LIVE Berrettini-Khachanov, Thiem’s 7 in DIRETTA: l’azzurro alla prova del bombardiere russo

Buon pomeriggio ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro di Matteo Berrettini al Thiem’s 7. Ultimo avversario del girone è il russo Karen Khachanov.

Già certo di poter giocare la semifinale, il romano si appresta dunque ad utilizzare la sessione serale per mettersi a confronto con un giocatore che ha già sconfitto per tre volte in altrettante occasioni, tutte nel 2019: la prima sul veloce indoor di Sofia, le altre due sull’erba di Stoccarda prima e di Halle poi, a testimonianza di uno stile di gioco del romano che il russo soffre in certa misura.

Oltretutto, Khachanov non è decisamente apparso in condizione in questo torneo, perdendo sia contro l’austriaco Dennis Novak che contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut: questo ne ha comportato l’uscita di scena anticipata, prima ancora che possa mettere piede in campo per l’incontro di oggi. Nei fatti, il match odierno si trasforma per il numero 8 del mondo in una sorta di test verso il confronto del penultimo atto.

Berrettini, va detto, ha mostrato una buona condizione anche sul rosso, e soprattutto l’ha fatto potendo tornare a giocare con un sistema di punteggio normale, e non quello dello Ultimate Tennis Showdown, che più che con il tennis ha a che fare con un incrocio tra basket e gioco di società. Un’ulteriore conferma, questa, del fatto che, dovendo ricominciare con il circuito normale in tempi brevi (e con la terra rossa potenziale terreno di conquista del numero 1 d’Italia), il massimo che può accadere è che capiti la giornata storta. La continuità, però, c’è.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov è previsto per le ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

