Atletica, Larissa Iapichino brilla a Vittorio Veneto: ottimo 6.57, a 7 cm dal personale! Desalu 10.37

Ottimo esordio stagionale per Larissa Iapichino nel Meeting di Vittorio Veneto (in provincia di Treviso). La Campionessa d’Europa Under 20 di salto in lungo ha stampato un interessante 6.57 metri (-0.1 m/s il vento), ad appena sette centimetri dal suo primato personale (6.64). La figlia di Fiona May ha vinto la gara grazie al bel gesto atletico sfoderato in occasione del secondo tentativo, incominciando alla grande la stagione all’aperto dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia. La 17enne, in inverno capace di spingersi fino a 6.40, ha così ottenuto la terza misura della carriera e ha fatto capire che lo stop per l’emergenza sanitaria non l’ha più di tanto limitata, nelle prossime settimane cercherà di spingersi oltre. Questa la serie della toscana: nullo, 6.57, nullo, 6.37, 6.40, 6.54. Nella stessa sede, Fausto Desalu ha corso i 100 metri in 10.37 (+0.7 m/s), a quattro centesimi dal personale.

Foto: COLOMBO/FIDAL