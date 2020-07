LIVE Atletica, Meeting Rieti 2020 in DIRETTA: Tortu, Tamberi, Re e Bogliolo, l’Italia torna a vivere anche in pista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Fastweb Cup, meeting di Rieti in programma allo stadio Guidobaldi, teatro di tante imprese del passato e del primo grande appuntamento della stagione di atletica leggera con al via gran parte di big italiani. Tortu, Tamberi, Re, Bogliolo, Folorunso, Siragusa, Chigbolu, Howe sono solo alcuni dei big azzurri in gara oggi a partire dalle 17.

Loading...

Loading...

Filippo Tortu, alla “prima” stagionale, torna allo stadio Guidobaldi dove un anno fa ha ottenuto 9″97 ventoso. Alle 17.05 il primo round e alle 18.27 la finale. Alle 19, da non perdere i salti di Gianmarco Tamberi che si ripresenta più carico che mai dopo il 2,30 di domenica scorsa ad Ancona nell’alto. Alle 17.57 sarà il momento di Davide Re sui 200 metri. Corre due volte l’ostacolista Luminosa Bogliolo (100hs): alle 17.37 per la batteria e le 18.42 per la finale.

Questo il programma completo del meeting di Rieti: 17.05 – 100 uomini – batteria 1, 17.11 – 100 donne – batteria 1, 17.17 – 100 uomini – batteria 2, 17.23 – 100 donne – batteria 2, 17.30 – 110hs – batteria, 17.37 – 100hs – batteria, 17.44 – 400hs donne, 17.51 – 400 uomini, 17.57 – 200 uomini, 18.03 – 200 donne, 18.09 – 100 donne – finale B, 18.15 – 100 uomini – finale B, 18.21 – 100 donne – finale A, 18.27 – 100 uomini – finale A, 18.35 – 110hs – finale, 18.42 – 100hs – finale, 19.00 – Alto uomini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Golden Gala 2019, della Fastweb Cup, meeting di Rieti in programma allo stadio Guidobaldi, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo