritto di Khachanov.

30-0 Servizio e dritto di Khachanov.

15-0 Prima vincente di Khachanov.

4-4 Secondo ace di fila di Berrettini.

40-30 Ace verso l’esterno di Berrettini.

30-30 Prende la rete Berrettini, il passante di Khachanov con il rovescio se ne va.

15-30 Spinge da fondo Khachanov con il dritto dopo aver ben difeso. Momento forse critico del match.

15-15 Smorzata di dritto vincente di Berrettini.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

3-4 Khachanov, sbaglia la risposta Berrettini.

40-30 Scappa il rovescio a Kkachanov.

40-15 Serve ancora bene Khachanov.

30-15 Gran dritto lungolinea di Berrettini.

30-0 Ace di Khachanov.

15-0 Perde il controllo del dritto Berrettini.

3-3 Due bei rovesci di Berrettini per prendersi il punto e il game.

40-15 Sbaglia la risposta di rovescio Khachanov.

30-15 Prima vincente di Berrettini.

15-15 Dritto ancora in rete da posizione facilissima di Berrettini.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

2-3 Khachanov, che stavolta tiene a 30.

40-30 Prima vincente di Khachanov.

30-30 Ennesimo errore brutto di dritto di Berrettini, che lo manda lungo e poi urla un “non ci credo”.

15-30 Vano il tentativo di difesa con il dritto di Berrettini.

0-30 Ancora male Khachanov in battuta.

0-15 Spinge ancora bene con il dritto Berrettini.

2-2 Servizio e dritto in avanzamento facile di Berrettini.

40-0 Esce la risposta di Khachanov.

30-0 Rovescio in rete in risposta di Khachanov.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

1-2 Khachanov, rovescio sul nastro di Berrettini.

Vantaggio Khachanov, ace.

40-40 Appena lungo il rovescio in risposta di Berrettini.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: viene a rete Khachanov, senza però chiudere la volée bassa di rovescio; esce il pallonetto del romano.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: rovescio nettamente largo di Khachanov sull’ottima risposta di Berrettini.

15-30 Mattoni vari di Berrettini che partono dalla sua metà campo con il dritto, Khachanov corre quanto può, ma deve cedere.

15-15 Sbaglia malamente il dritto per chiudere lo scambio Berrettini, in avanzamento, dopo essersi aperto il campo: gli rimane sul nastro.

0-15 Stavolta è Khachanov il primo a sbagliare.

1-1 In rete la risposta di dritto di Khachanov.

40-30 Dritto appena lungo di Berrettini.

40-15 Due gran dritti di Berrettini, due gran difese di Khachanov, il romano appoggia delicatamente poi la palla di là dalla rete.

30-15 Risposta in rete di Khachanov.

15-15 Non passa la palla corta di dritto di Berrettini.

15-0 Martella con il dritto Berrettini, che riesce a ottenere il punto.

0-1 Khachanov, e anche stavolta il russo si salva dopo aver avuto una palla break contro.

Vantaggio Khachanov, dritto appena lungo di Berrettini.

40-40 Brutto errore con il rovescio di Berrettini, che però sta cercando di testare questo slice in un modo o nell’altro.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: l’azzurro allontana Khachanov e poi lo trafigge con la palla corta.

30-30 Prima esterna di Khachanov.

15-30 Ancora un errore di Khachanov, che fa un po’ il bello e il cattivo tempo.

15-15 Sbaglia con il dritto Khachanov.

15-0 Serve subito bene Khachanov.

6-8 Set Khachanov, peccato per Berrettini che ha avuto due minibreak di vantaggio all’inizio, salvo poi perderli subito.

6-7 Set point Khachanov, sbaglia con il dritto Berrettini.

6-6 Seconda carica di kick di Berrettini, esce la risposta di Khachanov. Si ricambia campo.

5-6 Set point Khachanov, notevole punto di Berrettini! Il russo non scende bene a rete, ne approfitta l’azzurro che recupera campo di rovescio. Ora il romano può servire.

4-6 Due set point Khachanov: rovescio lungolinea vincente per il russo, Berrettini riesce solo a toccarlo.

4-5 Khachanov, perde la misura del dritto in larghezza Berrettini. Il russo può ora usare i due servizi per chiudere il set.

4-4 Berrettini spinge con il dritto e riesce ad aprirsi il campo per non consentire a Khachanov buone repliche.

3-4 Khachanov, spinge con il dritto. Due servizi per Berrettini.

3-3 Smash vincente di Khachanov dopo aver guadagnato campo con il dritto.

3-2 Berrettini, l’azzurro perde anche il secondo minibreak di vantaggio. Serve Khachanov.

3-1 Berrettini, stavolta è Khachanov a trovare il rovescio vincente.

3-0 Berrettini, splendida risposta vincente di dritto e doppio minibreak di vantaggio!

2-0 Berrettini, sbaglia con il dritto Khachanov in lunghezza.

1-0 Prima vincente di Berrettini.

6-6 Ed è tie-break con l’errore di dritto di Berrettini dopo aver comandato lo scambio con questo colpo.

Vantaggio Khachanov, prima vincente centrale.

40-40 Gran rovescio di Berrettini, che sfodera una facilità enorme in quest’occasione.

40-30 Spinge bene Khachanov con il dritto per prendersi il punto.

30-30 Perde la misura del dritto Berrettini.

15-30 Ancora un doppio fallo di Khachanov.

15-15 Lungo il rovescio di Khachanov.

15-0 Buona prima di Khachanov e rovescio appena largo di Berrettini.

6-5 Berrettini, ace per l’azzurro e ora è il russo che dovrà servire per restare nel set.

40-15 Spinge con il dritto Berrettini.

30-15 Ottima prima di Berrettini.

15-15 Subito con un bravissimo scambio si riprende il maltolto Berrettini.

0-15 Gran risposta di dritto sulla riga di Khachanov.

5-5 BREAK BERRETTINI: dritto in rete di Khachanov.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI: doppio fallo di Khachanov.

0-30 Sbaglia ancora di dritto, in larghezza, Khachanov in uscita dal servizio.

0-15 Scambio lungo, il primo a sbagliare è Khachanov di rovescio.

4-5 Khachanov, gran dritto in uscita dal servizio di Berrettini. Il russo servirà per il set al cambio di campo.

40-30 Risposta vincente di dritto di Khachanov che fulmina Berrettini.

40-15 Ace di Berrettini.

30-15 Ancora una prima di buon livello di Berrettini.

15-15 Prima vincente di Berrettini.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

3-5 Khachanov, che con l’ace chiude quest’ottimo esordio delle palle nuove.

40-0 Entra con il dritto Khachanov.

30-0 Altra buona prima di Khachanov.

15-0 Sbaglia la risposta Berrettini.

3-4 Khachanov, Berrettini a sua volta salva due palle break in questa occasione.

Vantaggio Berrettini, gioca una gran difesa il romano mettendo la palla in una zona di campo infingarda, e infatti Khachanov non la gestisce bene.

40-40, 2a parità: si apre il campo con il dritto Berrettini per chiudere il punto e vincerlo.

Vantaggio Khachanov, palla break: risponde a una gran prima di Berrettini il russo, poi riesce a giocare un dritto che non consente replica.

40-40 Rovescio lungolinea e palla corta di Berrettini per salvare la palla break.

30-40 Palla break Khachanov, doppio fallo di Berrettini.

30-30 Brutto errore di Berrettini.

30-15 Rovescio in rete di Berrettini.

30-0 Cannonate varie di Berrettini con il dritto, alla fine arriva la chiusura con lo smash a rimbalzo da fondo che non è esattamente di poco conto.

15-0 Prende campo con il dritto Berrettini e ottiene il punto.

2-4 Khachanov, e anche in questo caso una palla break salvata dal russo.

Vantaggio Khachanov, Berrettini prova a caricare i propri colpi, ma il dritto gli esce.

40-40, 2a parità: gran prima vincente esterna di Khachanov.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: gran risposta vincente di dritto.

40-40 Potente dritto lungolinea di Berrettini che non viene rimandato dall’altra parte da Khachanov.

40-30 Prima vincente di Khachanov.

30-30 Sbaglia malamente Khachanov con il dritto in avanzamento.

30-15 Non preciso il rovescio di Khachanov.

30-0 Gran prima di Khachanov.

15-0 Scambio breve vinto da Khachanov.

2-3 Khachanov, tenta un’aggressiva risposta di rovescio, ma Berrettini gioca facilmente il dritto vincente.

40-0 Smash vincente di Berrettini dopo essersi aperto il campo.

30-0 Non tiene in campo la risposta Khachanov.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

1-3 Khachanov, gran prima esterna.

Vantaggio Khachanov, dritto lungolinea appena largo di Berrettini.

40-40 Sbaglia nello scambio Berrettini, back di rovescio che finisce appena lungo. Un paio di occasioni il romano poteva giocarsele meglio.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: dritto lungo dell’azzurro in risposta.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: rimane sul nascro il rovescio.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI: sbaglia malamente in uscita dal servizio Khachanov.

0-30 Gran risposta incrociata di rovescio, dritto poderoso ad aprirsi il campo e smash dopo il primo rimbalzo di Berrettini.

0-15 Khachanov gioca male la palla corta, Berrettini ci arriva e poi piazza lo smash vincente.

1-2 Khachanov, Berrettini chiude con prima a 227 km/h e dritto.

Vantaggio Berrettini, dritto lungo in risposta di Khachanov.

40-40 Non passa il dritto di Berrettini, primo game ai vantaggi.

40-30 Stecca di dritto di Berrettini.

