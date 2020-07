Tennis, Bett1 Aces 2020: Matteo Berrettini si prende la finale, Roberto Bautista Agut sconfitto al super tie-break

Matteo Berrettini giocherà la finale dell’esibizione berlinese Bett1 Aces. Nello stadio del tennis intitolato a Steffi Graf, l’azzurro, numero 8 del mondo, sconfigge il semifinalista dell’ultima edizione di Wimbledon (2019, vista la fine di quella 2020), lo spagnolo Roberto Bautista Agut, per 4-6 6-3 10-6. L’attesa ora è per scoprire il suo avversario, che verrà dalla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem e Jannik Sinner, prevista per le 16:00. Berrettini con il successo di oggi conferma il buon ruolino di marcia contro il numero 12 ATP (3-1 sul circuito).

Nella prima parte del set d’apertura non ci sono particolari brividi di sorta, anche se Berrettini si fa notare per un gran passante di rovescio a una mano. L’azzurro, sul 2-2, è costretto a salvare una palla break, ci riesce, ma non può evitare il destino avverso nel turno di servizio successivo, quando con qualche errore di troppo è costretto a cedere. Bautista Agut non si fa pregare, almeno inizialmente, perché il romano sul 4-5 ha due chance per riaprire il parziale, che però si spengono già sulla risposta. Il set va così all’iberico già semifinalista a Wimbledon lo scorso anno.

Di diverso andamento è il secondo parziale, che conferma per larghi tratti una cosa: la fortuna non è dalla parte di Berrettini, che più volte si ritrova beffato dal nastro o da rimbalzi quantomeno perfidi. La sostanza che conta, però, è una: l’azzurro, dopo diversi turni di servizio in cui di emozioni ce ne sono poche, sul 4-3, alla seconda chance, riesce a togliere la battuta al suo avversario, prendendosi poi a zero il game che lo trascina al super tie-break.

In questa fattispecie, l’inizio è favorevole a Bautista Agut, che con un rovescio sbagliato da Berrettini va avanti di un minibreak, recuperato in pochissimo tempo. Dal 5-5 è solo l’azzurro il padrone del match, che conclude nel modo più spettacolare possibile: scambio lungo, discesa a rete dello spagnolo, passante in corsa di dritto del romano che lo fulmina e costringe a scivolare: 10-6 e finale raggiunta.

Foto: LaPresse