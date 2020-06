LIVE Verona-Napoli 0-1, Serie A in DIRETTA: partenopei avanti a fine primo tempo, decide Milik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.29 Ci salutiamo con una perla statistica. Milik si scatena quando incontra il Verona: la media dell’attaccante polacco contro gli scaligeri è di una rete ogni 47′. Ci ritroviamo qui tra una decina di minuti per l’inizio del secondo tempo.

20.27 Ecco il tweet dell’account ufficiale del Napoli che celebra lo 0-1 con un’immagine del goal di Milik.

20.25 Il Napoli chiude dunque in vantaggio la prima frazione di gioco. Dopo 20′ di studio, la partita è salita di ritmo e ci sono state occasioni significative da una parte e dall’altra: i partenopei sono stati più concreti e hanno sbloccato il match con un preciso colpo di testa di Arkadiusz Milik sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

FINE PRIMO TEMPO: Hellas Verona – Napoli 0-1 (38′ Milik)

49′ L’ultimo tentativo del tempo è di marca partenopea: il tiro di Zielinski viene però murato dalla difesa di casa.

48′ Il Verona prova a manovrare alla ricerca del pareggio, ma il Napoli sta chiudendo bene gli spazi, specialmente per vie centrali.

46′ Errore di misura di Lazovic, il cui cross termina direttamente sul fondo.

45′ Ci saranno 4 minuti di recupero, dovuti sia ad alcune interruzioni sia al coollng break.

43′ Hellas vicino al pareggio! Gran conclusione dai 30 metri di Miguel Veloso, l’unico difetto è che è centrale: Ospina è attento e devia in corner.

41′ Gli scaligeri provano a reagire immediatamente, ma il Napoli difende con ordine.

39′ Si sblocca dunque il match del “Marcantonio Bentegodi”: ancora decisivo Milik, che aveva siglato una doppietta già nella gara di andata. Hellas Verona-Napoli 0-1.

38′ ARKADIUSZ MILIIIIK!!! VANTAGGIO NAPOLI! L’angolo battuto da Politano pesca l’attaccante polacco che, lasciato colpevolmente solo, incoccia verso l’angolino basso alla sinistra di Silvestri e lo batte!

37′ Il Napoli guadagna un corner grazie a un’altra incursione di Demme, fermato da Amrabat.

35′ Ospina è rimasto a terra per un contatto subito. Gioco fermo.

33′ Demme rimane a terra al limite del Napoli: i partenopei protestano per un fallo che effettivamente sembrava esserci.

31′ Partita che si è fatta vibrante in questi ultimi dieci minuti.

29′ Ancora pericoloso l’Hellas! Di Carmine riceve in area e calcia sul primo palo, Ospina si distende e respinge!

28′ Altra azione pregevole del Verona: cross dalla sinistra di Lazovic, una spina nel fianco in questa prima mezz’ora, e colpo di testa di Faraoni che termina largo.

26′ Cooling break in corso.

24′ Dopo una prima fase di studio, sono dunque arrivate le prime fiammate della partita. Il Napoli sta provando a prendere il sopravvento sul piano del gioco ed è andato vicino al goal con Zielinski, ma il Verona in contropiede ha dimostrato di saper pungere.

22′ OCCASIONE CLAMOROSA PER L’HELLAS! Ripartenza veloce degli uomini di Juric, la palla giunge a Verre, che a pochi passi dalla linea di porta non riesce a spedire la palla in rete.

19′ Ottimo schema studiato dal Napoli su calcio piazzato: scavetto di Zielinski a favorire Insigne, che gira pericolosamente verso la porta ma viene segnalato in posizione di fuorigioco.

18′ PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! Zielinski mette giù col petto una palla al limite dell’area e calcia di destro, Silvestri si distende e respinge.

16′ Duro contatto a centrocampo tra Maksimovic e Verre: rimangono a terra entrambi i calciatori.

14′ Ottimo ripiegamento difensivo di Politano, che va a conquistarsi una rimessa laterale. Esempio emblematico dello spirito di sacrificio che Gattuso pretende dalle proprie ali.

12′ Primo brivido del match! L’angolo tagliato di Miguel Veloso viene deviato pericolosamente da Allan, la palla termina sull’esterno della rete.

11′ Cross basso dalla destra di Faraoni, lo raccoglie Di Carmine che guadagna un calcio d’angolo.

9′ Il Napoli prova a fare la partita ma sta faticando a trovare spazi. L’Hellas, come sempre, è disposto in campo con ordine ed è pronto a sfruttare eventuali ripartenze.

7′ Lancio di Lazovic a cercare lo scatto di Di Carmine, ma Koulibaly è in netto anticipo e copre agevolmente l’uscita di Ospina.

6′ Il Napoli si affaccia nella metà campo veneta con un traversone di Insigne, ma la difesa di casa fa buona guardia. Nessuna emozione in questi primi minuti di gioco.

4′ La squadra di Gattuso prova ad impostare da dietro, ma il pressing del Verona è molto aggressivo.

2′ Hellas in tenuta bianca, mentre i partenopei indossano la divisa colore verde militare.

1′ Primo pallone del match per il Napoli. Splende il sole in quel di Verona.

