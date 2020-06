Serie A in tv, chi gioca oggi e a che ora: calendario partite, guida DAZN e Sky, programma 23 giugno

Prosegue senza soluzioni di continuità la Serie A 2019-2020 dopo la ripartenza post-lockdown. Il campionato di calcio italiano sarà di scena per altri quattro incontri della ventisettesima giornata che si concluderà domani con le ultime partite e proporrà il ritorno in campo di altre squadre dopo la lunga sosta per colpa dell’emergenza sanitaria globale. Questo martedì 23 giugno sarà diviso in due parti. Si inizierà alle ore 19.30 con SPAL-Cagliari e Hellas Verona-Napoli, quindi alle ore 21.45 toccherà a Genoa-Parma e Torino-Udinese.

Il match di Ferrara potrebbe già essere decisivo per i bianco-azzurri, a caccia di punti importanti per avvicinarsi alla zona salvezza, attualmente distante ben 7 punti. Per gli isolani, invece, si tratta di una occasione per rimettersi in carreggiata, dopo un filotto di match senza successi che ha preso il via a inizio dicembre. A Verona, invece, l’Hellas, sorpresa di questa annata, ospiterà il Napoli fresco vincitore della Coppa Italia. Gli azzurri vogliono sognare ancora la zona Champions League, e chiederanno i 3 punti alla squadra gialloblù-

Loading...

Loading...

In serata, invece, ci attende un interessante Genoa-Parma. I Grifoni al momento devono a tutti i costi muovere la classifica per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria, mentre il Parma vuole continuare a stupire sognando l’Europa. Infine un delicatissimo Torino-Udinese. I granata, reduci da un finale di campionato da incubo proveranno a superare i friulani per scacciare il rischio retrocessione.

COME SEGUIRE I MATCH IN TV — I match odierni di Serie A saranno visibili, come sempre, su Sky Sport e DAZN. SPAL-Cagliari e Torino-Udinese saranno in diretta su Sky Sport Serie A (202), mentre Hellas Verona-Napoli e Genoa-Parma saranno in diretta streaming su DAZN e live su DAZN1 (209 del pacchetto Sky). I match di Sky Sport si potranno seguire in streaming su SkyGo. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Napoli.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Martedì 23 giugno

ore 19.30 SPAL-Cagliari – diretta su Sky Sport Serie A (202)

ore 19.30 Hellas Verona-Napoli – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 21.45 Genoa-Parma – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 21.45 Torino-Udinese – diretta su Sky Sport Serie A (202)





alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse