Tennis, Matteo Berrettini: “Mi piace giocare sull’erba in Germania. Mai mi sarei aspettato di tornare qui da top 10”

Matteo Berrettini non si ferma più. Il tennista romano, dopo aver trionfato all’Ultimate Tennis Showdown sul cemento di Sophia-Antipolis e dopo aver chiuso al terzo posto del Thiem’s 7 sulla terra di Kitzbuhel, supera Roberto Bautista Agut sull’erba di Berlino e approda alla finale del Bett1 ACES 2020. Il punteggio finale è di 4-6 6-3 10-6 e regala all’azzurro l’ultimo atto della competizione che si gioca presso lo Steffi Graf Stadion, dove domani affronterà il vincente della sfida tra Dominic Thiem e Jannik Sinner.

Intervistato al termine del match, Berrettini ha mostrato grande soddisfazione per gli ultimi risultati: “Datemi una rete e giocherà a tennis. L’anno scorso ho giocato benissimo, ho raggiunto la semifinale ad Halle e ho vinto a Stoccarda, quindi l’erba in Germania per me è una bella opportunità. Sto ottenendo dei risultati importanti per la mia famiglia e per il mio team, è stato un lungo percorso. Sei anni fa ho giocato qui un torneo juniores e non mi sarei mai aspettato di tornare da top 10“.

In merito alla possibilità di pioggia per domani, il numero 8 del mondo non si fa problemi: “Al mio servizio piace se l’erba è più veloce. Per il mio dritto, invece, le condizioni di oggi (giornata soleggiata, ndr) sono ideali perché la palla rimbalza di più”.

