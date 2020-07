Berrettini-Rublev, semifinale Thiem’s 7: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Matteo Berrettini affronterà Andry Rublev nella semifinale del Thiem’s 7, torneo esibizione che si sta giocando a Kitzbuehel. Il tennista italiano ha primeggiato nel proprio girone grazie alle vittorie contro Roberto Bautista Agut e Dennis Novak, venerdì 10 luglio il romano se la dovrà vedere contro il solido russo Andy Rublev, secondo nell’altro girone alle spalle del padrone di casa Dominic Thiem. Il numero 8 al mondo incrocerà un avversario estramamente solido e molto temibile, attualmente numero 14 del ranking ATP. Il nostro portacolari cercherà di imporsi sulla terra rossa in terra austriaca, in modo da staccare il biglietto per la finale da giocare poi sabato contro il vincente di Thiem-Bautista Agut.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Matteo Berrettini-Andy Rublev, semifinale del Thiem’s 7. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

BERRETTINI-RUBLEV: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

15.00 Matteo Berretini-Andy Rublev

BERRETTINI-RUBLEV: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player. Eurosport è visibile anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse