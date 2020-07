Tennis, Thiem’s 7 2020: Matteo Berrettini carbura per un set, poi sconfigge Dennis Novak

Cambia la superficie, cambia il sistema di punteggio (tornando a quello normale), ma non cambia il concetto: è sempre vittoria per Matteo Berrettini, che esordisce con un successo al Thiem’s 7. Il romano sconfigge l’austriaco Dennis Novak, numero 83 del mondo nell’attuale situazione di ranking bloccato, con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco. Per il numero 1 d’Italia, domani, ci sarà l’impegno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut alle ore 13:00.

C’è un bel sole in terra austriaca, quando i due giocatori scendono in campo. Ad avere inizialmente qualche chance in più è Novak, che riesce a portare ai vantaggi Berrettini nel primo turno di battuta dell’azzurro. L’austriaco, però, soffre il back di rovescio del romano, che oltretutto quando può prende campo con il dritto. Ed è su queste basi che arriva il primo break dell’incontro, con Berrettini, indietro 40-0, che risale e, alla seconda chance, va sul 3-2. Il numero 8 del mondo, però, nell’ottavo game compie varie scelte sbagliate e si muove male in avanti; l’austriaco completa il quadro con un bel lob vicino all’incrocio delle righe, piazza il controbreak a 30 e si prende il 4-4. Berrettini, ripresosi all’istante, ritrova le sue armi per cercare, cinque volte, di riprendersi il vantaggio, senza riuscirci, un po’ per bravura di Novak, un po’ per errori suoi. L’azzurro continua a sbagliare, arrivano tre set point per l’austriaco, che però finiscono annullati. Si va così al tie-break, in cui tutto si decide sul 6-6: è un dritto in corsa di Berrettini che si stampa sulla riga a regalargli la chance di chiudere, cosa che fa con un ace, che già aveva messo a segno sul 5-5.

Sulla scia dello scampato pericolo, l’italiano inizia a giocare con più convinzione, riesce a trovare alcune interessanti soluzioni e, nel contempo, cala il ritmo di Novak, che sbaglia qualcosa in più e subito cede il servizio a 30. Stavolta Berrettini tiene con più regolarità i propri turni di battuta, non concedendo mai chance particolari al suo avversario, e sul 5-2 sale anche sul 15-30, che viene rintuzzato da un paio di ottime prime da Novak, il quale, comunque, deve arrivare ai vantaggi per vincere il game. Bastano pochi minuti, però, all’azzurro per chiudere definitivamente la contesa.

Berrettini chiude in maniera vittoriosa nonostante poco più del 60% di prime in campo, riuscendo però a vincere tanti punti sulla risposta alla prima (23/58, quasi il 40%). Nove gli ace del romano, contro uno solo dell’austriaco, a fronte di un conto dei doppi falli identico per entrambi: due.

Foto: LaPresse