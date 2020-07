Tennis: settimana intensa e positiva per Matteo Berrettini. I problemi alle caviglie sono un lontano ricordo

E’ stata una settimana molto intensa e decisamente positiva quella che si è appena conclusa per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato prima impegnato sulla terra rossa di Kitzbuhel al Thiem’s7 dove ha mostrato tutte le sue qualità tecniche e fisiche. L’azzurro si è arreso in semifinale a Rublev, vincitore della manifestazione, superando Bautista Agut nella finale per il 3° posto.

Grande ritmo e una condizione fisica che è sembrata essere ottimale quella del romano. Il numero 8 del ranking Atp si è disimpegnato alla grande, mostrando anche una buona condizione mentale nel match rinviato contro il russo in semifinale e perso solo al tie-break del secondo set.

Nei cinque weekend dedicati all’Ultimate Tennis Showdown, sul veloce di Nizza, Berrettini, fatto salvo qualche piccolo e inevitabile passaggio a vuoto, è stato assoluto protagonista. L’azzurro ha dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che ha un gran carattere e grinta da vendere.

Nella tiratissima finale contro Tsitsipas, avanti 2-0, si è fatto rimontare, così come era accaduto anche nel match del round robin. Al sudden death, però, ha trovato una grande reazione d’orgoglio che gli ha consentito di trionfare. Una bella prova che ha messo in luce per l’ennesima volta le sue qualità.

Nei prossimi giorni Berrettini sarà impegnato al Bett1ACES a Berlino. Il tennista romano, quindi, avrà anche la possibilità di esordire sull’erba, visto che la prima parte della competizione si giocherà nella stadio intitolato a Steffi Graff. L’occasione giusta per testare ancora una volta la sua condizione fisica e dimostrare che i problemi fisici e alle caviglie che hanno condizionato la prima parte della stagione sono ormai un lontano ricordo. Va da sé che il continuo cambio di superficie mette ancora più sotto pressione le articolazioni ma prima che riprenda la stagione agonistica è importante fare un test generale.

Foto: Lapresse