INIZIO MATCH

19.31 In corso il minuto di silenzio per le vittime del coronavirus.

19.29 Ora sono entrate in campo entrambe le squadre, schierate a centrocampo per l’inno della Serie A.

19.27 Entrano in campo gli arbitri, come da procedura post-Covid.

19.23 Ottimo il rendimento casalingo dell’Hellas Verona, che ha fin qui conquistato 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Napoli in trasferta, invece, ha ottenuto finora 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 ko).

19.20 Dall’altra parte, confermato al centro dell’attacco Samuel Di Carmine, reduce dalla doppietta segnata al Cagliari e in grande fiducia.

19.17 Chance importante dal primo minuto per Milik, che è sempre in ballottaggio con Mertens per il ruolo di attaccante centrale. Il polacco, che ha trasformato il rigore decisivo nella finale contro la Juventus, stasera spera di andare a segno e guadagnarsi la fiducia di Gattuso.

19.14 In contemporanea a questo match si gioca anche SPAL-Cagliari, mentre il programma giornaliero si concluderà in serata con Torino-Udinese e Genoa-Parma (entrambe alle ore 21.45).

19.11 L’arbitro della gara sarà Fabrizio Pasqua. Assistenti di linea Tolfo e Prenna, al VAR Mariani e Paganessi.

19.08 All’andata, giocata lo scorso 19 ottobre, il Napoli si impose per 2-0 con doppietta di Arkadiusz Milik.

19.05 Sarà un Verona-Napoli atipico, vista l’assenza di pubblico sugli spalti. Ricordiamo che tra le due piazze c’è una rivalità atavica, dovuta anche a motivi squisitamente territoriali.

19.02 L’Hellas, invece, con la salvezza che è ormai una pura formalità, vorrebbe coronare una stagione fantastica con il pass per l’Europa League: il match di stasera potrebbe essere decisivo per acquisire consapevolezza in tal senso.

18.59 La squadra del presidente De Laurentiis sogna ancora la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: il distacco dall’Atalanta quarta è però di ben 12 punti. Agli azzurri servirà una vera e propria impresa per partecipare alla massima competizione continentale anche il prossimo anno.

18.56 Ricordiamo la situazione di classifica: il Napoli è attualmente sesto a quota 39 punti (alla pari con il Milan, che ha però una partita in più), mentre il sorprendente Hellas Verona è distante un solo punto dai partenopei.

18.53 Sono cinque, invece, i cambi effettuati da Gennaro Gattuso rispetto all’undici sceso in campo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Torna in porta Ospina (al posto di Meret), Hysaj terzino sinistro (e non Mario Rui), Allan sostituisce Fabian Ruiz in mezzo al campo, mentre in attacco Politano e Milik vengono preferiti a Callejon e Mertens.

18.50 Dunque, per quanto riguarda il Verona, le uniche novità rispetto al recupero contro il Cagliari (vinto per 2-1) sono Miguel Veloso in mezzo al campo (al posto di Badu) e Mattia Zaccagni sulla trequarti (in sostituzione dello squalificato Borini, espulso nel corso del match disputato contro i sardi).

18.47 La risposta dell’account Twitter del Napoli.

18.44 Ecco il tweet pubblicato dall’account ufficiale dell’Hellas Verona.

18.41 NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

18.40 HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric

18.39 Prima di inoltrarci in altre considerazioni riguardo al match, andiamo a scoprire le formazioni ufficiali.

18.37 In un “Marcantonio Bentegodi” vuoto a causa delle restrizioni anti-coronavirus va in scena una sfida molto importante in zona Europa: il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia, andrà alla ricerca dei tre punti in casa di un Hellas Verona che può essere considerato la rivelazione del campionato.

18.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2019-2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2019-2020. È indubbiamente la sfida più affascinante del programma odierno del massimo campionato italiano di calcio, sia per la situazione di classifica sia per la rivalità atavica che lega le due compagini.

Il Napoli è pronto a rituffarsi in Serie A con il morale a mille dopo la conquista della Coppa Italia: se il pareggio contro l’Inter nella semifinale di ritorno è stato positivo quasi esclusivamente per il risultato, nella finalissima contro la Juventus i partenopei hanno sfoderato un’ottima prestazione e hanno meritato la vittoria, seppur giunta soltanto ai calci di rigore. Gennaro Gattuso ha così messo le mani sul primo trofeo della propria carriera da allenatore e, conoscendo il carattere del tecnico calabrese, c’è da scommettere che ora caricherà al massimo i suoi ragazzi per puntare alla qualificazione in Champions League. La strada è decisamente in salita, dal momento che il Napoli riparte dal sesto posto (a -12 dall’Atalanta quarta), ma gli azzurri proveranno a giocarsela fino in fondo. Naviga in zona Europa anche l’Hellas Verona, rivelazione della stagione: i gialloblu, partiti con l’obiettivo della salvezza, hanno finora disputato un campionato di alto livello e sono settimi, a un solo punto dai campani. Gran merito va dato a Ivan Juric, capace di plasmare un collettivo ben organizzato, all’interno del quale sono emersi anche singoli interessantissimi come Marash Kumbulla in difesa e Sofyan Amrabat a centrocampo.

Il fischio d’inizio di Hellas Verona-Napoli è fissato per le ore 19.30 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” (a porte chiuse a causa delle restrizioni anti-coronavirus). OA Sport vi terrà compagnia con la Diretta Live testuale, offrendovi aggiornamenti puntuali in tempo reale. Buon divertimento!

