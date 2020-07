Calcio, Serie A 30ma giornata: il Torino sfida la Juventus nel derby. La Lazio attende il Milan

Prende il via oggi, 4 luglio, la 30ma giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il programma l’attesissimo derby tra Juventus-Torino. I bianconeri sono in gran forma e dal ritorno in campo hanno vinto le tre sfide di campionato. I ragazzi di Maurizio Sarri dovranno assolutamente portare a casa i tre punti se intendono tenere a distanza la Lazio.

Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al tridente che ha dato maggiori garanzie sin qui, quello composto da Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. In cabina di regia ci sarà ovviamente Pjanic, mentre tra i pali potrebbe essere preferito Buffon che staccherebbe Maldini in fatto di presenze in Serie A, attualmente sono entrambi primi con 647 gettoni. Moreno Longo deve assolutamente dare una svolta alla stagione del suo Torino in grave difficoltà. In attacco al fianco di capitan Belotti dovrebbe esserci Verdi.

Alle 19.30 scenderanno in campo Sassuolo e Lecce. Una sfida salvezza che fa decisamente meno paura ai neroverdi che hanno vinto l’ultimo match contro la Fiorentina e si sono portati a quota 37 punti. Molto più complicata la situazione dei salentini che sono terzultimi in classifica e devono necessariamente trovare punti per rimanere a galla.

Grande attesa per l’ultima partita di giornata tra Lazio-Milan. I biancocelesti inseguono la Juventus con 4 punti di distacco. Dopo due vittorie sofferte i ragazzi di Inzaghi devono necessariamente ritrovare il proprio gioco. Il mister dovrà fare a meno di Immobile e Caicedo squalificati, al loro posto sarà avanzato il raggio d’azione di Luis Alberto con Correa unica punta. I rossoneri hanno sofferto particolarmente nell’ultima partita contro la SPAL conquistando un pareggio all’ultimo secondo. La squadra di Pioli non ha la possibilità di perdere ulteriori opportunità se vuole continuare ad occupare la settima e ultima posizione utile per la qualificazione in Europa League.

Foto: Lapresse