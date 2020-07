Tennis, Thiem’s 7: Matteo Berrettini supera con autorità Bautista Agut e vola in testa al proprio girone

Matteo Berrettini conferma il proprio ottimo di stato di forma e supera con autorità Roberto Bautista Agut nel secondo incontro del Thiem’s 7. Dopo un’ora e diciassette minuti di gioco, il numero 1 d’Italia si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 6-3 e, bissando il successo di ieri contro Dennis Novak, vola in testa al proprio girone, denominato Soccer-Coin.

Nella fase iniziale del primo set i due tennisti mostrano una grande solidità al servizio e non offrono all’avversario nessuna opportunità di break. Il momento di svolta è il settimo game, nel quale Berrettini si procura due palle break e riesce a concretizzare la seconda chance, portandosi avanti nel punteggio. Il romano è poi abile ad annullare due break points nei due successivi turni di battuta e a chiudere il primo parziale con il risultato di 6-4.

Il secondo set presenta un copione molto simile al primo. Dopo quattro games senza alcuna difficoltà al servizio per entrambi i giocatori, è ancora Berrettini a spezzare l’equilibrio nel corso del quinto gioco, vinto addirittura a zero. Il numero 8 del ranking ATP porta a casa comodamente i propri turni di battuta e riesce a piazzare anche un secondo break durante il nono game, chiudendo così con il punteggio di 6-3.

A livello statistico, emblematico il dato sugli ace (5-1 per Berrettini) e sui doppi falli (5-1 per Bautista Agut). L’azzurro è molto regolare alla battuta, mettendo in campo il 70% delle prime palle e chiudendo con una percentuale più alta di punti vinti sia con la prima di servizio (71% contro il 64% dello spagnolo) sia con la seconda (67% contro 58%).

