LIVE Torino-Udinese, Serie A in DIRETTA: scontro fra pericolanti

Un saluto cari amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Udinnese, match valido per il ventisettesimo turno del Campionato Italiano di Serie A 2019-2020. La partita, che si giocherà in uno Stadio Olimpico Grande Torino ovviamente chiuso al pubblico, prenderà il via alle 21:45

Da una parte i padroni di casa “Granata” allenati da Moreno Logno, che nel recupero della ventiseiesima giornata contro il Parma non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 (fallendo anche un calcio di rigore con capitan Belotti), dall’altra i bianconeri guidati da Luca Gotti che tornano in campo dopo più tre mesi d’inattività dall’ultima gara ufficiale: lo 0-0 contro la Fiorentina.

Una cosa è certa, nessuno vorrà perdere punti: nè i piemontesi nè i friulani, anche perchè tutte e due le compagini occupano la quattordicesima posizione con 28 punti e tre sole lunghezze di vantaggio dal Lecce, che ieri ha perso 4-1 col Milan.

La sfida tra Torino e Udinese, valida per il 27° turno di Serie A, comincerà alle ore 21.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante della Serie A!

