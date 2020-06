LIVE Lecce-Milan 1-4, Serie A 2020 in DIRETTA: pagelle e highlights. Rebic e Theo Hernandez scatenati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI LECCE-MILAN 1-4

Loading...

Loading...

VIDEO LECCE-MILAN 1-4: GOL E SINTESI

21.35 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport.

PAGELLE LECCE-MILAN 1-4

LECCE (4-3-2-1): Gabriel 5; Rispoli 5, Lucioni 5, Meccariello 4.5, Calderoni 5; Petriccione 5.5, Tatchtsidis 5, Mancosu 6 (Shakhov S.V.); Falco 5.5, Saponara 5 (Vera S.V.); Lapadula 5.5 (Babacar 5.5)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 6.5, Kjaer 6.5 (Gabbia 5.5), Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 7.5; Kessié 6.5 (Paquetà S.V.), Bennacer 6.5: Castillejo 7 (Saelemaekers 6), Calhanoglu 7, Bonaventura 6.5 (Biglia S.V.); Rebic 7 (Leao 7)

Decidono i gol di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao, mentre per il Lecce non è bastato il rigore trasformato da Mancosu.

FINISCE QUI! Il Milan batte 4-1 il Lecce in trasferta e si porta virtualmente in sesta posizione a pari punti col Napoli.

91′ Squadre allungatissime, ma ormai non ci sono le forze per poter incidere in fase offensiva.

90′ Il quarto uomo segnala due minuti di recupero.

88′ Si conferma dunque la tradizione positiva del Milan, che ha perso solo due volte in Serie A col Lecce su 32 partite giocate.

86′ Doppio cambio per entrambe le squadre. Per il Milan entrano Biglia e Paquetà al posto di Bonaventura e Kessié, mentre tra le fila del Lecce scendono in campo Shakhov e Vera per Mancosu e Saponara.

84′ Lecce pericoloso in attacco ma Babacar non riesce a controllare il pallone e permette alla difesa rossonera di spazzare via.

83′ Possesso palla prolungato ed indisturbato per il Milan, che può far girare la palla senza problemi.

82′ Terza sconfitta di fila ad un passo per il Lecce, che resta così fermo in terzultima posizione a 25 punti.

80′ Il Milan, grazie al successo che si profila all’orizzonte, si porterebbe in sesta posizione a quota 39 punti insieme al Napoli, superando Parma e Verona in attesa dei risultati degli altri match.

78′ Fuori bersaglio il tentativo di Falco su calcio di punizione.

76′ Contando i 4 gol incassati questa sera, per il Lecce sono addirittura 15 i gol subiti nelle ultime tre partite di campionato.

74′ Il Milan ora può anche dilagare nell’ultimo quarto d’ora, vedremo se il Lecce continuerà ad attaccare oppure se si limiterà ad evitare un’imbarcata.

72′ Da segnalare l’ottimo assist di Conti dalla fascia destra, dopo aver effettuato un ottimo controllo di palla.

71′ Eccolo il gol della sicurezza! Leao di testa firma il 4-1 per il Milan!!

70′ Calderoni sbaglia il cambio di gioco e permette ai rossoneri di rifiatare e di ricominciare a gestire il possesso palla.

69′ Lecce in grande difficoltà ma il Milan non riesce a trovare il gol della sicurezza.

68′ Pioli mette in campo Saelemaekers e Leao al posto di Castillejo e Rebic.

66′ Doppio cambio in arrivo per il Milan, che adesso gestisce con calma il possesso palla per far correre a vuoto gli avversari.

64′ Mancosu ci prova di potenza, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

63′ Calcio di punizione dal limite per il Lecce provocato da un fallo di Gabbia su Babacar. Ammonizione per il difensore rossonero.

61′ Milan in controllo, forte del doppio vantaggio, ma non si può dare nulla per scontato in un match del genere.

60′ Adesso il Lecce è ancor più proiettato in avanti per cercare di riaprire il match, mentre il Milan si difende con ordine e vuole attendere il momento giusto per colpire ancora in campo aperto.

58′ Clamorosa disattenzione della retroguardia pugliese sul gol del croato, che è rimasto da solo ancor prima della metà campo evitando così di finire in fuorigioco.

57′ 3-1 MILAN!! Rebic punisce il Lecce in contropiede e supera Gabriel con grande freddezza!

55′ Incredibile, Milan di nuovo in vantaggio!! Tap-in vincente di Bonaventura sul tiro ribattuto di Calhanoglu e 2-1 per i rossoneri!

53′ Mancosu non sbaglia!! Donnarumma spiazzato e Lecce che pareggia 1 a 1!

52′ Calcio di rigore per il Lecce!! Fischiato un fallo di Gabbia ai danni di Babacar in area.

51′ Finalmente uno squillo del Lecce! Bell’iniziativa di Saponara sulla sinistra, ma Babacar non impatta bene il cross e va fuori bersaglio con la volée di sinistro.

49′ Pugliesi incapaci di pressare con continuità i portatori di palla avversari, Milan in condizioni fisiche migliori rispetto agli avversari.

48′ Lecce che si fa vedere in attacco solo in contropiede, dato che il Milan porta molti uomini nella metà campo offensiva per andare a caccia del raddoppio.

47′ Milan subito pericoloso in avvio di ripresa con una bella manovra offensiva, mentre il Lecce continua a subire troppo.

Lapadula, uscito dal campo in barella alla fine della prima frazione, è stato sostituito da Babacar al centro dell’attacco del Lecce.

INIZIO SECONDO TEMPO

Grazie alla rete di Castillejo, il Milan porta a quota nove la striscia di partite consecutive di campionato con almeno un gol segnato.

Vantaggio meritato per i rossoneri, più pericolosi ed efficaci in fase offensiva. Il Lecce paga una condizione fisica lontana dal top ed una fase difensiva troppo fallosa.

Da segnalare l’aggravarsi del problema alla caviglia di Lapadula in seguito all’ultima azione del primo tempo. Le squadre entrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Milan.

FINE PRIMO TEMPO

48′ Che occasione per il Lecce! Lapadula si invola da solo in contropiede ma il suo sinistro incrociato dal limite dell’area è impreciso e sfila a fil di palo.

47′ Ammonito Pioli per proteste a proposito di una mancata ammonizione a Petriccione.

46′ Petriccione ci prova da fuori area ma il suo destro si impenna e finisce ben oltre la traversa della porta difesa da Donnarumma.

45′ Segnalati ben 4 minuti di recupero!

44′ Squadre molto stanche e allungate in questo finale di primo tempo, ma la difesa del Milan tiene botta sugli attacchi pugliesi.

42′ Molto significativo il bellissimo rientro difensivo di Rebic per fermare con successo il contropiede del Lecce.

40′ Attenzione, Kjaer non ce la fa ed è costretto ad uscire! Pioli mette in campo il giovane Gabbia, unico difensore centrale a disposizione in panchina a causa dell’assenza di Musacchio e Duarte.

38′ In questo caso i rossoneri hanno rischiato davvero tanto ed ora rischiano di impaurirsi abbassando troppo il baricentro in campo.

37′ Meccariello va in gol su una dormita difensiva del Milan, ma l’azione è annullata per fuorigioco del difensore leccese!

35′ Arriva la reazione del Lecce su un contropiede, ma il tiro a giro di Falco col sinistro viene deviato in corner.

33′ I lombardi sono in costante proiezione offensiva, mentre il Lecce fa davvero fatica ad uscire con pulizia dalla propria metà campo palla al piede.

31′ Milan vicino al raddoppio con Bonaventura, ma l’azione è stata comunque viziata da un fuorigioco segnalato in un secondo momento dal guardalinee.

30′ Kjaer resiste e torna in campo per testare le sue condizioni.

29′ Gioco fermo adesso per un problema fisico accusato da Kjaer dopo un contrasto con Saponara.

27′ Il Lecce è alle corde, mentre il Milan sembra in pieno controllo del match in questo primo tempo.

25′ CASTILLEJO!! 1-0 MILAN! Lo spagnolo devia in porta il potente assist rasoterra dal lato di Calhanoglu, niente da fare questa volta per Gabriel.

24′ Brutta distorsione della caviglia per Lapadula ricadendo da un contrasto aereo. L’ex rossonero vuole però stringere i denti e prova a rimanere in campo.

23′ Partita preparata bene da Pioli, con il Milan sempre pronto a neutralizzare il punto di forza del Lecce, ovvero la costruzione del gioco dal basso palla a terra.

21′ Calcio d’angolo sprecato dal Lecce a causa di uno schema mal eseguito, ma i pugliesi restano in fase offensiva.

19′ Tiro al bersaglio in questa fase per il Milan, ma Gabriel è attento anche sul destro dalla distanza di Kessié.

17′ Ci prova anche Castillejo da buona posizione in area, ma il suo destro non è irresistibile e permette a Gabriel di deviare il tiro senza grossi problemi.

16′ Sempre 0-0 il punteggio: Milan più pericoloso in fase offensiva, ma il Lecce continua a giocare con coraggio da dietro.

15′ Milan vicinissimo al vantaggio! Splendido riflesso di Gabriel sulla conclusione al volo ravvicinata di Bonaventura e pericolo scampato per il Lecce.

14′ Tiro dalla distanza di Castillejo deviato: calcio d’angolo per il Milan.

12′ Il Milan arriva con maggiore facilità nei pressi dell’area di rigore rispetto al Lecce, che deve sempre costruire faticosamente dal basso superando la rete del pressing avversario.

10′ Funziona bene in questa fase il pressing del Milan sui portatori di palla giallorossi. I pugliesi però continuano a giocare con coraggio, a testa alta.

8′ Ottimo rientro difensivo di Theo Hernandez per neutralizzare la ripartenza in campo aperto sulla fascia di Rispoli.

7′ Il Lecce di Liverani, conscio dei propri limiti difensivi, prova comunque a fare la partita non buttando quasi mai via il pallone e provando a gestire il possesso palla con coraggio.

5′ Fase difensiva pugliese da rivedere, il Milan sembra in grado di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria grazie ad una qualità tecnica superiore.

3′ Prima grande occasione per il Milan! Rebic mette in mezzo un ottimo assist ma Bonaventura viene anticipato in extremis da un difensore leccese a pochi passi dalla porta.

2′ Meccariello ci arriva di testa sul calcio d’angolo ma colpisce male e spedisce la palla oltre la traversa.

1′ Subito una bella azione offensiva per i pugliesi, che si guadagnano il primo corner del match.

SI PARTE!! Primo possesso per il Lecce.

Minuto di raccoglimento in corso per ricordare le vittime del Covid-19.

19.29 Ormai è tutto pronto per il calcio d’inizio. Le due squadre scendono in campo al Via del Mare: tra poco si comincia!

19.27 Il Milan deve vincere per inseguire l’Europa e per prolungare una striscia aperta di otto partite consecutive di campionato con almeno un gol segnato (non accadeva dal marzo 2018, quando arrivò poi a 11).

19.24 I salentini vogliono assolutamente cambiare passo per dimenticare definitivamente le ultime due pesanti sconfitte subite prima dello stop contro Roma (0-4) e Atalanta (2-7), in cui hanno incassato ben 11 gol evidenziando i limiti difensivi della squadra.

19.20 Nei 31 incontri giocati tra queste due squadre in Serie A, il Milan vanta una tradizione estremamente positiva con due sole sconfitte a fronte di 18 vittorie e 11 pareggi. L’unica affermazione casalinga dei giallorossi risale all’aprile del 2006, quando si imposero per 1-0 con gol decisivo di Konan, ma ben sette degli ultimi dieci precedenti andati in scena in Puglia sono finiti in parità. Degno di nota l’ultimo Lecce-Milan disputato in Puglia il 23 ottobre 2011, conclusosi con il trionfo dei rossoneri in rimonta per 4-3 con tripletta di Boateng e gol di Yepes dopo essere andati sotto 0-3.

19.16 Dal punto di vista statistico si sfidano la peggior difesa (il Lecce, con 56 gol subiti) ed il quartultimo attacco della lega (il Milan, con 28 reti segnate). Nelle ultime cinque giornate disputate prima della lunga sosta, i pugliesi hanno collezionato 9 punti con tre vittorie e due sconfitte mentre i lombardi hanno raccolto appena 5 punti con un solo successo (1-0 in casa col Torino), due pareggi e due k.o.

19.12 Dopo l’eliminazione rimediata in semifinale di Coppa Italia, il Milan si rituffa in campionato con l’obiettivo di raggiungere perlomeno il settimo posto utile per qualificarsi ai preliminari della prossima Europa League. I rossoneri, ancora privi di Ibrahimovic, sono noni e devono recuperare due punti nei confronti dell’Hellas Verona, settimo. Con una vittoria il Diavolo raggiungerebbe momentaneamente il Napoli al sesto posto con 39 punti.

19.08 A dodici giornate dalla fine della stagione, il Lecce padrone di casa si trova attualmente in terzultima posizione e dunque in zona retrocessione anche se ha lo stesso numero di punti (25) del Genoa, virtualmente salvo per la differenza reti generale. Con una vittoria odierna, i salentini balzerebbero addirittura dalla 18ma alla 14ma piazza scavalcando le due genovesi e andando a raggiungere Udinese e Torino a quota 28.

19.04 Si gioca allo Stadio Via del Mare di Lecce (senza pubblico), con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali per inseguire i rispettivi obiettivi: la salvezza per i pugliesi, l’Europa League per i rossoneri.

19.00 Buonasera e benvenuti alla diretta di Lecce-Milan, incontro valevole come anticipo della 27ma giornata di Serie A.

18.35 FORMAZIONI UFFICIALI:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tatchtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic

Probabili formazioni Lecce-Milan – Presentazione Serie A di oggi (22 giugno)

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lecce-Milan, sfida valida per la 27ma giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dopo i quattro recuperi del 25° turno andati in scena nel weekend, il programma della Serie A entra definitivamente nel vivo con tutte le squadre coinvolte a partire da quest’oggi, in cui sono previsti i primi tre anticipi della tre-giorni. Allo Stadio Via del Mare tornano a giocare in campionato dopo oltre tre mesi di pausa forzata il Lecce ed il Milan, con entrambe le formazioni a caccia di un risultato positivo per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

La salvezza per i pugliesi, attualmente terzultimi a pari punti con il Genoa (17°) e a -1 dalla Sampdoria (16ma), quindi in piena corsa per la permanenza nella massima serie con dodici partite ancora da affrontare sul proprio cammino. Prima dello stop i giallorossi allenati da Fabio Liverani erano reduci da tre vittorie in cinque incontri, anche se le ultime due pesanti sconfitte rimediate con Roma (0-4) e Atalanta (2-7) avevano smorzato l’entusiasmo della compagine salentina. Per quanto riguarda invece il Milan c’è la necessità di portare a casa i tre punti per scavalcare Parma e Verona raggiungendo il Napoli al sesto posto in attesa dei risultati dei prossimi due giorni. I rossoneri dovranno fare a meno di Ibrahimovic, Musacchio e Duarte causa infortunio, affidandosi a Rebic come unica punta.

L’incontro tra Lecce e Milan è previsto a partire dalle ore 19.30 allo Stadio Via del Mare (senza pubblico). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere le emozioni di uno dei match più interessanti della giornata di Serie A: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse