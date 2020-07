LIVE Berrettini-Bautista Agut, Bett1Aces 2020 in DIRETTA: il romano a caccia della finale sull’erba di Berlino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma delle semifinali – La settimana di Matteo Berrettini

Loading...

Loading...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole come semifinale del Bett1Aces 2020, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sui campi in erba a Berlino. Il romano continua nella sua fase di preparazione agli US Open, giocando un altro torneo post pandemia e questa volta su una superficie completamente nuova.

Infatti Berrettini finora ha giocato sul cemento e sulla terra rossa. Sul veloce Matteo si è tolto la soddisfazione, la scorsa domenica, di conquistare anche l’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Il numero otto del mondo ha sconfitto in finale il greco Stefanos Tsitsipas al termine di un match davvero molto intenso e combattuto.

La formula del Bett1Aces 2020 ha permesso a Berrettini di trovarsi già in semifinale, mentre Bautista Agut ha sconfitto nei quarti il tedesco Jan-Lennard Struff al super tie-break del terzo set. L’italiano e lo spagnolo si sono già incontrati una settimana fa a Kitzbuehel sulla terra ed è arrivata una vittoria in due set per Berrettini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole come semifinale del Bett1Aces 2020, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sui campi in erba a Berlino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 16.00.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse