Rugby, Francia: Michael Cheika il colpo grosso del piccolo Beziers

L’ultima volta era in Giappone, a Oita, quando la sua Australia venne nettamente battuta per 40-16 dall’Inghilterra. Da quel giorno, era il 19 ottobre 2019, Michael Cheika non si è più seduto su una panchina. La sua avventura con i Wallabies non entrerà di certo nella storia e il tecnico di origini libanesi e un passato – da giocatore e allenatore – al Livorno e al Petrarca Padova era arrivato ai Mondiali già da ex. Da allora attorno al nome di Cheika erano circolate diverse voci, compresa quella di possibile sostituto di Conor O’Shea sulla panchina azzurra, ma tutte smentite. Ultima, quella che lo vedeva a Gloucester ad allenare, tra gli altri, Jake Polledri.

Ora, però, ecco che l’ultimo rumor è affascinante e incredibile. Secondo la stampa francese, infatti, Cheika sarebbe vicino alla panchina del Beziers, non certo formazione di primo piano, attualmente impegnata nel Pro D2, cioè la seconda divisione transalpina. Una squadra piccola, ma con ambizioni da grande. Beziers, infatti, sta per cambiare proprietà e ad arrivare sarà un emiro arabo, uno di quei personaggi pieni di soldi e di ambizioni. E il nuovo proprietario vuole portare il più velocemente possibile il Beziers nell’elite del rugby francese, cioè nel Top 14.

E per farlo, ovviamente, il primo passo è un tecnico di assoluto livello e di esperienza internazionale. E il nome è quello di Michael Cheika che, come scrive Midi Olympique, ha già contatti con la nuova proprietà. Nato a Sydney il 4 marzo 1967, Cheika è cresciuto rugbisticamente con campioni come David Campese ed Eddie Jones. Numero 8, ha vestito le maglie di Randwick, Castres, Stade Français, il Livorno in Italia e i Waratahs. Nel 1999 la prima esperienza da allenatore, sulla panchina del Petrarca Padova. Poi di nuovo il suo vecchio club, il Randwick, poi Leinster, Stade Français, Waratahs e, infine, dal 2014 al 2019, l’Australia.

Foto: LaPresse