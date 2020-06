Lecce-Milan in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Riparte ufficialmente la Serie A 2020. Dopo il weekend dedicato ai recuperi dei match non disputati a marzo, ora si torna a fare sul serio. Le squadre saranno di scena per la ventisettesima giornata del campionato che, com’è ben noto, è rimasto fermo per oltre tre mesi, per colpa della emergenza sanitaria globale che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Questa sera alle ore 19.30 vedremo un interessante Lecce-Milan che vedrà due scenari pressoché opposti. I salentini sono a caccia di punti per la zona calda della classifica. Al momento, infatti, i giallorossi sarebbero retrocessi, trovandosi in diciottesima posizione con 25 punti, a pari merito con il Genoa, che si salverebbe al momento per gli scontri diretti.

Loading...

Loading...

Dall’altra parte vedremo il Milan di mister Pioli che sta vivendo momenti difficili, con la dirigenza rossonera che sta pianificando il futuro con un altro tecnico. I rossoneri, freschi di eliminazione nella semifinale di Coppa Italia, vorranno rifarsi allo stadio Via del Mare, per conquistare punti in chiave europea. Il Milan è settimo in classifica con 36 punti, a 12 lunghezze dalla zona Champions League (chiusa dall’Atalanta) ma ancora in lizza per quella Europa League, con il Napoli distante solo tre punti.

All’andata a San Siro vivemmo un 2-2 con molti errori e diverse sorprese. Sarà così anche in questo primo impegno dopo la ripartenza?

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH — Lecce-Milan sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202), in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Lunedì 22 giugno

ore 19.30 Lecce – Milan – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Replica: ore 1.00 su Sky Sport 1 (201).

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tatchtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All: Liverani.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All: Pioli.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse