LIVE Sinner-Thiem, Bett1Aces 2020 in DIRETTA: grande show sull’erba di Berlino!

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo d’esibizione Bett1ACES 2020 in corso di svolgimento a Berlino tra Jannik Sinner e Dominic Thiem. Una sfida che regala tantissimi spunti in particolare per il giovane azzurro.

L’altoatesino ha faticato non poco per sbarazzarsi di Tommy Haas che, nonostante sia fuori dal circuito Atp ormai da tempo, ha fatto una buonissima impressione. E’ importante ricordare che il numero 73 del mondo ha pochissima esperienza sull’erba e la partecipazione alla manifestazione berlinese può essere importante non solo per prendere confidenza con il suo gioco e con la palla, dopo diversi mesi di stop, ma anche per comprendere meglio i segreti di questa superficie.

Per quanto concerne l’austriaco, invece, da settimane è protagonista in vari tornei di esibizione in giro per l’Europa. Prima il campionato nazionale, poi l’Adria Tour, a seguire una comparsata all’Ultimate Showdown Tennis, infine il torneo giocato sulla terra rossa di casa a Kitzbuhel che porta il suo nome e ora il Bett1Aces. Thiem sembra già pronto per la ripresa della stagione e anche per questa ragione la partita di oggi potrebbe essere importante per Sinner al fine di capire a che punto è la sua preparazione in vista dei tornei che contano.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Dominic Thiem, semifinale del Bett1Aces 2020, in corso di svolgimento a Berlino: cronaca in tempo reale e aggiornamento costante. Si comincia alle ore 16.00. Buon divertimento.

Foto: Valerio Origo