40-15 Seconda palla corta vincente di Berrettini nel game, questa volta incrociata di rovescio.

30-15 Lungo scambio vinto da Khachanov, sbaglia l’ultimo rovescio Berrettini, appena sotto il nastro.

30-0 Ancora una gran prima di Berrettini.

15-0 Ottima seconda e smorzata di Berrettini.

0-2 Khachanov, serve molto bene al centro il russo.

40-15 Primo doppio fallo di Khachanov.

40-0 Buon rovescio dal centro verso destra di Khachanov, Berrettini non trova il tempo sulla palla che finisce in rete.

30-0 Primo ace di Khachanov.

15-0 Appena lunga la risposta di Berrettini.

0-1 Break Khachanov, perde di poco la misura del dritto Berrettini che subito cede la battuta, ma bisogna dare molto merito al suo avversario.

30-40 Palla break Khachanov, prende il campo con il dritto Berrettini, il russo per poco non mette in campo il passante di rovescio difensivo, appena largo.

15-40 Due palle break Khachanov, ace di Berrettini.

0-40 Tre palle break Khachanov, micidiale risposta incrociata vincente di dritto.

0-30 Subito punto lunghissimo, è Khachanov a vincerlo dopo un bell’incrociato di rovescio seguito a una serie di palle negli ultimi centimetri di campo.

0-15 Subito una gran risposta di dritto di Khachanov nei piedi di Berrettini.

20:22 Si parte ora con Berrettini al servizio.

20:19 Tra pochissimo il via del match mentre un bel sole cala su Kitzbuhel.

20:16 Iniziata la fase di riscaldamento tra i due giocatori. Berrettini è oggi in tenuta rossa e pantaloncini neri, mentre per quanto concerne Khachanov la maglietta è bianca.

20:15 Siamo prossimi a vedere iniziare il match, o meglio le fasi di riscaldamento che lo precedono.

20:10 Tre i precedenti tra Berrettini e Khachanov, tutti a favore del romano e tutti nel 2019, l’anno di esplosione dell’attuale numero 8 del mondo.

20:05 Dieci minuti all’inizio dell’incontro in terra austriaca.

20:00 Cambieranno gli orari delle semifinali di domani, che saranno quelli delle 13 e delle 15, senza sessione serale; le finali di sabato, invece, a partire dalle 11:30.

19:55 Berrettini, a causa della certezza di giocare sia domani che dopodomani, in semifinale e in una delle due finali, ha già deciso di rinunciare all’ultima giornata normale dello Ultimate Tennis Showdown nell’accademia di Patrick Mouratoglou. Dal momento che è già qualificato per le semifinali, l’azzurro non ha nemmeno bisogno di giocare il sabato, potendo farlo tranquillamente nella domenica dell’ultimo atto.

19:50 L’azzurro viene da due vittorie contro l’austriaco Dennis Novak e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, gli stessi che hanno sconfitto Khachanov in questi primi due giorni dell’evento che si tiene a Kitzbuhel, nello stesso impianto dell’ATP 250 che, quest’anno, si giocherà durante la seconda settimana degli US Open (qualora essi abbiano luogo, visto le incertezze esternate da Federer e Fognini).

19:45 Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo e ultimo match della fase a gironi del Thiem’s 7 di Matteo Berrettini, che affronta quest’oggi, dopo le prime due vittorie, il russo Karen Khachanov.

Buon pomeriggio ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro di Matteo Berrettini al Thiem’s 7. Ultimo avversario del girone è il russo Karen Khachanov.

Già certo di poter giocare la semifinale, il romano si appresta dunque ad utilizzare la sessione serale per mettersi a confronto con un giocatore che ha già sconfitto per tre volte in altrettante occasioni, tutte nel 2019: la prima sul veloce indoor di Sofia, le altre due sull’erba di Stoccarda prima e di Halle poi, a testimonianza di uno stile di gioco del romano che il russo soffre in certa misura.

Oltretutto, Khachanov non è decisamente apparso in condizione in questo torneo, perdendo sia contro l’austriaco Dennis Novak che contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut: questo ne ha comportato l’uscita di scena anticipata, prima ancora che possa mettere piede in campo per l’incontro di oggi. Nei fatti, il match odierno si trasforma per il numero 8 del mondo in una sorta di test verso il confronto del penultimo atto.

Berrettini, va detto, ha mostrato una buona condizione anche sul rosso, e soprattutto l’ha fatto potendo tornare a giocare con un sistema di punteggio normale, e non quello dello Ultimate Tennis Showdown, che più che con il tennis ha a che fare con un incrocio tra basket e gioco di società. Un’ulteriore conferma, questa, del fatto che, dovendo ricominciare con il circuito normale in tempi brevi (e con la terra rossa potenziale terreno di conquista del numero 1 d’Italia), il massimo che può accadere è che capiti la giornata storta. La continuità, però, c’è.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov è previsto per le ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

