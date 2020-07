LIVE Berrettini-Bautista Agut 4-6 6-3 10-6, Bett1Aces 2020 in DIRETTA: l’azzurro si impone al super tie-break ed accede alla finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI

Loading...

Loading...

MATTEO BERRETTINI: “NON MI ASPETTAVO DI TORNARE QUI DA TOP10”

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE SINNER-THIEM DALLE 16.00 (MARTEDI’ 14 LUGLIO)

Grazie e chiudiamo qui il nostro live.

Vi rimandiamo proprio alla seconda semifinale del Bett1Aces 2020. Qui di seguito il link dove seguire la partita

Matteo Berrettini si impone in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 10-6. Adesso il romano attende il vincitore dell’altra semifinale tra Dominic Thiem e Jannik Sinner.

10-6 VINCE MATTEO BERRETTINI! Fantastico passante di dritto per l’italiano che chiude il super tie-break e vola in finale.

9-6 TRE MATCH POINT PER BERRETTINI!

8-6 In rete il passante dello spagnolo.

7-6 Smash vincente di Bautista.

7-5 Dritto sul nastro per lo spagnolo.

6-5 Ancora un servizio vincente di Berrettini.

5-5 Ace di Berrettini.

3-5 Lungo il dritto dell’azzurro.

3-4 Servizio vincente di Berrettini.

2-4 Berrettini sbaglia con il rovescio.

2-3 Altra ottima prima per lo spagnolo.

2-2 Ace di Bautista.

2-1 Stesso copione del punto precedente.

1-1 Replica subito Berrettini.

0-1 Servizio vincente di Bautista.

Comincia il super tie-break

6-3 SECONDO SET PER BERRETTINI! Si va al super tie-break

40-0 Tre set point per Berrettini!

30-0 Dritto vincente dell’azzurro.

5-3 Eccezionale Berrettini con il dritto e poi chiusura a rete. C’E’ IL BREAK!

40-A Altra palla break per Berrettini.

40-40 Volèe che tocca il nastro per lo spagnolo. Davvero fortunato oggi Bautista.

30-40 Palla break per Berrettini!

15-30 Palla corta di Berrettini.

15-15 Dritto vincente di Berrettini.

4-3 Turno a zero per Berrettini.

40-0 In rete la risposta dello spagnolo.

30-0 Ace di Berrettini.

3-3 Ace di Bautista.

40-15 Lunga la risposta di Berrettini

30-15 In rete il dritto di Berrettini.

15-15 Lungo il rovescio dello spagnolo.

3-2 Ace di Berrettini.

40-0 Altra bordata al servizio dell’azzurro.

30-0 Prima vincente di Berrettini.

2-2 Altra ottima prima dello spagnolo.

40-30 Altro ace di Bautista.

30-30 Ace di Bautista.

15-30 Dritto a sventaglio di Berrettini

2-1 Game facile al servizio per Matteo.

40-15 Ace centrale di Berrettini.

30-15 Bautista scivola sull’erba dopo la palla corta di Berrettini ed è comodo il lob per il romano.

0-15 Primo doppio fallo del match per Berrettini.

1-1 Ace di Bautista che tiene a zero il servizio.

40-0 Prima vincente dello spagnolo.

30-0 Lunga la risposta di Berrettini.

1-0 Dritto vincente del romano.

40-30 Prima vincente di Matteo.

30-30 Sbaglia con il dritto l’azzurro.

15-0 Primo punto del secondo set per Berrettini.

Restano i rimpianti per le due palle break avute da Berrettini, che ha sbagliato in entrambe le occasioni la risposta. Lo spagnolo ha chiuso la prima frazione in 31 minuti.

4-6 Ace dello spagnolo che chiude il primo set.

A-40 Set point per Bautista.

40-40 Altra risposta in rete dell’azzurro.

30-40 Lunga la risposta di Matteo. C’è una seconda palla break.

15-40 Fantastica risposta di rovescio di Berrettini. Due palle break per l’azzurro.

15-30 Bautista stecca con il dritto.

15-15 Lungo il rovescio di Bautista.

4-5 Berrettini fa il suo e tiene a zero il servizio. Ora Bautista serve per il set.

40-0 Altro ottimo servizio.

30-0 Prima vincente dell’azzurro.

3-5 Berrettini ora serve per restare nel primo set.

40-0 Lo spagnolo sfonda con il dritto.

30-0 Prima vincente per Bautista.

3-4 BREAK DI BAUTISTA! Brutto errore di dritto per Berrettini.

30-40 Palla break per Bautista, aiutato anche dal nastro.

30-30 Prima vincente dell’azzurro.

15-30 Errore con il dritto per Berrettini

3-3 Schiaffo al volo di Bautista.

40-30 Dritto vincente dello spagnolo.

30-30 Sul nastro il dritto di Bautista.

30-15 Ace dello spagnolo.

15-15 Bautista affossa il dritto.

3-2 Berrettini tiene un complicato turno al servizio.

A-40 Ace di Berrettini.

40-40 Bomba al servizio di Berrettini che si salva.

30-40 Palla break per Bautista.

30-30 Esce il rovescio del romano.

30-15 Prima vincente di Berrettini

2-2 Berrettini non controlla la risposta.

40-30 Smash vincente di Bautista.

15-30 Bautista non controlla il dritto.

15-15 Incredibile passante di rovescio ad una mano di Berrettini. Anche un pizzico fortunato il romano, ma che capolavoro.

2-1 Turno di servizio perfetto di Berrettini.

40-0 Altra bomba di servizio del romano.

30-0 Devastante dritto di Berrettini.

1-1 Altra risposta errata per Berrettini.

40-30 Prima vincente dello spagnolo.

30-30 Rovescio vincente di Matteo.

30-15 Lunga la risposta di Berrettini.

0-15 Bautista affossa il dritto.

1-0 Ace di Berrettini che chiude il primo game.

40-15 Perfetto il back d’attacco dell’azzurro.

15-15 Lungo il dritto dello spagnolo.

0-15 Primo punto del match di Bautista.

Sarà Berrettini a servire per primo.

COMINCIA LA PARTITA!

12.04: Ecco il momento di Berrettini. Adesso veloce palleggio di riscaldamento e poi si comincerà.

12.02: Entra in campo Roberto Bautista Agut. Tra poco toccherà anche a Matteo Berrettini.

11.55: Cinque minuti all’ingresso in campo dei due giocatori.

11.50: C’è da capire come Berrettini si adatterà all’erba. Bautista ha esordito ieri battendo Struff e lo scorso anno ha raggiunto una sorprendente semifinale a Wimbledon. Va detto, però, che Matteo è sempre stato un avversario scomodo per lo spagnolo, che fatica terribilmente contro il romano.

11.45: C’è tanta Italia in questo torneo di Berlino. Oltre a Matteo Berrettini, nell’altra semifinale (ore 16.00) ci sarà Jannik Sinner, che affronterà l’austriaco Dominic Thiem.

11.42: Berrettini e Bautista Agut si sono affrontati già due volte la scorsa settimana a Kitzbuehel. Il romano ha sempre battuto lo spagnolo in due set.

11.35: Esordio sull’erba per Matteo Berrettini in questa strana stagione. Il romano ha giocato sul cemento a Nizza, dove ha vinto l’UTS 2020, e poi anche sulla terra rossa a Kitzbuehel per il Thiem’s 7.

11.30: Cominciamo la diretta del match tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut.

Il programma delle semifinali – La settimana di Matteo Berrettini

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE SINNER-THIEM DALLE 16.00 (MARTEDI’ 14 LUGLIO)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole come semifinale del Bett1Aces 2020, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sui campi in erba a Berlino. Il romano continua nella sua fase di preparazione agli US Open, giocando un altro torneo post pandemia e questa volta su una superficie completamente nuova.

Infatti Berrettini finora ha giocato sul cemento e sulla terra rossa. Sul veloce Matteo si è tolto la soddisfazione, la scorsa domenica, di conquistare anche l’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Il numero otto del mondo ha sconfitto in finale il greco Stefanos Tsitsipas al termine di un match davvero molto intenso e combattuto.

La formula del Bett1Aces 2020 ha permesso a Berrettini di trovarsi già in semifinale, mentre Bautista Agut ha sconfitto nei quarti il tedesco Jan-Lennard Struff al super tie-break del terzo set. L’italiano e lo spagnolo si sono già incontrati una settimana fa a Kitzbuehel sulla terra ed è arrivata una vittoria in due set per Berrettini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole come semifinale del Bett1Aces 2020, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sui campi in erba a Berlino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.00.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse