LIVE Genoa-Parma, Serie A in DIRETTA: Grifoni a caccia di punti salvezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un saluto cari amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Genoa-Parma, posticipo di giornata e match valido per il ventisettesimo turno di campionato della Serie A 2019-2020, il primo completo post-coronavirus. La partita, che si giocherà in un Ferraris di Genova ovviamente chiuso al pubblico, prenderà il via alle 21:45

Loading...

Loading...

I padroni di casa, dopo il lunghissimo stop a causa della pandemia, si ritroveranno subito in campo in un match nel quale fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione sarà già prerogativa indispensabile. Il Grifone dovrà cercare di sfruttare la possibile stanchezza dei ducali, che hanno giocato sabato contro il Torino e dovrà ben guardarsi da due dei più attesi “ex” di giornata: lo slovacco Juraj Kucka (in gol contro il Toro) e il danese Andreas Cornelius (autore di un’inaspettata tripletta da subentrato all’andata).

Nell’altra metà campo i ragazzi di mister Roberto D’Aversa dovranno provare subito a ritrovare la via dei tre punti dopo l’1-1 di sabato, per continuare ad inseguire il treno Europa che ora, con i ducali noni in classifica a quota 36 punti, è distante solo due punti. In questo turno tra l’altro l’Hellas Verona, che ad oggi occupa l’ultimo posto disponibile, riceverà il Napoli di Rino Gattuso fresco vincitore della Coppa Italia in un match tutt’altro che scontato e l’occasione di sorpasso per il Parma pare essere troppo ghiotta per non essere sfruttata.

La sfida tra Genoa e Parma, valida per il 27° turno di Serie A, comincerà alle ore 21.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante della competizione più seguita d’Italia!

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock