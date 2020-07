Bett1 Aces 2020, semifinali oggi: Sinner-Thiem e Berrettini-Bautista Agut. Orari, programma, tv, streaming

Secondo dei tre giorni in quel di Berlino, con l’esibizione bett1 ACES che procede con le semifinali maschili e femminili all’interno dello stadio intitolato a Steffi Graf, indubitabilmente la più grande leggenda dell’intero tennis tedesco, e non soltanto femminile.

Ad aprire il programma ci sarà Jannik Sinner, che, dopo la vittoria di ieri su un Tommy Haas che ha mostrato ancora vari sprazzi di un talento spesso non supportato da una buona condizione fisica, va ad affrontare forse il più importante avversario mai avuto di fronte finora: l’austriaco Dominic Thiem, plurifinalista al Roland Garros, anche se sull’erba finora non ha mai brillato troppo. Dall’altra parte, invece, Matteo Berrettini ha un esordio di fuoco contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, lo scorso anno molto bravo non solo a giungere in semifinale a Wimbledon, ma anche a togliere un set a Novak Djokovic. Va però detto che l’iberico si è sempre ben comportato ai Championships. In scena anche le semifinali femminili, con l’ucraina Elina Svitolina all’esordio contro la lettone Anastasija Sevastova e la ceca Petra Kvitova opposta all’olandese Kiki Bertens.

Le semifinali dell’esibizione bett1 ACES a Berlino si terràanno oggi a partire dealle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei match degli italiani, per non perdersi davvero nulla.

BETT1 ACES 2020: PROGRAMMA SEMIFINALI

MARTEDÌ 14 LUGLIO

Ore 12:00 Matteo Berrettini (ITA)-Roberto Bautista Agut (ESP)

Ore 14:00 Elina Svitolina (UKR)-Anastasija Sevastova (LAT)

Ore 16:00 Jannik Sinner (ITA)-Dominic Thiem (AUT)

Ore 18:00 Petra Kvitova (CZE)-Kiki Bertens (NED)

BETT1 ACES 2020: SEMIFINALI, TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

