Tennis, Thiem’s 7 2020: sconfitta indolore per Matteo Berrettini contro Karen Khachanov, azzurro in semifinale

Prima sconfitta, ma indolore, per Matteo Berrettini al Thiem’s 7, il torneo di esibizione in corso di svolgimento a Kitzbuehel. Il romano, già qualificato per le semifinali, è stato battuto dal russo Karen Khachanov in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco meno di due ore di gioco. Il numero otto del mondo ha chiuso comunque in prima posizione ed ora se la vedrà con l’altro tennista russo presente nel torneo, Andrey Rublev.

Matteo comincia male la partita, concedendo immediatamente tre palle break all’avversario. La terza è quella decisiva per Khachanov che strappa il servizio a Berrettini. L’azzurro ha quattro palle break, ma non riesce a sfruttarle ed è poi lui ad annullarle altre due nel settimo game. Avanti 5-4, Khachanov ha la possibilità di servire per conquistare il primo set, ma Berrettini trova il break del pareggio. Si va di conseguenza al tie-break: Berrettini parte 3-0, ma viene rimontato e, dopo aver annullato tre set point, cede per 8-6.

Ad inizio secondo set il romano ha subito l’occasione di togliere la battuta a Khachanov. Il russo difende una palla break nel primo game e due nel terzo, con il set che resta in grande equilibrio. Una parità che viene spezzata proprio nel decimo game, con Berrettini che perde servizio, set (6-4) e purtroppo anche la partita. Appuntamento ora a domani (ore 15.00) con la semifinale tra Berrettini e Rublev. L’altra semifinale vedrà invece affrontarsi Dominic Thiem e Roberto Bautista Agut.

Foto: LaPresse