Calcio, Serie A 2020: oggi in campo per quattro match tra zona Europa e rischio di retrocessione

Europa e rischio Serie B. Così si può riassumere questa tranche di match della ventisettesima giornata della Serie A 2019-2020. Oggi, martedì 23 giugno, saranno in campo 4 partite con motivazioni e obiettivi decisamente differenti. Nello specifico: SPAL-Cagliari, Hellas Verona-Napoli, Genoa-Parma e Torino Udinese. Otto squadre con destini molto differenti tra di loro, come i rispettivi stati d’animo. Andiamo, quindi, ad analizzare le situazioni partita per partita.

SPAL-CAGLIARI

Si inizierà alle ore 19.30 con il match dal chiaro sapore di ultima spiaggia per la SPAL, che ospita il Cagliari al “Mazza” in un incontro dal quale la squadre di mister Gigi Di Biagio non potrà che raccogliere i 3 punti, se non vorrà spegnere anzitempo le speranze di lottare ancora per la salvezza. Dall’altra parte del campo i bianco-azzurri troveranno un Cagliari pronto a tutto per invertire una china che parla di 10 turni senza vittorie. I 3 punti mancano dai primi giorni di dicembre ed il nuovo mister Walter Zenga proverà a spingere per rimettere in carreggiata gli isolani. Come visto, dunque, il pareggio non servirà a nessuna delle squadre (il Cagliari ormai ha 7 punti sulla zona retrocessione) e ci attendiamo 90 minuti davvero intensi.

HELLAS VERONA-NAPOLI

Senza ombra di dubbio la sfida più interessante di questo martedì. Non ce ne vogliano le altre sei squadre impegnate, ma il match delle ore 19.30 tra gli scaligeri ed i partenopei (mai amici tra di loro) racchiude in sé grande attesa. I padroni di casa sono la vera sorpresa di questa annata, mentre gli ospiti sono la squadra del momento. Non solo perché hanno appena alzato al cielo di Roma la Coppa Italia ma, anche, perché la “Cura” Gennaro Gattuso ha rimesso in corsa una squadra che sembrava letteralmente sulle ginocchia, portandola di nuovo in zona Coppe europee. La rincorsa alla Champions League è un cammino su una salita davvero complicata, ma mai dire mai nel calcio. Oggi al “Bentegodi” ci sarà da divertirsi, per un incontro tutt’altro che scontato, anche i veronesi puntano ancora all’Europa ed i 3 punti in palio fanno gola, e non poco.

GENOA-PARMA

Alle ore 21.45 toccherà anche a Genoa-Parma. Una sfida di difficile lettura. Da una parte troviamo i Grifoni a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra un Parma che può proseguire nel suo campionato tranquillo, sempre condotto nella fascia medio-alta della classifica. Quale aspetto avrà la predominanza. La voglia di salvezza dei rosso-blù oppure la qualità e la mente sgombra dei ducali? Saranno 90 minuti davvero interessanti allo stadio di Marassi. Il pareggio sembra un risultato che potrebbe andare bene ad entrambe le compagini? Vedremo in corso d’opera, con due squadre sempre pronte a puntare la porta avversaria per andare in gol e non certo per gestire ritmi e tempi di gioco in maniera ossessiva.

TORINO-UDINESE

In questo caso no, gli obiettivi sono chiari per entrambe le contendenti. Alle ore 21.45 si scenderà in campo per la salvezza. Torino e Udinese, loro malgrado, sono invischiate in questa pericolosa situazione e avranno sul piatto 3 punti che rappresenterebbero ossigeno puro. La squadra di mister Longo ha l’obbligo di vincere per allontanarsi dai bassifondi di una graduatoria che, non senza sorpresa, li vede collocati in zone che nessuno ad inizio anno si sarebbe aspettato. I bianconeri friulani, invece, hanno le maniche rimboccate sin dall’avvio della stagione e sono sempre stati concentrati su questo aspetto. Si sapeva che la rosa non avrebbe permesso particolari sogni di gloria per cui sono molto più pronti alla battaglia a livello mentale rispetto ai granata. Basterà il maggiore tasso tecnico di Belotti e compagni per uscire da questo periodo di difficoltà? L’Udinese è sulle spalle di De Paul e vuole fare lo sgambetto ai rivali. Saranno 90 minuti da cuori forti allo stadio Olimpico-Grande Torino. Siamo ancora lontanissimi dalla conclusione del campionato, ma questo match potrebbe già essere molto indicativo per le due rivali.

Foto: Lapresse